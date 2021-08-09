Строители комплекса Ezerjugla планируют сдать проект осенью будущего года

Продолжаются строительные работы в комплексе жилых домов Ezerjugla в одном из самых зеленых районов Риги — на берегу озера Югла. Восемь четырехэтажных домов на благоустроенной безопасной территории предлагают выбор из более, чем 500 двухкомнатных и трехкомнатных квартир площадью 46-83 м2, из которых забронировано уже около 100 квартир. Для обеспечения безупречного качества работ строительство объекта с июля 2021 года возьмет на себя SIA Abora.

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Ezerjugla нетипично амбициозна для Риги — строительство всех восьми жилых домов осуществляется одной фазой, поэтому сразу после сдачи комплекса жители получат доступ ко всей большой территории с полным архитектурно-пространственным дизайном и завершенным благоустройством, без всякого строительного шума и пыли. "Наша главная задача как разработчика проекта — обеспечить высочайшее качество и безупречное выполнение работ, чтобы реализовать проект в соответствии с амбициозным планом. Поэтому с уверенностью начинаем сотрудничество с SIA Abora, которое доказало свой профессионализм и опыт в реализации ряда социально значимых масштабных строительных проектов", — подчеркивает Наталия Сеяне, руководитель по маркетингу SIA Murjāņu 70.

SIA Abora — строительная компания с 27-летним опытом в области строительства, надзора за строительством и управления строительными проектами, которая постоянно сотрудничает как с VAS Valsts nekustamie īpašumi, так и с частными заказчиками. Самые значимые и заметные объекты, построенные этой компанией - выставочный зал Rīgas mākslas telpa, реконструкция здания Латвийской Академии художеств, строительство бетонных конструкций для нового здания Латвийской национальной библиотеки, гостинично-жилой комплекс Avalon, новое здание Латвийского центра инфектологии, а также ряд учебных заведений, общественных зданий и других объектов в Риге и окрестностях столицы. Самый последний и крупный проект — реконструкция гостиницы Grand Hotel Kempinski стоимостью более 40 миллионов евро.

"Мы рады, что можем работать над этим проектом. Этот проект — перспективный, расположенный в географически очень выгодном месте как с точки зрения логистики, так и с точки зрения природной среды и ландшафта. Начатый проект имеет особенно высокий потенциал, так как планируется расширить жилой комплекс Ezerjugla на прилегающем земельном участке. Сам проект технически несложный, но работа над ним дает большое удовлетворение", — говорит Юрис Кравалис, председатель правления SIA Abora.

Уже сообщалось, что на берегу озера Югла (ул. Мурьяню, 70, Рига) строится новый жилой комплекс Ezerjugla с 8-ю многоквартирными домами. Здесь будут доступны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры различной площади, дающие возможность жить в одном из самых зеленых районов Риги.

Проект жилого комплекса Ezerjugla разработан дизайнерской и архитектурной компанией SIA ​​Zenico Projekts. Общая стоимость проекта Ezerjugla - около 40 миллионов евро. Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Девелопер проекта AS Murjāņu 70 ранее реализовывал такие проекты, как комплекс девятиэтажных жилых домов Salnas 21 в районе Плявниеки и многоквартирный дом на улице Валкас, 4, в Риге.

Более подробная информация о проекте: ezerjugla.lv.