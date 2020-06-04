В последнее время каршеринг становится все популярней, и этим сервисом активно пользуются не только обычные жители, но и компании.

Лизинг, проценты, технические обслуживание, страховки, парковка, мойка и заправка — все это в прошлом! Стань бизнес клиентом Carguru и забудь о проблемах, связанных с содержанием собственного автопарка! Платите только за то время, когда машина действительно нужна.

Каршеринг для бизнес-клиентов — это очень просто. Берете ближайшую машину, арендуете ее через приложение, затем оставляете в любой разрешенной зоне, а счет оплачивает компания.





Преимущества каршеринга для корпоративных клиентов Carguru:

- Простота в использовании. Арендовать автомобиль можно на минуту, час или сутки. Управление арендой происходит через мобильное приложение.

- Экономия времени и денег. Вы платите только за то время, когда используете машину. При этом за бензин, мойку, страховку, парковку и обслуживание платим мы. Вместо большого количество чеков и счетов, вы получаете один счет два раза в месяц.

- Удобная система контроля и оплаты. После подписания договора Вы сможете подключить сотрудникам корпоративный аккаунт, с помощью которого они смогут оплачивать свои рабочие поездки. Два раза в месяц Вы будете получать счет с полным отчетом о поездках на Ваш е-mail. Также, счета и отчеты Вы, в любой момент, сможете найти в личном кабинете.

- Новые и надежные гибридные автомобили Toyota. Автопарк Carguru cостоит из 160 гибридных автомобилей Toyota, что обеспечивает меньший уровень выброса CO2 в атмосферу. Давайте заботиться об окружающей среде вместе!

Как стать бизнес клиентом Carguru?

От Вас практически ничего не требуется! Всего 3 простых шага, и Вы — бизнес-клиент Carguru:

1. Заполнить заявление на

https://lk.carguru.lv/ru/registration

2. Заключить договор;

3. Подключить сотрудников к корпоративному аккаунту компании;

На данный момент уже более 1000 компаний сделали свой выбор в пользу Carguru. Присоединяйтесь и Вы, и мы избавим вас от необходимости содержать собственный автопарк!

Бери. Поезжай. Оставляй. Повторяй.