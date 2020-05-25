Спортклубы MyFitness возобновили работу

Спортклубы MyFitness были закрыты ровно на 61 день. Не смотря на это, жители Латвии могли продолжать заниматься спортом на бесплатных онлайн-тренировках, которые проводили тренеры MyFitness. С 17 марта до 14 мая не прошло ни дня без онлайн-тренировки на странице MyFitness Latvia в Facebook! Позитивно, что все тренировки по-прежнему находятся в бесплатном доступе для всех желающих. А значит, если нет возможности посещать спортклуб, можно зайти на страницу MyFitness Latvia в Facebook и продолжить заниматься дома.

15 мая, в 7:00, все 13 спортклубов MyFitness, начали свою работу. Проведена большая работа, чтобы пребывание в спортклубе было не только приятным и удобным, но и безопасным — и для работников, и для посетителей клуба.

"Мы полностью подготовили помещения клубов для безопасного приема желающих заниматься спортом, проведены масштабные и педантичные работы по уборке и дезинфекции всех клубов, усилено внимание к "зонам риска", которые теперь чистят и дезинфицируют значительно чаще в течение дня, кроме того, в помещениях клубов для всех посетителей и сотрудников мы обеспечиваем разнообразными средствами для дезинфекции рук и поверхностей, которые отвечают установленным требованиям и доступны в любое время. Также мы разместили визуальные и звуковые информационные объявления, которые дополнительно напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в помещениях клубов. Безопасность и здоровье наших работников и посетителей — приоритет MyFitness, поэтому мы выполнили и продолжаем выполнять огромную работу по поддержанию безопасной среды в клубах", — рассказывает Элина Терлецка, руководитель отдела услуг MyFitness Latvia.

На данный момент MyFitness также контролирует поток людей в клубах, с этой целью специально созданы платформа на сайте и приложение. Раньше надо было резервировать место только на групповые занятия, но во время чрезвычайного положения система резервирования соответствующим образом адаптирована и под резервированию мест в тренажерном зале.

"Вероятно, именно благодаря ранее разработанной системе резервирования MyFitness стал одним из первых спортклубов, который смог столь оперативно подготовить свои залы к приему посетителей, после того, как были объявлены послабления ограничительных мер," — комментирует Инна Алне, руководитель MyFitness Latvia.

"Для нас это был насыщенный вызовами этап — как и для всех. Но в каждом вызове мы видим возможности роста. Из этого кризиса мы непременно выйдем, став еще сильнее, умнее и креативнее. Большая благодарность всей команде MyFitness, которая эти два месяца виртуально держалась плечом к плечу и поддерживала друг друга. А еще мы очередной раз убедились, что у нас самые верные участники — соцсети буквально переполнены фотографиями счастливых людей из спортклубов MyFitness после возобновления работы," — говорит Инна Алне, руководитель MyFitness Latvia.

Как свидетельствует информация на эстонском и литовском сайтах MyFitness, в Эстонии спортклубы MyFitness были открыты 18 мая, а в Литве — 20 мая.