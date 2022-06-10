Совместная работа над инновациями и тестированием технологий 5G

Вчера, 9 июня, в помещениях Управления Рижского Свободного порта и акватории городского канала состоялась презентация недавно приобретенного SIA "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" (RBF) плавучего дрона OTTER для широкой аудитории специалистов и заинтересованных лиц.

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Это первое в Латвии судно подобного типа для измерения глубин — дрон или плавучая беспилотная автономная платформа с многолучевой системой измерения глубин для использования в портовых акваториях, прибрежных и внутренних водах Латвии. Вновь приобретенное техническое устройство открывает небывалые возможности мобильности при оказании гидрографических услуг не только в порту, но и при работе в других водоемах.

Виестурс Зепс, председатель правления Рижского Свободного порта: "Ни один современный порт немыслим без инноваций. Мы, представляя Управление Рижского Свободного порта, уже несколько лет активно участвуем в испытаниях различных инновационных технологий и экспериментах, а также направляем собственные доходы на внедрение инноваций в деятельность Рижского порта, внедряя автоматизированные системы доступа в порт, развивая предоставление гидрографических услуг, анализ данных, прогнозирование и т.д. Используя платформу дронов OTTER, вместе с LMT мы протестируем стабильность потоковой передачи данных 5G, а работая вместе с учеными РТУ создадим новые алгоритмы испытаний акватории порта, что позволит нам в будущем создавать и коммерциализировать новые продукты, созданные нами. В то же время основными преимуществами этого беспилотного плавсредства являются внедрение новых и экологически безопасных технологий в работу RBF, мобильность функций и экономия ресурсов, которые повышают производительность Рижского Свободного порта, способствуя конкурентоспособности порта в целом".

Вчера в мероприятии также принял участие министр сообщения Талис Линкайтс: "Инновации и внедрение новых, экологически чистых технологий способствуют устойчивости и развитию технических услуг, предоставляемых в порту, что положительно влияет на эффективность и конкурентоспособность латвийских портов. Это нововведение придаст дополнительный импульс работе "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" и совершенствованию оказывемых бизнес-услуг".

Во время презентации, в которой приняли участие ведущие эксперты в этой области, был подписан меморандум о взаимопонимании между RBF и LMT (Latvijas Mobilais Telefons) о сотрудничестве в области исследований технологий 5G и инноваций.

"Чтобы обеспечить сеть 5G в порту и на Балтийском море, необходимо создать тестовую среду и протестировать технологии, например, на кораблях RBF или навигационных средствах", — объяснил Каспарс Озолиньш, член правления RBF. "Для RBF разработка новых цифровых решений необходима для эффективного обмена данными между кораблем и берегом или между дроном-кораблем, дроном-берегом. В случае гидрографических измерений — это большие объемы данных, для оптимизации работы с которыми требуется сеть 5G", — подчеркнул Озолиньш.

"LMT уже несколько лет занимается инновационными исследованиями в области 5G, участвуя в международных проектах Европейского Союза и НАТО в сфере дронов, мобильности, Интернета вещей и обороны. LMT также широко привлекает к этим проектам местные латвийские компании и стартапы, а также латвийских ученых. 5G открывает гораздо более широкие возможности для цифровизации и автоматизации практически во всех отраслях. LMT является одним из первых операторов в Европе, который начал исследования и разработку морских технологий 5G. Согласованное инновационное сотрудничество между RBF и LMT будет способствовать как научным исследованиям, так и привлечению международных партнеров по исследованиям, а также позволит проводить различные мероприятия по демонстрации инноваций в Латвии. Инновационные технологии 5G будут значительно способствовать оцифровке услуг, предоставляемых в портах, модернизации технических средств и флота, обеспечению связи в реальном времени между судами, а также и портами, разработке автономных решений, их внедрению и использованию", — подчеркнул Эдгарс Гранданс, Директор по работе с корпоративными клиентами LMT.

RBF является капитальным обществом Управления Рижского Свободного порта и поставщиком портовых технических услуг. Стратегия RBF на ближайшие 5 лет предусматривает амбициозные планы по развитию услуг, инноваций и технологий с тем, чтобы расширить сферу своей деятельности и стать самым качественным поставщиком портовых технических услуг в Латвии.

"Мы не планируем отказываться от флота, а расширяем наши возможности для работы в труднодоступных местах с помощью новой технологии OTTER. И у корабля, и у дрона есть свои преимущества, но отбытие судна в другой порт для проведения измерений требует времени и траты топлива, а работая с дроном RBF может быть более мобильным, таким образом оптимизируя не только собственные, но и ресурсы заказчика. Иногда более сложные работы можно проводить, используя как судно, так и дрон — это мультимодальность в работе RBF", — отметил Каспарс Озолиньш, говоря о преимуществах нововведений RBF.

Производитель OTTER — норвежская компания Maritime Robotics AS, разработчик системы измерений — датская компания Teledyne.