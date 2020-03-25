Создание инклюзивного общества — опыт в регионах

Нам важно, чтобы дети росли в любви, уважении, здоровье и счастье, потому что они создают наше будущее — и каждого из нас, и общества в целом.

Однако иногда за здоровье будущего общества приходится бороться. В Латвии более 8000 детей с функциональными нарушениями, которым присвоена 1-я или 2-я группа инвалидности, что вроде бы ограничивает их. Однако эти дети имеют такое же право на активную жизнь, развитие, получение образования и право участвовать в общественной жизни, как и любой другой ребенок. Кроме того, каждый ребенок с психическими, физическими или комбинированными нарушениями имеет право и на особый уход, если он необходим.

Министерство благосостояния проводит по всей Латвии проект деинституционализации, который позволяет самоуправлениям создавать такой круг услуг, чтобы дети с функциональными нарушениями могли получать услуги дневного центра ухода, кратковременного ухода, или "передышки", и реабилитации в своем самоуправлении, по возможности ближе к месту жительства.

Мероприятия деинституционализации направлены на то, чтобы оказать поддержку родителям и детям, а также способствовать развитию в Латвии социальных услуг, основанных на обществе.

В каждом из 115 самоуправлений, участвующих в процессе деинституционализации, услуги социальной реабилитации и дневных центров ухода оказываются с оценкой индивидуальных нужд каждого ребенка.

РИЖСКИЙ РЕГИОН ПЛАНИРОВАНИЯ

Рижский регион планирования является лидером по достигнутым показателям. До конца 2019 года в регионе основанные на обществе социальные услуги получали 260 детей с инвалидностью, в том числе 204 ребенка получали услуги социальной реабилитации, 49 детей — услуги ухода, 34 — услуги "передышки" и два ребенка посещали дневной центр ухода.

Поддержка оказывается и родителям этих детей — 103 родителя получают услуги психолога, реабилитолога, физиотерапевта, а также могут участвовать в образовательных группах поддержки.

К реализации проекта привлечены 33 партнера: 29 самоуправлений Рижского региона, три государственных центра социального ухода и одно учреждение по уходу за детьми. Планируется, что основанные на обществе социальные услуги будут получать 506 детей с функциональными нарушениями.

Самый большой ассортимент услуг (включая длительный социальный уход и социальную реабилитацию) доступен в городе Юрмала и в самоуправлениях Тукумса, Сигулды, Лимбажи и Алои.

Ребенок одной мамы из Юрмалы с функциональными нарушениями использовал уже 40 занятий по терапии ABA. Специалисты по ABA, или прикладному анализу поведения, анализируют поведение человека и способы его изменить, чтобы помочь людям с аутизмом и другими нарушениями развития приспособиться к окружающей среде. "Сама я не использовала ни одной услуги, потому что среди них нет таких, которые мне необходимы больше всего", — рассказывает мама.

Однако поддержку, которую получает ее ребенок, она оценивает позитивно: "Оплаченные занятия по терапии ABA дали нам возможность использовать сэкономленные средства на визиты к другим специалистам, например, занятия по Монтессори-терапии. Мы обязательно используем все оплаченные сеансы терапии". Однако мама была и немного критична: "Детям нужно было бы предлагать дополнительную терапию, например, нейрофидбек, который помогает упорядочить эмоциональную нестабильность, горячий песок и др. Родителям пригодились бы массаж, различные меры по релаксации и улучшению здоровья, например, посещение солевой комнаты, водные процедуры".

В Юрмале разработчики проекта деинституционализации подчеркивают, что нередко возникают ситуации, когда детям и их родителям предоставляются услуги, но они их не используют. Это можно расценивать как безответственность не только по отношению к своему ребенку, который лишается услуг поддержки, но и по отношению к другим детям, которые соответственно не могут претендовать на услуги.

ВИДЗЕМЕ ПРИНИМАЕТ

В проекте "Видземе принимает" ("Vidzeme iekļauj") участвуют все 26 самоуправлений Видземского региона планирования. В Видземском регионе живет более тысячи детей с функциональными нарушениями, которым присвоена инвалидность, и до сих пор основанные на обществе социальные услуги получили 214 таких детей.

Дети здесь здесь имеют возможность получать услуги реабилитации — занятия по песочной терапии, по Монтессори-терапии, массаж, водолечебные процедуры и другие. Будни родителей облегчают услуги социального ухода и краткосрочного ухода, или "передышки".

Существенную поддержку оказывают негосударственные организации, которые предлагают качественные услуги социальной реабилитации. Один из поставщиков таких услуг — общество "Brīnummāja", которое предлагает занятия по Монтессори-терапии и в комнате ощущений, канистерапию, занятия по методу Марте Мео, программы по поддержке развития, метод или терапию Томатис, которая представляет собой нейросенсорную стимуляцию мозга. "Brīnummāja" в рамках проекта "Видземе принимает" поддерживает более 20 детей.

Мама из Цесиса, воспитывающая сына с функциональными нарушениями, подчеркивает, что самым большим преимуществом была разработка индивидуального плана поддержки в самом начале проекта: "Специалисты, которые оценивали способности ребенка, его навыки и потребности, показали нам, что сын может намного больше, чем мы думаем. Это взгляд со стороны придал нам решимости и был нужен". Также жительница Цесиса высоко оценила своего работника социальной службы Светлану, которая всегда отзывчива и старается ответить на все вопросы, а также информирует обо всем актуальном.

Avots: varam.gov.lv

ОТКРОЙ СЕРДЦЕ В ЗЕМГАЛЕ

Здесь основанные на обществе социальные услуги оказываются в тесном сотрудничестве с партнерами по проекту — 21 самоуправлением Земгальского региона, двумя государственными центрами социального ухода и девятью учреждениями ухода за детьми.

До конца 2023 года 331 ребенку с функциональными нарушениями и инвалидностью в этом регионе планируется оказывать основанные на обществе услуги — социальной реабилитации, дневного центра ухода, кратковременного ухода, или "передышки", и социального ухода.

Возможности проекта "Открой сердце в Земгале" особенно активно используют Елгава, Екабпилс и Баускский край, обеспечивая своим жителям широкий круг доступных услуг.

Историей успеха в Земгальском регионе является организация "Latvijas Сistiskās fibrozes biedrība" в Виесите, которая под влиянием проекта открыла центр услуг социальной реабилитации, которым могут пользоваться жители не только Виесите, но и окрестностей.

Мать двух детей из Рундальского края получает услуги социального ухода и занятия у специалистов для своего ребенка. Она особенно ценит именно услуги социального ухода и надеется, что вскоре дневной центр появится и в Рундальском крае. Мама рассказывает: "Мой ребенок получил 40 консультаций у психолога, который помог ему преодолеть тревогу, приступы паники, и психологическое состояние моего ребенка в целом улучшилось. Это самая главная польза. Однако не менее важными мне кажутся и услуги ухода, которые позволяют мне уделить хоть несколько часов времени себе. Это очень важно, потому что многие родители выгорают в заботах о своих особенных детях. Благодаря услуге ухода я смогла начать учебу, потому что знаю, что о моем ребенке позаботятся, пока сама я нахожусь в школе. Дополнительно полученное образование позволит мне вернуться на рынок труда".

КУРЗЕМЕ ДЛЯ ВСЕХ

В Курземском регионе планируется оказывать услуги социальной реабилитации, "передышки", дневного центра ухода и социального ухода 439 детям с инвалидностью. Позитивен тот факт, что в Курземе в реализации проекта участвуют все самоуправления региона, государственный центр социального ухода "Kurzeme" с его шестью филиалами и все учреждения по уходу за детьми. В 2019 году более 200 маленьких жителей Курземе уже получили оплачиваемые услуги в 14 самоуправлениях Курземе.

Наряду с основанными на обществе социальными услугами, которые оказываются и в других регионах, в рамках проекта "Курземе для всех" организован и специальный лагерь — Академия приключений. Это интегрирующий лагерь для семей с детьми в возрасте 9-15 лет, который помогает детям с функциональными нарушениями и их семьям интегрироваться в общество.

В Талси успешно работает Центр развития семей и детей "Brīnumiņš", который оказывает самый широкий ассортимент услуг в Талсинском крае. Уже на протяжении нескольких лет центр обеспечивает индивидуальные занятия и кратковременный присмотр для детей и молодых людей с особыми потребностями. В центре открыт единственный в Талсинском крае кабинет Монтессори-терапии и музыкальной терапии.

Все родители, получившие услуги, признают, что в развитии детей наблюдаются улучшения, например, расширился словарный запас, улучшилось общее психическое развитие, способности ощущать, воспринимать, помнить, думать, анализировать и воображать, улучшились навыки самообслуживания и коммуникации, а также координация движений и выносливость.

Мама Николь Сигита признает, что посещение "Brīnumiņš" позволяет Николь чувствовать себя полезной, улучшилось ее психическое развитие, что позволяет лучше ориентироваться в окружающем мире.

Мать Алисы Санта рассказывает, что для девочки были очень полезны занятия у физиотерапевта. В то же время она опечалена тем, что некоторые услуги нельзя получить поблизости от места жительства: "Алисе предоставили занятия по танцевально-двигательной терапии, но мы не можем их посещать, потому что поблизости такие занятия не предлагаются. Было бы отлично, если бы перед тем, как предлагать услугу, сначала выяснялось бы, какова в конкретном крае возможность ее получить".

Однако в целом родители, которые используют предоставленные услуги, признают, что такого рода проекты способствуют повышению качества жизни и детей, и их семей.

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ЛАТГАЛЕ

В Латгале различные мероприятия по созданию инклюзивного общества проводятся с участием 20 партнеров: 19 самоуправлений Латгальского региона и государственного центра социального ухода "Latgale" с тремя филиалами. Основанные на обществе социальные услуги планируется оказывать 390 детям с функциональными нарушениями, которыми присвоена инвалидность, и их семьям.

В Лаздукалнской волости Ругайского края планируется открыть дневной центр ухода, в котором смогут находиться восемь детей. Дневной центр ухода будет хорошей альтернативой институциональной опеке близко к месту жительства и в условиях, приближенных к семейной среде. Карсавская краевая и городская социальная служба будет предоставлять услуги "передышки", социального ухода и социальной реабилитации.

Мама Лоте очень благодарна за полученные услуги. Лоте страдает функциональными нарушениями с раннего детства, и полученные услуги реабилитации помогли девочке развиваться. Сейчас Лоте уже может выполнять повседневные действия, но особую радость доставляет ей ожидание праздников, например, украшение рождественской елки или раскраска яиц к Пасхе. Семья Лоте живет в Вилякском крае, где такие семьи каждую субботу собираются вместе. Для родителей это возможность поделиться своими повседневными радостями и заботами, для детей — поиграть вместе. Эта неформальная социализация также очень помогает не только Лоте, но и ее маме.

Часто дети с инвалидностью отторгаются обществом, вытесняются из среды ровесников, их не понимают и нередко высмеивают. Однако у этих детей такие же желания, мечты и потребность дружить, как у каждого из нас. Нам нужно стараться отбросить стереотипы и не концентрироваться на диагнозе, а ценить человека и его индивидуальность.

Статья подготовлена в рамках кампании Министерства благосостояния "Человек, а не диагноз!". В рамках кампании планируется говорить об успешной интеграции в общество людей с нарушениями психического характера, детей с функциональными нарушениями и детей из приемных семей, подчеркивая при этом центральную ценность — человека как индивидуальность.

Более подробная информация о кампании: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/