Станьте авиамехаником и присоединяйтесь к команде airBaltic!

Механик Олег Калинин родился в Даугавпилсе и шесть лет назад переехал в Ригу, устроившись на работу в автосервис. А последних два года он работает авиамехаником в airBaltic.

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Расскажи, как ты попал в airBaltic?

Переехав в Ригу из Даугавпилса, я нашёл работу в очень простой автомастерской. Я получил соответствующее среднее специальное образование в моём родном городе, а затем поступил в Рижский Технический университет, чтобы продолжить учиться в данном направлении. Однако я помню, как часто я представлял, каково было бы работать в сфере авиации и быть авиамехаником, хоть я тогда и не представлял себе, как люди попадают в авиацию. Мне казалось нереальным попасть туда со средним специальным образованием автомеханика. Но однажды я увидел объявление о работе airBaltic, опубликованное на Cv.lv, приглашающее на работу механиков.

После интервью в airBaltic мне позвонили и пригласили приехать и посмотреть, как работают авиамеханики. Я помню, что это была ночная смена. Я стоял недалеко от самолёта и меня охватило какое-то невообразимое чувство. По сравнению с автомобилями самолёт казался просто громадным... Все четыре или пять часов, проведённых рядом с техником, я с большим интересом наблюдал за тем, как ремонтируют двигатель DashQ400. Мне уже тогда стало ясно, что я хочу здесь работать, и я позвонил и сообщил, что готов попробовать. Сначала я чувствовал себя немного неуверенно, потому что я не мог представить, на что будет похожа эта работа, но когда я начал работать, я понял, что хочу здесь остаться.

Каким было начало?

Я помню, что мне надо было пройти тест на логику, но поскольку у меня уже был опыт работы в автосервисе, он вовсе не показался мне сложным. Меня "приставили" к сертифицированному техническому специалисту, чтобы он оценил мои навыки, и вот уже два года я работаю в airBaltic.

Компания также предложила мне начать обучение, чтобы получить лицензию техника. Для этого необходимо сдать 13 экзаменов, но я полон решимости это сделать. Это вполне реально, кроме того, обучение также оплачивает компания. Всё остальное зависит только от меня – нужно просто учиться. И в целом, работа в авиации требует постоянного обучения.

Что тебе нравится больше всего в твоей работе?

Если сравнивать с моей предыдущей работой, то в этой работе мне больше всего нравится порядок. Здесь всё разложено по полочкам как в прямом, так и в переносном смысле, и я считаю, что именно так и должно быть. Все работы проводятся только в строгом соответствии с документацией. Мне также очень нравится моя команда. С самого начала моей работы ребята мне много помогали и объясняли, понимая, что я пришёл сюда из автомастерской и попал в совершенно новую для меня сферу деятельности. До этого на самолётах я только летал, как пассажир (смеётся). Я не знал, как они летают и как они устроены, но я очень быстро всему научился. Наша команда действительно очень отзывчивая, коллеги всегда рады поделиться своим опытом.

Это довольно смелый шаг. Ты никогда не жалел о своём выборе?

Ни на секунду (смеётся). Время прошло очень быстро. Сейчас мне немного сложнее, поскольку я учусь и работаю одновременно. Пока очное обучение запрещено, всё происходит в Zoom. У меня также есть семья, поэтому свободного времени иногда не хватает, но я знаю, что лицензия, которую я получу в будущем, того стоит. Зарплата лицензированного техника сильно отличается, эта разница очевидна, поэтому мне есть к чему стремиться и моя мотивация очень высока.

Есть ли какие-нибудь бонусы помимо зарплаты?

Да, конечно! Во-первых, это возможность летать с ID билетами, по гораздо более низким ценам и не только в направления airBaltic, но и по всему миру. Также время от времени нас отправляют в командировки в разные страны. Кроме того, мы получаем все социальные гарантии, страховку и зарплату строго в указанный срок, что является одной из причин, почему я перешёл из автомастерской. Это гарантия того, что ты никогда не останешься с пустыми руками если, например, возникнут какие-либо проблемы со здоровьем.

Как ты думаешь, кому может быть интересна такая работа?

Если вы умеете работать с инструментами и понимаете основные принципы работы техники, образование в сфере авиации вовсе не обязательно.

Часто людям мешает страх неизвестности и боязнь сменить работу. Но я действительно думаю, что стоит пробовать новое – моя история является примером того, что можно прийти даже из самой обычной автомастерской и начать работать не с автомобилями, а с самолётами. В своё время я смотрел на самолёты и мечтал о том, чтобы стать ближе к ним, и это казалось невозможным. На самом же деле, для этого требовалось всего лишь отправить CV.