Тарифы на воду в Риге по-прежнему являются одними из самых низких в Латвии

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) 29.04.2022. одобрила новые тарифы ООО Rīgas ūdens на услуги водоснабжения. В дальнейшем тариф на услуги водоснабжения составит 1,02 евро/м3, а тариф на услуги канализации — 0,91 евро/м3 (без НДС). Новые тарифы вступят в силу 1 июня.

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Это означает, что в дальнейшем домохозяйство в Риге за один кубический метр воды будет платить на 17 центов больше, в свою очередь стоимость кубометра канализационных услуг тоже вырастет на 17 центов (увеличение стоимости указывается без НДС).

Расчеты ООО Rīgas ūdens показывают, что новые тарифы на предоставляемые компанией услуги или затраты в процентах от средних доходов домашних хозяйств все еще сохраняются на уровне 2018 года, т.е., около 1% от среднего дохода.

Стоимость потребления воды в среднем рижском домохозяйстве до настоящего момента составляла около 14,04 евро в месяц (с НДС), в соответствии с новыми тарифами стоимость составит около 17,05 евро в месяц (с НДС), поэтому рост ежемесячных расходов в среднем составит около трех евро или 21,3%.

Тарифы ООО Rīgas ūdens на услуги водного хозяйства по сравнению с тарифами или тарифными проектами в Рижском регионе (Стопини, Кекава, Марупе, Гаркалне, Адажи и др.) и тарифами в крупнейших городах Латвии являются одними из самых низких.

Тарифы или тарифные проекты на услуги водоснабжения в самоуправлениях Рижского региона и в крупных городах Латвии/2022





Изображение 1: Обобщенные данные ООО Rīgas ūdens, 2022

В Риге водоснабжение и канализационные услуги обеспечивает ООО Rīgas ūdens. Продуманное повышение тарифов необходимо для достижения нефинансовых целей, которые поставила перед предприятием Рижская дума, а именно:

- увеличить использование общественных услуг по водоснабжению и удельный вес подключений, обеспечив качественную среду для жизни и уменьшив загрязнение окружающей среды;

- улучшить качество и эффективность очищения сточных вод;

- улучшить качество обслуживания клиентов и обеспечить еще более качественные услуги водоснабжения и канализации.

Кроме того, была принята во внимание ситуация в экономике в целом и удорожание актуальных энергоресурсов, так как значительную части затрат на услуги водного хозяйства в Риге составляет непосредственно оплата за электроэнергию.

Новый проект тарифов на услуги водоснабжения и канализации был подан в SPRK 29 декабря 2021 года. Предыдущие тарифы ООО Rīgas ūdens находились в силе с 1 июня 2018 года.

ООО Rīgas ūdens

Отдел коммуникаций

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