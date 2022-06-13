СПКЯ: что это такое и как с этим справиться?

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее распространенным нарушением работы эндокринной системы. Он развивается вследствие гормональных или комплексных метаболических расстройств, однако точные причины его образования неизвестны. Симптомы СПКЯ у пациенток могут различаться, однако в большей или меньшей степени они влияют на самочувствие и качество жизни: нерегулярные менструации или их отсутствие, повышенный уровень инсулина в крови, кистозные или увеличенные яичники, набор веса, акне, нежелательный волосяной покров и др. СПКЯ является распространенной причиной невозможности наступления беременности. К сожалению, вылечить его непросто, однако, изменив образ жизни и подобрав подходящую терапию, можно уменьшить и даже устранить симптомы.

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CycleBalance: естественный способ уменьшения симптомов

Активное вещество CycleBalance ‒ мио-инозитол ‒ помогает стабилизировать менструальный цикл, сбалансировать гормоны и уменьшить проявления СПКЯ. В свою очередь, входящая в состав фолиевая кислота играет главную роль в процессе роста и деления клеток. Она уменьшает риск врожденных дефектов (особенно дефектов нервной трубки), поэтому CycleBalance важно продолжать принимать и во время беременности. При употреблении CycleBalance на протяжении не менее 3 месяцев или даже до 12 месяцев менструальный цикл становится регулярным и цикличным. 1-2 пакетика в день обеспечивают организм одной суточной дозой мио-инозитола. Регулярный и цикличный цикл длится от 21 до 45 дней (в году ‒ 9-12 циклов).

Факты об активном веществе CycleBalance — мио-инозитоле

Инозитол впервые обнаружили в листьях растения Bougainvillea spectabilis. Он чаще всего встречается в цитрусовых (больше всего в грейпфрутах), овощах, семенах и орехах (в фасоли, миндале, но больше всего ‒ в грецких орехах). Мио-инозитол широко применяют для лечения СПКЯ. Доказано, что 4 мг мио-инозитола в день способствуют регуляции менструального цикла и восстановлению овуляции. При приеме 2 граммов два раза в день организм обеспечивается полной суточной дозой мио-инозитола. Гинекологи девяти европейских стран, в том числе Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, рекомендуют CycleBalance для лечения СПКЯ.

Здоровое и сбалансированное питание

Важную роль в лечении СПКЯ играет здоровое и сбалансированное питание. Чтобы успешно сбросить вес и сохранить полученный результат в долгосрочной перспективе, пациенткам с СПКЯ, у которых индекс массы тела (ИМТ) составляет 18,5-24,9, рекомендуется сбалансированное и разнообразное питание ‒ так же, как и остальным. Это значит ежедневно съедать пять порций фруктов и овощей, употреблять достаточное количество жидкости и следить за тем, чтобы продуктов, содержащих крахмал, было не более трети от съеденного. При выборе молочных продуктов предпочтение следует отдать продуктам с более низким содержанием жиров и сахара. Женщинам с СПКЯ, индекс массы тела (ИМТ) которых превышает 25 или 30, рекомендуется сократить получение энергии на 30 % (уменьшить на 500-700 калорий), количество калорий в день не должно превышать 1200-1500.

Значение физической активности

Рекомендации по физической активности для пациенток с СПКЯ зависят от целей снижения веса. Для поддержки имеющегося веса и уменьшения его прироста рекомендуется физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут активности высокой интенсивности. Чтобы достичь снижения веса и оказать благоприятное воздействие на здоровье, рекомендуется увеличить количество физической активности средней интенсивности до 250 минут в неделю или количество физической активности высокой интенсивности до 150 минут. В обоих случаях, помимо других упражнений, следует делать упражнения для укрепления мускулатуры. Физическую активность можно успешно включить в число бытовых привычек, например: ходить на работу пешком или ездить на велосипеде, не пользоваться лифтом и др. Энергичная уборка дома тоже может принести желаемый результат. Данные исследований свидетельствуют о том, что физическая активность у пациенток с СПКЯ уменьшает риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями, связанными с обменом веществ.

Уменьшение стресса

Не секрет, что стресс оказывает большое влияние на здоровье человека. Для уменьшения проявлений СПКЯ важно снизить и уровень стресса в повседневной жизни. Чтобы успешно справиться с этим, специалисты рекомендуют выполнять те физические упражнения, которые нравятся, соблюдать гигиену сна, уменьшить информационное и шумовое загрязнение, проводить время с людьми, которые приносят хорошее настроение и вызывают приятные эмоции, выполнять дыхательные упражнения, много смеяться и др.!

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