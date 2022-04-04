Стратегическая цель Cido Grupa — стать самой устойчивой компанией в отрасли

Ведущий производитель напитков в Латвии Cido Grupa приступил к реализации стратегии устойчивого развития, внося значительные изменения, чтобы к 2025 году стать на 100 % экологически нейтральным предприятием и самой устойчивой компанией в своей отрасли. Компания планирует инвестировать около 6 миллионов евро во внедрение более экологичной упаковки, добычу и использование возобновляемой энергии, сокращение потребления воды в производственном процессе, разработку более здоровых продуктов и поддержку важных для общества инициатив.

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"Являясь лидером отрасли в Латвии, мы стремимся взять на себя инициативу по внедрению решений в области устойчивого развития. Наша цель — не только создавать успешные, устойчивые бренды, которым люди доверяют, но и снизить их воздействие на окружающую среду, создать безопасные условия труда для наших сотрудников и способствовать благополучию общества. Мы верим, что все цели, которые мы ставим, внесут значительный вклад в более здоровое общество и более чистую окружающую среду", — утверждает член правления Cido Grupa Мариюс Валдас Кирстукас.

Стратегия устойчивого развития компании сосредоточена на трех основных областях: продукты, потребители и сотрудники. Стратегия включает девять целей, шесть из которых должны быть достигнуты в течение следующих трех лет, к 2025 году, а остальные — к 2030 году. К 2025 году в инициативы по устойчивому развитию планируется инвестировать около 6 млн евро.

Наши клиенты и потребители задают направление

Оценка клиентов очень важна для реализации стратегии устойчивого развития Cido Grupa — к 2025 году производитель будет стремиться стать лучшим и наиболее устойчивым партнером для своих клиентов в сегменте производства пива и безалкогольных напитков. Результаты, достигнутые в области устойчивого развития, будут измеряться конкретными исследованиями.

"Чтобы сделать нашу компанию устойчивым выбором номер один в отрасли, мы стремимся постоянно пересматривать и улучшать нашу деятельность на основе отзывов клиентов, поэтому мы начинаем измерять наш прогресс с помощью ежегодных опросов клиентов", — говорит Мариюс Валдас Кирстукас.

Акцент будет сделан на более здоровые продукты — потребители хотят иметь возможность выбирать здоровые альтернативы продуктам с меньшим содержанием сахара или алкоголя в дополнение к своим любимым напиткам. В прошлом году Cido Grupa пересмотрела свой ассортимент и уменьшила количество добавленного сахара в большинстве безалкогольных напитков — общее количество уменьшенного сахара в 2021 году составило около 200 тонн. Работа по снижению содержания сахара в продуктах будет продолжена в этом году, а также будет расширен ассортимент продуктов, в которые не добавляется сахар — их можно определить по этикетке на продукте "bez cukura". В этом году компания также присоединилась к меморандуму о сотрудничестве по улучшению состава продуктов питания и продолжит снижение энергетической ценности соков, нектаров и сладких безалкогольных напитков.

Спрос на продукты с добавленной ценностью, такие как 100% соки, содержащие натуральные витамины и другие ценные вещества, значительно вырос во время Covid-19. Потребители оценили прошлогоднюю линейку продуктов для иммунитета CIDO, 100% сок и нектар с добавлением суперфруктов вишни ацеролы, которые содержат особенно высокий уровень витамина С и помогают укрепить здоровье и иммунитет. В этом году ассортимент популярного бренда Mangaļi пополнился новой линией газированной воды премиум-класса Mangaļi Plus, содержащей природную минеральную воду Mangaļi, в которую дополнительно добавлены минеральные соли йода, цинка и магния. Компания будет продолжать создавать продукты с добавленной ценностью и искать пути улучшения существующих продуктов.

Еще одной важной целью является продвижение сегмента безалкогольного пива за счет увеличения его продаж, введения новых продуктов в ассортимент, а также укрепления позиций компании в этом сегменте.

"Устойчивый бизнес немыслим без проектов социальной ответственности и поддержки благополучия общества, и в связи с этим к 2025 году 40% маркетингового бюджета будет направлено на бренды и кампании по устойчивому развитию", рассказывает руководитель Cido Grupa.

В прошлом году Cido Grupa в сотрудничестве со Всемирным фондом природы в Латвии запустила Инициативу "За чистые реки", в рамках которой определяются и в долгосрочной перспективе планируется удалить дамбы для восстановления естественного стока и экосистемы рек. Компания также регулярно поддерживает различные спортивные и культурные мероприятия и организации, такие как Рижский марафон, Skrien Latvija, Латвийскую баскетбольную ассоциацию, Веломарафон MTB и музыкальный фестиваль Positivus. В сложный период Covid-19 Cido Grupa также поддержала врачей, предоставив им питьевую воду Mangaļi.



Снизить воздействие на окружающую среду

Одной из самых амбициозных целей стратегии устойчивого развития компании является 100-процентное экологически нейтральное производство к 2025 году, а к 2030 году планируется достичь 50-процентного сокращения ископаемых ресурсов по всей цепочке поставок.

"Cido Grupa уже закупает 100% возобновляемую электроэнергию у своих партнеров, но следующим шагом является стать более независимой и энергоэффективной, поэтому на крышах производственных зданий планируется установить солнечные батареи для выработки электроэнергии. Компания планирует полностью отказаться от ископаемого топлива к 2025 году, поэтому будет происходить постепенный переход на альтернативные источники энергии к природному газу", говорит Мариюс Валдас Кирстукас.

Значительная часть инвестиций направлена ​​на снижение расхода воды, используемой в производственном процессе, что позволит сэкономить около 10% воды, используемой в производстве, составляющей 30 000 м3 в год.

Cido Grupa готова взять на себя инициативу в продвижении оборота упаковки для напитков. Одним из наиболее важных шагов является возврат упаковки, и с введением в Латвии депозитной системы компания планирует вернуть 85-95% упаковки от общего количества продукции, имеющейся в продаже. Второй шаг — переход на 100% переработанную упаковку, что означает, что новая упаковка производится из предыдущей. Уже сегодня все пиво и продукция Mangaļi производятся с использованием 100% переработанной ПЭТ упаковки.

"Мы не остановимся на достигнутом и хотим сделать нашу упаковку максимально экологичной. Мы поставили перед собой цель к концу 2023 года полностью перейти на переработанную, перерабатываемую и многоразовую упаковку. Для этого потребуется тесное сотрудничество с партнерами, поиск новых идей и инноваций", — говорит глава компании.

Переработанная бумага будет использоваться для маркетинговых материалов и упаковки продуктов там, где это технологически возможно. Сделан еще один важный шаг на пути к климатической нейтральности: Cido Grupa стала первой компанией в Европейском союзе, которая в сотрудничестве с Tetra Pak внедрила более экологичные пробки для всех 1-литровых картонных упаковок TETRA PAK. Когда колпачки отвинчены, они остаются прикрепленными к упаковке, чтобы уменьшить попадание мелких пластиковых отходов в окружающую среду и связанное с этим загрязнение.

Внимание команде

Среди целей, которые необходимо достичь в области устойчивого развития, особое внимание уделяется сотрудникам Cido Grupa. "Безопасная и здоровая рабочая среда — наша основная ценность. Сотрудники являются ключом к нашему успеху. Продвигая культуру устойчивого развития, мы продолжим улучшать рабочую среду, в которой люди чувствуют себя причастными, уважаемыми, имеют равные возможности для реализации своего потенциала и гордятся своей организацией. Мы развиваем таланты и способности наших сотрудников, которые обеспечивают успех компании сегодня и в будущем", — говорит Мариюс Валдас Кирстукас.