Технологии будущего уже в Риге

Сегодня избавиться от катаракты и улучшить зрение возможно всего за одну безболезненную и бережную операцию, которая длится не более 10 минут. При помощи сверхточного швейцарского лазера Ziemer Z8 замена хрусталика и коррекция зрения проводятся в точном соответствии с индивидуальными особенностями глаз пациента. Как надежно и эффективно лечат катаракту в лучших клиниках мира, а теперь и в Латвии, рассказывает профессор Клиники др. Соломатина Игорь Соломатин.

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Еще недавно катаракта была известна как возрастное заболевание, а сегодня она стремительно "молодеет", и диагностируется у пациентов как в 70, так и в 50, и даже в 40 лет. Катаракта — это полное или частичное помутнение естественной линзы глаза — хрусталика. Когда хрусталик утрачивает прозрачность, зрение ухудшается, поэтому важно вовремя диагностировать катаракту и пройти лечение, чтобы избежать полной потери зрения.

Самым малотравматичным и эффективным способом избавления от катаракты сегодня является лечение с помощью новейшего фемтолазера Ziemer Z8. Оно может включать в себя как замену хрусталика на современный имплант высшего класса, так и коррекцию зрения, что позволит значительно улучшить качество и остроту зрения одновременно.

В чем уникальность лазера Ziemer Z8?

В рижской Клинике др. Соломатина теперь возможно вылечить катаракту и получить отличное зрение на самой современной лазерной аппаратуре в странах Балтии и с оптическими имплантами от лучших мировых производителей. И все это без боли, скальпеля и швов.

Новейший многоцелевой фемтолазер Ziemer Z8 работает на низком уровне энергии с очень короткими импульсами и высокой частотой, что значительно уменьшает повреждение тканей глаза и вызывает меньше побочных эффектов, чем высокоэнергетические лазеры. Импульсы направляются с точностью, выраженной в тысячных долях миллиметра, а лазерный этап операции занимает всего 20 секунд. Такой бережный и щадящий подход особенно важен для пациентов со сложным строением роговицы.

Кроме того, запатентованная система мониторинга Ziemer Z8 дает возможность хирургу получать исключительную визуализацию структур глаза и оптимизирует выполнение каждого этапа операции. Щадящее воздействие лазера позволяет сократить механический стресс, повысить комфорт для пациента во время процедуры и получить стабильный результат на долгие годы.

С помощью нового лазера Ziemer Z8 можно проводить как сложные операции по лечению глаз — от кератоконуса до пересадки роговицы, так и восстанавливать зрение, получая великолепный эффект.

Как проходит операция?

Во время операции по удалению катаракты возможно также провести коррекцию зрения. Например, сейчас в Клинике др. Соломатина за лазерную коррекцию астигматизма, которая проводится одновременно с удалением катаракты, не нужно доплачивать, что выгодно и с финансовой точки зрения.

Перед началом операции хирург составляет план манипуляций, используя результаты обследования глаз пациента. В назначенное время пациента проводят в операционный зал, где он надевает специальную одежду, а также для дополнительного комфорта предоставляются успокоительное и обезболивающее средства. Как только пациент оказывается на кушетке Ziemer Z8, на экраны передается трехмерная визуализация структур глаз и операция начинается.

С помощью сверхточного лазера проводится бережное разделение помутневшего естественного хрусталика на фрагменты, а затем имплантируется прозрачный хрусталик премиум-класса, который позволяет хорошо видеть на любом расстоянии.

Несмотря на то, что операция катаракты достаточно инвазивная, уже на следующий день зрение большинства пациентов клиники достигает 80–100 %, что является уникальным показателем.

Как понять, что у меня катаракта?

Самостоятельно катаракту можно определить по следующим признакам: пленка или туман перед глазами, снижение остроты зрения, двоение изображения, ухудшение цветового восприятия, снижение четкости зрения особенно в темное время суток и изменение цвета зрачка. Если вы обнаружили у себя один или несколько симптомов катаракты — незамедлительно обратитесь за консультацией к офтальмологу.

Насколько болезненно лечение катаракты с Ziemer Z8?

Во избежание неприятных ощущений во время процедуры используется капельная анестезия, поэтому весь процесс проходит безболезненно. Операция проходит очень быстро — воздействие самого лазера длится около 20 секунд, а общее время нахождения в операционном зале — 20-30 минут.

Кроме того, рядом с пациентами почтенного возраста находится анестезиолог, так как часто у них есть сопутствующие заболевания, которые могут повлиять на состояние организма в ходе операции. Из-за волнения может повышаться давление и нарушаться сердечная деятельность, поэтому анестезиолог внимательно следит за состоянием пациента, чтобы он был спокоен и чувствовал себя в безопасности.

Как понять, подходит ли мне лечение катаракты с Ziemer Z8?

Инновационная лазерная система Ziemer Z8 позволяет проводить щадящие и бережные операции по удалению катаракты даже при патологиях роговицы. Перед тем как записаться на операцию, необходимо пройти углубленное обследование глаз и получить профессиональную консультацию опытного врача-офтальмолога в Клинике др. Соломатина.

По результатам обследования доктор поставит диагноз и, в случае необходимости, поможет выбрать наиболее подходящий метод лечения катаракты и коррекции зрения. Во время обследования вы сможете задать врачу все интересующие вас вопросы, касающиеся как вашего зрения, так и о доступных процедурах.

Записаться на прием в Клинику др. Соломатина можно по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму.