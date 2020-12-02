Стоимость электроэнергии сократилась на 32%. Прекратим переплачивать

Энергетика — одна из редких отраслей, где глобальное распространение вируса Covid-19 вызвало положительные для жителей перемены. Как показывает информация, имеющаяся в распоряжении Enefit, предприятия-поставщика энергии, за 10 месяцев этого года средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool сократилась на 32% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это означает, что домохозяйство, заключив новые договоры о поставке электроэнергии и выбрав наиболее подходящие услуги по ее приобретению для собственного потребления, может сэкономить до 100 евро в год и более. Под влиянием снижения цен резко увеличилась активность домохозяйств: они начали чаще заключать новые договоры и выбирать условия приобретения электроэнергии по цене, привязанной к биржевой.

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Падению цен способствовали благоприятные для производства электроэнергии погодные условия, а также снижение спроса на электроэнергию, вызванное пандемией. Степень влияния рыночной ситуации на размер получаемых домохозяйством счетов за электроэнергию зависит от выбранной им услуги по ее приобретению. Практически мгновенное снижение платы за электроэнергию могут заметить пользователи продукта Динамичный, который привязан к цене на бирже Nord Pool. Например, домохозяйство-пользователь продукта Динамичный, потреблявшее в среднем 200 киловатт-часов в месяц в течение последних 12 месяцев, заплатило за этот период примерно на 90 евро меньше, чем аналогичное по уровню потребления домохозяйство, использующее продукт Фиксированный. Сумма экономии практически соответствует размеру трех ежемесячных счетов за электроэнергию. Между тем пользователи продукта Фиксированный смогут ощутить падение цен после продления договора на новый период. В этом случае экономию можно будет оценивать в сравнении с предыдущей фиксированной ценой электроэнергии.

Предложения латвийских поставщиков электроэнергии можно без труда сравнить, воспользовавшись различными интернет-платформами или созданным Enefit сравнительным веб-сайтом: сравнение цен на электроэнергию.

По мнению Криста Мертенса, члена правления Enefit, уходящий год был благоприятным для пользователей продукта Динамичный (привязанного к биржевым ценам): "Разумеется, бывают моменты, когда под влиянием одного или нескольких обстоятельств цены на рынке вырастают. Но этот год в целом прошел под знаком снижения цен на электроэнергию. В этом году мы впервые стали свидетелями ситуации, когда цены на электроэнергию в некоторые часы суток достигали на бирже отрицательных значений и приходилось даже доплачивать пользователям электроэнергии. Подобные перепады на рынке заставляют домохозяйства во избежание переплачивания активнее оценивать предлагаемые услуги по приобретению электроэнергии. Если еще годом ранее домохозяйства в основном выбирали фиксированную цену, то с января этого года ежемесячно растет количество пользователей продукта Динамичный. В настоящее время уже около 60% новых клиентов заключают договоры о покупке электроэнергии по цене, привязанной к биржевой. Пользователи продукта Динамичный достигают экономии не только за счет снижения цен на рынке, но и путем регулирования потребления электроэнергии — уменьшают расход в часы, когда цена выше, и увеличивают, когда цена падает".

С учетом падения рыночных цен на электроэнергию всем домохозяйствам следует по крайней мере раз в год сравнивать актуальные ценовые предложения и продукты различных поставщиков. Отслеживая цены на рынке, поставщики регулярно обновляют свои предложения. Это позволяет наиболее бдительным пользователям во избежание переплаты оперативно менять поставщика или услугу по приобретению электроэнергии. Предложения латвийских поставщиков электроэнергии можно без труда сравнить, воспользовавшись различными интернет-платформами или созданным Enefit сравнительном веб-сайте: сравнение цен на электроэнергию.

Данные, опубликованные Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK), свидетельствуют, что в настоящее время, спустя пять лет после открытия для домохозяйств рынка электроэнергии, достигнут самый высокий за этот период спрос со стороны латвийских домохозяйств на электроэнергию по цене, привязанной к биржевой. Одновременно уменьшается количество пользователей, которые после открытия рынка электроэнергии не пересмотрели условия приобретения и используют наиболее дорогую услугу — Универсальную. В течение последнего года количество пользователей Универсальной услуги уменьшилось на 13%. Эти факты знаменуют положительную тенденцию — домохозяйства все более активно следят за изменениями цен на рынке электроэнергии, меняя поставщиков и виды услуг.

"В настоящее время на рынке электроэнергии наблюдается переменчивость и снижение цен. В водохранилищах скандинавских гидроэлектростанций в течение последних 20 лет увеличился приток воды. Это позволяет прогнозировать, что в ближайшее время цены на электроэнергию в регионе будут оставаться низкими. Так как поставщики с учетом актуальных прогнозов регулярно пересматривают свои ценовые предложения, то в этом году меньше будут платить и пользователи фиксированных продуктов. Поэтому в выигрыше окажутся те пользователи электроэнергии, которые активно следят за предложениями на рынке и используют предоставляемые им возможности", — заключил Крист Мертенс.

Предприятие Enefit

Enefit (ООО) является вторым по величине поставщиком электроэнергии и одним из крупнейших поставщиков газа на открытом энергетическом рынке Латвии. Наряду с широчайшим на рынке ассортиментом услуг по приобретению энергии Enefit предлагает технические решения и инструменты поддержки — повышение энергоэффективности для предприятий, установку солнечных панелей и финансирование для домохозяйств. Enefit — дочернее предприятие компании Eesti Energia, АО, крупнейшего в Балтии производителя ветровой энергии. Предприятие Enefit, учрежденное в 2006 году, является зарегистрированным поставщиком электроэнергии и газа, действующим на всей территории Латвии. Enefit представлен на международном рынке — в Эстонии, Литве, Польше и Финляндии.