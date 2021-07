Телефон IPhone каждому работнику – миссия выполнима

Когда приходит время покупки новых мобильных телефонов на предприятиях и в организациях, нередко приходится сталкиваться с дилеммой: что купить, чтобы работа выполнялась безопасно и быстро, чтобы у работников было все необходимое и специалисты по информационным технологиям (IT) легко и удобно могли обеспечивать поддержку.

"Удаленная работа позволила оценить, насколько важно обеспечение работников предприятия качественным оборудованием и IT решениями. Скорость, совместимость, интуитивность, безопасность — вот лишь некоторые аспекты, которые следует учитывать при покупке телефонов, чтобы работники могли продуктивно трудиться, а предприятие работало эффективно. Выбирая телефон для работников предприятия, его следует оценивать в целом, ведь каждая функция может сыграть решающую роль", — отмечает сертифицированный системный инженер Apple Андрей Михайлов.

А. Михайлов подчеркивает, что операционную систему iOS используют все предприятия "Fortune 500" (список крупнейших по обороту компаний США по версии журнала "Fortune"), в свою очередь в ходе опроса "Jamf" о решениях для управления устройствами Apple было установлено, что четверо из пяти работников выбирают Apple и iOS, однозначно подтверждая их популярность. Но действительно ли телефон iPhone подходит всем?

Разные модели, одни и те же функции

Существует миф, что телефон iPhone могут позволить себе только директора компаний, однако в действительности на рынке доступны разные модели на любой кошелек — телефон высшего класса iPhone 12 Pro, среднего класса—iPhone 11 и эконом класса iPhone SE.

Какую бы модель вы ни выбрали, в ней будет новейшая операционная система iOS, а обновления безопасности и функциональности будут доступны в течение продолжительного времени, например, сейчас обеспечиваются обновления и для моделей шестилетней давности.

"Это лишь подтверждает, что телефоны iPhone прочные, надежные и служат не один год, а также то, что их поддержка обходится дешевле. Даже если конкретная модель больше не производится, компания Apple обеспечивает поддержку в течение пяти и более лет", — говорит А. Михайлов.

Независимо от выбранной модели, во всех телефонах iPhone с новейшей операционной системой iOS имеются одни и те же функции. На телефоны можно установить различные бизнес-системы и приложения — электронную почту, чаты, сети, облако, обмен файлами, приложения для совместной работы и многие другие. В свою очередь, если в магазине App Store не удается найти подходящее для своих нужд приложение, то его можно создать, воспользовавшись современной средой для разработки приложений.

Важно упомянуть, что во все телефоны iPhone встроена поддержка VPN (виртуальная частная сеть) — при использовании IPsec поддерживаются такие стандарты как IKEv2, Cisco IPsec, L2TP. К тому же соединения можно сделать еще более надежными, выбрав такие опции как "VPN On Demand", "Always on VPN" или "Per App VPN", таким образом данные пользователей всегда будут в безопасности.

Еще больше возможностей в среде Apple

Легкое и удобное управление устройствами Apple уже стало фирменным знаком Apple. С учетом того, что все устройства Apple работают синхронно и совместимы между собой, работается на них легко и творчески, и среда Apple предоставляет все более широкие возможности.

Например, отвечать на поступающие на телефон iPhone звонки можно, используя любое другое устройство — Mac, Apple Watch или iPad. К вам также поступит любое сообщение, а ответить на него можно будет и с компьютера Mac.

Работу, начатую на одном устройстве, можно продолжить на другом. Например, если вы начали писать электронное письмо или искать информацию на компьютере Мас, то можно удобно продолжить это делать на телефоне iPhone и наоборот.

Хотите, чтобы какой-нибудь эскиз появился на компьютере Мас? С помощью "Continuity Sketch" эскиз можно удобно вставить в любой документ Mac. Также любой документ или фотографию с iPhone можно удобно перенести на компьютер МАС — выбрав в меню файла возможность "Insert Photo", нажмите "Take Photo" или "Scan Document" и найдете их в приложении "Pages". Или сфотографировали скомканный чек — его PDF версию вы найдете, используя приложение "Finder".

"Если вы выберите телефоны iPhone для работников, то они получат не только необходимые для работы инструменты, но станут также более продуктивными, творческими, эффективными, и работа будет протекать более безопасно, в свою очередь предприятие сэкономит время и деньги", — подчеркивает А. Михайлов.

Управление мобильными телефонами никогда еще не было таким простым

Компания Apple делает жизнь более удобной не только для работников предприятия, но и для IT специалистов. С помощью Apple Business Manager настраивать устройства сотрудников можно даже в не распакованном виде, для этого не требуется мануальная конфигурация. Благодаря предварительно созданным профилям и приложениям, обеспечивается доступ ко всем необходимым инструментам в реальном времени.

Особое внимание уделяется персональным данным пользователей мобильных телефонов и их конфиденциальности. Протокол управления мобильными устройствами (MDM) позволяет IT специалистам управлять устройствами Apple, но ограничивает доступ к определенной информации и настройкам пользователя. Независимо от выбранного режима работы, система MDM без согласия пользователя не разрешает доступ к частным данным пользователей, в том числе письмам в электронной почте, сообщениям, истории поиска или месту нахождения устройства.

IT специалисты могут не только удобно и легко обеспечивать удаленную поддержку устройства и управлять настройками, но и предоставлять работникам доступ к определенным услугам и программам, покупать для работников программы и электронные книги, а также совмещать использование определенных программ всеми работниками предприятия.

"Телефоны iPhone надежны, легки в управлении, совместимы с повседневными приложениями, можно легко обеспечить их поддержку. Все эти аспекты означают, что, независимо от модели телефона, его класса, а также от того, какой сектор представляет работник — частный или общественный, продукты Apple подходят для любой организации", — резюмирует А. Михайлов.