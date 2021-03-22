"Суевернее, чем хирурги, я людей не видел", — то ли в шутку, то ли всерьез признается травматолог многопрофильной хирургической AIWA Clinic Александр ОМЕЛЬЧЕНКО — рижский доктор, умеющий чинить, латать и заменять человеческие суставы.

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Поединок с идиотизмом смерти

— Доктор, не представляю, как можно выдерживать такую работу даже просто эмоционально...

— Ну а как работают военные врачи? Это все не для слабонервных и не для пересказа в прессе. Но это был мой хирургический опыт и важный этап моего пути в профессии. После окончания Рижского мединститута, ординатуры и работы в Рижской первой горбольнице, я пришел в Железнодорожную хирургом-травматологом... Шел 1986 год, и данная клиника была, как тогда говорили, головной для железной дороги на три республики Балтии. Если что-то серьезное в этом ведомстве случалось, всех травмированных привозили к нам. Когда оставался в роли дежурного хирурга, то вся ответственность как врача за жизнь пациентов ложилась на мои плечи. Это огромная ответственность, как вы понимаете. Наверное, поэтому как специалист и хирург крепчал быстро...

(Доктор на пару минут замолчал, видимо, что-то всколыхнулось в его памяти... А мне пришли на ум строки из книги Юрия Германа «Дорогой мой человек», которые, да, точно про моего собеседника: «У каждого хирурга на протяжении его жизни бывают случаи, когда зрение, ум, руки достигают величайшей гармонии, когда деятельность мысли превращается в ряд блестящих озарений, когда мелочи окружающего совершенно исчезают и остается лишь одно — поединок знания и одаренности с тупым идиотизмом стоящей здесь же рядом смерти». – Прим. авт.).

«Два сына — два врача!»

— Вы постоянно в клинике: то оперируете, то ведете прием пациентов как в AIWA Clinic, так и в поликлинике VCA на улице Сахарова в Риге. Вы тотально заняты, что понятно – больных-то много. Но признайтесь, ваши домашние такой ситуацией, видимо, не слишком-то довольны?

— Ничего подобного! Скажу вам больше: у нас с супругой Нелей (а женился я, будучи студентом пятого курса меда) двое взрослых сыновей, которые стали врачами: старший, Александр — доктор-радиолог, а младший, Дмитрий – как и я, хирург-травматолог. У нас с женой уже две новые радости – внук и внучка.

Кстати, с эмоциональными перегрузками и всеми «кровавыми мальчиками в глазах» мне всегда помогала справляться именно семья. Это мой тыл. А теперь еще и «фронт» – мои сыновья-врачи часто работают в паре со мной. Такая вот команда получилась.

«В операционной важна слаженность, как в оркестре...»

— Александр, скажите, когда вы входите в операционную, что случается каждый день и не один раз, о чем вы думаете?

— О пациенте, о чем же еще? Прокручиваю в голове схему предстоящей работы, настраиваюсь на конкретику... Читаю все молитвы, которые знаю. Соблюдаю какие-то свои внутренние правила: знаете, суевернее, чем хирурги-травматологи, я людей еще не видел. Не потому, что мы пребываем в каких-то комплексах, нет... Просто очень многое зависит не только от врача, но, уверен, и от высших сил тоже. Так что нам поддержка Небес ой как нужна.

Понятно, что платформа успеха каждого хирурга – накопленный им опыт, база проделанного за десятилетия, соответствие призванию, увлеченность, отсутствие равнодушия к больному.

Мне лично также важно, когда на тебя не давят с разных сторон, когда в коллективе относятся доброжелательно. В этом смысле мне всегда везло, а в команде дружной многопрофильной хирургической AIWA Clinic, в которой я тружусь с первых дней ее старта, вообще царит прекрасная атмосфера. Хочу подчеркнуть, что работа травматолога-хирурга зависит от слаженности действий и взаимопонимания всех специалистов, сопричастных к каждой проводимой операции. И это здорово, что в AIWA Clinic мы – медики нашей больницы — притерлись друг к другу, отлично сработались и действуем как единое целое.

«Пациент вытолкал меня из лифта... Пандемия!»

— Даже в пандемию? Многие люди из-за сложностей последнего эпидемического года сейчас раздражены, огорчены, порой даже агрессивны. Наверняка пациенты иногда на вас, как врача, выливают и горечь, и накопившийся негатив?

Не без этого. Вчера торопился на прием больных, а в лифте нашей клиники в связи с существующими пока ограничениями могут находиться максимум два человека. Забежал в кабину, не заметил, что там уже двое мужчин, – так меня чуть не взашей выгнали! Понятно, что я совершенно спокойно дождался следующего лифта, минута в минуту начал прием больных: и кто, вы думаете, заходит первым? Тот самый человек, который 15 минут назад грубо вытолкал меня из лифта. Пациент начал извиняться, хотя я и не сердился вовсе, такая ерунда... Да, люди устали от пандемии, многие пребывают не в лучшем психологическом состоянии. Но меры по прекращению эпидемии очень важны, надо всем вместе как-то превозмочь ситуацию.

Куда больше меня огорчает недоверие к врачам какой-то части пациентов: мол, сам завяжу травму тряпочкой, помажу мазькой и буду ждать, когда заживет... Негатив идет как от сенсационных передач, так и от фактически желтого интернета. Так, если в медицине случается какой-то негатив, то этим историям придают широкий резонанс, а если хорошее происходит, то все это быстро забывают. Со всей ответственностью заявляю: врач всегда хочет вас вылечить — и сделать это качественно и наверняка, и никак иначе.

Рассказывал недавно вашим коллегам, что некоторые пациенты, наслушавшись всякой ерунды, боятся идти в больницы, тянут до последнего — даже с откровенными переломами. А чем запущеннее травма, тем тяжелее будет лечение. Кстати, сломанные кости, если их не соединить правильно, начинают неправильно срастаться, и это уже нехорошо совсем. Тоже все исправляем, конечно, но мой совет всем: если случилась любая травма — бегите, идите, ползите к хирургу-травматологу.

«Мы объявили войну артрозу!»

— Хочу спросить про артрозы – знаю, что это ваш конек. Почему-то считается, что этот диагноз фактически неустраним.

— Это заблуждение! Сегодня мы умеем лечить даже тяжелые артрозы – поэтому, если болят суставы, не мучайтесь, не нагружайте свой организм бесконечными обезболивающими препаратами, приходите к нам. Мы точно знаем, как помочь! Для борьбы с артрозами есть и современные терапия и хирургия, в каждом случае — свой метод и своя схема помощи. Да, операции по лечению артроза суставов довольно дорогие, но в нашей стране их оплачивает государство. В нашей Aiwa Clinic мы делаем артроскопические операции по госквотам, а эндопротезирование пока только платно, так как не имеем госквот на протезирование.

— Как понять, что человека беспокоит именно артроз?

— Вам ничего понимать не надо, диагноз — этот или другой — поставит врач. Дойдите до него! Скажу только, если есть хоть какая-то боль в суставах, дискомфорт, невозможно присесть на корточки или вы с трудом «расхаживаетесь» по утрам, не можете так же легко, как раньше, надеть свою обувь, мучаетесь от болей в колене и трещите суставами — это все сигналы того, что, скорее всего, вы наш пациент.

Но артроз, еще раз хочу повторить, сегодня прекрасно лечится! При необходимости «испорченные» суставы (коленные, тазобедренные) вообще можно заменить. Мы с коллегами делаем сотни таких операций, выздоровевшие люди потом удивляются: стоило ли страдать от боли годами, когда можно было давно справиться с ситуацией.

Вовремя заметить признаки наступающей инвалидности пациента очень важно: как минимум можно на порядок облегчить состояние человека, а часто даже вернуть его к нормальной жизни, медицинская наука далеко продвинулась в этой области. На пораженные суставные поверхности мы накладываем, если очень примитивно сравнить, металлические коронки, как это примерно делается в стоматологии.

«Балерина взлетела и... упала в дикой боли»

— Вы много работаете. А как отдыхаете?

— Крепко сплю (доктор смеется. – Прим авт.). Семья и я – все мы очень любим путешествовать: к сожалению, сорвалась запланированная на весну поездка... Очень люблю оперу, обожаю просто. Для меня поход в театр – лучший отдых. Хотя порой и тут не обходится без какой-то мистики. Расскажу только про один случай: однажды мы с Нелей пошли на «Дон Кихота» Людвига Минкуса в Латвийскую национальную оперу. Наслаждаемся представлением, и вот последнее па-де-де, балерина красиво взлетает вверх и вдруг падает на пол с немым криком – танцовщицу унесли на руках за кулисы... Следующим утром я консультировал, а через неделю «зашивал» в нашей клинике порванную крестовидную связку ноги этой балерины. После лечения она долго и блестяще танцевала, а я чувствовал к этому даже какую-то свою сопричастность...Такая работа – людей ставить на ноги.

Екатерина ЗАВАДСКА.

Больше информации о многопрофильной клинике хирургии AIWA Clinic на сайте aiwaclinic.lv или по адресу: Рига, ул. Маскавас, 241. Тел. 20022581.

Информация и запись к доктору: aiwaclinic.lv/ru/travmatologia-i-ortopedia