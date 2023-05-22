Спортивный фестиваль в аутлет-городке в Пиньки

В воскресенье, 28 мая, аутлет-городок в Пиньки приглашает всех на спортивный фестиваль, где взрослые и дети смогут заняться различными видами спорта и отдохнуть в кругу семьи и друзей.

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Приглашаем участвовать в функциональных и TRX-тренировках, изучить шаги латиноамериканских танцев в сопровождении известных латвийских тренеров Zanda Zariņa Rešetina и Marta Kalēja-Irbe, встретится с латвийскими олимпийцами — метателями копья Līna Mūze и Zigismunds Sirmais. И большие, и маленькие будут бороться за призы, приготовленные аутлет-городком, участвуя в различных соревнованиях — планка, латино-кики, метание гигантских кроссовок и многие другие. Мы будем смотреть спортивные показы мод и различные представления. Под музыкальное сопровождение DJ Stocka насладимся уличной едой, разнообразными развлечениями для всей семьи в течение всего дня и, конечно же, большой распродажей спортивных товаров, которая будет проходить во всех магазинах Via Jurmala Outlet Village до 28 мая.

Программа мероприятия 12:00 — 17:00:

12:00 Открытие спортивного фестиваля. Выступление чирлидеров

12:10 Функциональная тренировка. Тренировку проведут фитнес-тренеры Занда Зариня-Решетина и Марта Калея-Ирбе

12:40 Хип-хоп выступление

13:00 Показ мод спортивной одежды

13:30 TRX-тренировка. Тренировку проведут фитнес-тренеры Занда Зариня-Решетина и Марта Калея-Ирбе.

14:00 Конкурс по истории спортивной обуви

14:00 Детский показ мод

14:15 Выступление чирлидеров

14:20 Встречи и активности с латвийскими олимпийцами

14:40 Обучение латиноамериканским танцам. Тренинг проведет Марта Калея-Ирбе

15:10 Хип-хоп выступление

15:15 Соревнования по Blaze pods

15:45 Выступление чирлидеров

15:50 Функциональная тренировка. Тренировку проведут фитнес-тренеры Занда Зариня-Решетина и Марта Калея-Ирбе.

16:20 Хип-хоп выступление

16:25 Соревнования по планке и Latino kicks

Шопинг и стритфуд до 20.00

Развлечения, конкурсы и развлечения для детей в течение всего мероприятия с 12:00 до 17:00.

Встречаемся 28 мая в Via Jurmala Outlet Village, Jauna iela 12 Pinki!