Световой фестиваль с оригинальными лазерными шоу ÖÖvalgel в Пярну

Фестиваль "В свете ночи", который проходит каждый год в последние выходные сентября, является одним из важных событий культурной жизни Пярну, когда на протяжении трех вечеров в разных местах города проходят световые шоу. Это театрально-световой фестиваль, где с помощью световых инсталляций и художественной подсветки рассказываются различные истории, и героем этих историй всегда является живой человек.

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В этом году фестиваль предложит вниманию публики 6 визуальных представлений в пяти разных местах города, которые находятся на расстоянии пешей прогулки. А это значит, что за один вечер можно посмотреть несколько представлений. Все постановки длятся по 10 минут и созданы специально для этого фестиваля. Темами световых перфомансов в этом году являются человек, любовь, природа, мечты, добро и зло.

Как и в прошлом году, изюминкой программы и в этом году будут световые постановки с обзором 360 градусов, но в этот раз можно будет увидеть и зрелищные видеопроекции с обзором 360 градусов. Раннапарк — это место двух представлений, где в совершенно новой и необычной форме будут представлены обозрению разные "истории". Например, на сцене в 360 градусов вокруг публики будет выступать хор.

Будут объединены лазерное шоу и хоровая музыка, а также видеопроекция с обзором 360 градусов. Одна из постановок вдохновлена нынешней обстановкой в мире (война, вирусы, свобода слова) и посвящена Украине.

Советуем приехать в Пярну на 3 дня, где днем можно посетить музеи и спа, пообедать в кафе или ресторанах, а вечером получить наслаждение от световых шоу.

Фестиваль состоится в Пярну с 22 по 24 сентября 2022 года.

Больше информации о программе фестиваля можно найти на сайте: www.oovalgel.ee

Мероприятие для всех бесплатно!