Тенденции в офисном интерьере: безопасность, устойчивость и "как дома"

Отголоски пандемии в интерьере офиса: домашний уют и безопасность

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Пандемия изменила тенденции в обустройстве офисов, работники больше не хотят холодных и формальных пространств. Возвращаясь в офисы после работы из дома, многие хотят чувства уюта и расслабленности, которое дарил им дом, и теперь зоны отдыха стали еще более актуальны в офисах. Дизайнер отдела по обслуживанию бизнес-клиентов IKEA Ауцк Граудиня рассказала о тенденция в обустройстве офиса, и как это можно привнести в свое рабочее пространство.

"Из получаемых запросов видим, что в последнее время для предпринимателей важно, чтобы пространство было безопасное и эргономичное. Клиенты хотят, чтобы пространство было легким в уборке, не было загруженным и где работникам было хорошо и безопасно".

Пандемия повлияла на рабочее время, оно стало эластичным. Многие продолжают часть времени работать из дома. Это отражается и в офисах, которые становятся гибкими, без привязки к конкретным работникам. "Мебель и аксессуары должны легко меняться, чтобы их могли использовать многие работники. Мы советуем выбирать столы и стулья с регулируемой высотой, чтобы каждый настраивал мебель под свою эргономику", — говорит Ауце Граудиня.

Забота об экологии становится важной во многих областях, и рабочее пространство не исключение. Устойчивость становится важным фактором, как в домашнем, так и в рабочем интерьере. "Для компаний и работников становится важно в ежедневной работе снижать свое влияние на окружающую сред, и они выбирают мебель из натуральных или переработанных материалов. В ассортименте IKEA есть кухонные фасады с покрытием из переработанного пластика, кресла из ротанга и деревяная мебель".

Наиболее яркая тенденция после пандемии — уютный офис. Дизайнер IKEA говорит, что в будущем офисы все больше будут походить на дома. Раньше уют и интерьер в офисе было не главным, а сейчас работодатель стал об этом думать активнее, обустраивая свои офисы, чтобы работники могли быть продуктивнее, с меньшим уровнем стресса и удобством общения.

Место для отдыха и общения

У уютного офиса должно быть и место отдыха, где работник может перевести дух и отдохнуть. Зона отдыха может служить и местом неформального общения, где можно и поработать, или сконцентрироваться. Такая зона становится многофункциональной.

"Офисная кухня — не только про еду, но и про общение, где можно собраться, попить кофе и поболтать. Здесь пространство должно быть не только функциональным, мебель стоит выбирать простой в уходе и устойчивой к царапинам, но конечно удобной и красивой".

Дизайнер IKEA отметила, что увеличился спрос на интерьер для небольших и уютных пространств для собраний. Она отмечает, что подобные собрания более неформальны и создают ощущение единения.

"Уют в офисе можно создать, объединяя эргономичные решения с тем, что обычно мы используем дома. Домашнюю обстановку в офисе может создать деревянные полы, мягкая мебель, предметы интерьера, ковры и другой текстиль. Не стоит забывать и об освещении, и растениях в офисе. Зелень и сочный зеленый цвет улучшает настроение. Но если уход за растениями может показаться сложным, то стоит выбрать их искусственный вариант".

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