Стволовые клетки — подарок современной науки для тех, кто думает про завтра

Современная медицина стремительно развивается, уделяя все больше внимания внутренним резервам человеческого организма и новым технологиям . Стволовые клетки — это уникальный материал, который помогает организму восстанавливаться после болезней или травм . Благодаря исключительным регенерирующим свойствам стволовых клеток они становятся личным "строительным" материалом и терапией, которая идеально подходит для самообновления организма и иммунной системы.

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По мере того как организм стареет и борется с болезнями, запасы стволовых клеток быстро сокращаются. Возникает вопрос, как можно своевременно обеспечить личный биологический резерв?

Сохранение стволовых клеток новорожденного — это возможность обеспечить особый дополнительный резерв не только ребенку, но и всей семье. Стволовые клетки, полученные из пуповины, находятся в самом начале жизненного цикла, в состоянии своей максимальной биологической активности. Сохранив клетки на пике своих биологических возможностей, мы получаем уникальный, безценный материал.

В последние десятилетия накоплен существенный опыт успешного использования стволовых клеток пуповинной крови в медицине. Во всем мире выполнено более 40 000 трансплантаций стволовых клеток. Стволовые клетки пуповинной крови успешно используются при лечении онкологических заболеваний, а также при лечении церебрального паралича, диабета и других серьезных заболеваний.

Безусловное преимущество — имеют пациенты, которые используют собственныe клетки, организм принимает и реагирует на них значительно лучше, чем нa клетки донорa. Такая терапия собственными стволовыми клетками широко известна как персонализированное лечение.

Стволовые клетки получают из пуповины, которую зачастую после родов выбрасывают, не осознавая уникальной ценности материала. Процедура получения стволовых клеток пуповины проста, безболезненна, быстра и безопасна для здоровья как мамы, так и новорожденного, поскольку сбор материала осуществляет специально обученный акушер в родильном отделении сразу после отделения ребенка от матери и перерезания пуповины.

С 2016 года Центр стволовых клеток работает как отделение на основе Клиники репродуктивной медицины iVF Riga. Это первый и единственный центр стволовых клеток, на территории Балтийских стран. Все услуги контролируются и регулируются в соответствии с законодательством Латвии, и семья может в любой момент убедиться, что стволовые клетки хранятся в соответствии с установленными стандартами качества.

Центр стволовых клеток iVF Riga — единственный центр, который обеспечивает все этапы сохранения стволовых клеток в Латвии. Это позволяет сохранять стволовые клетки с высокой жизнеспособностью и концентрацией. Сбор стволовых клеток осуществляет акушер в родильном отделении, затем мы незмедлительно доставляем их в лабораторию Центра стволовых клеток в Риге. После оценки полученного материала соответствию требованиям контроля качества, стволовые клетки помещают на длительное хранение при температуре -196°C. Поскольку все упомянутые процессы происходят здесь, в Латвии, мы можем обеспечить немедленную доступность, постоянный контроль и гарантию — в клинике с лучшей репутацией, высокими показателями эффективности лечения и высококвалифицированными специалистами.

Центр стволовых клеток iVF Riga уделяет особое внимание обучению будущих родителей. На регулярной основе проводятся бесплатные семинары и вебинары с целью подготовить семью к родам и информировать о возможностях сохранить стволовые клетки новорожденного в Латвии.

Сохранение стволовых клеток — это приимущество, уникальный шанс создать биологическую страховку для всей семьи. Это здоровье и качество жизни в долгосрочной перспективе!

Более подробную информацию можно получить на сайте www.ivfrigastemcells.lv или по телефону: + 371 26600533.

