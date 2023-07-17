Тенденции в сфере бытовой техники: какие решения достойны внимания потребителей?

До 90 процентов жителей стран Балтии пользуются дома предметами бытовой техники. Это одни из самых популярных технических устройств, которые пользователи склонны регулярно обновлять и использовать в домашнем хозяйстве. Специалисты компании ACC Distribution, работающие над развитием данного направления более 10 лет, отмечают стремление пользователей к приобретению такой бытовой техники, которая облегчает повседневную жизнь и домашние дела, экономит время и соответствует постоянно растущему числу новых потребностей людей.

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"Актуальность бытовой техники хорошо отражает опыт ACC Distribution – компания вышла на литовский рынок бытовой техники в 2012 году. Портфель брендов, представляемых компанией, только за первые три года увеличился более чем в сто раз: в 2015 году он включал уже 100 брендов, среди которых были и торговые марки самого высокого уровня", – рассказывает Аушрине Юозельске (Aušrinė Juozelskė), представитель компании ACC Distribution.

По словам А. Юозельске, такое увеличение портфеля отразилось и на цифрах оборота компании, торгующей бытовой техникой: если в 2013 году оборот достиг 1 млн евро, то в 2021 году он вырос до 31 млн евро. В текущем году перечень электроприборов указанной категории продолжает пополняться. Более того, у производителей в разработке находится еще большее количество решений – эффективных бытовых электроприборов, которые также будут предложены рынку.

Повышение энергоэффективности

Производители бытовой техники постоянно ищут способы повышения ценности своей продукции: комфорт эксплуатации и функциональность дополняются другими требованиями, такими как эстетичный дизайн и, конечно же, экономичность и экологичность. Как рассказывает Аушрине Юозельске, бытовые электроприборы на протяжении многих лет непрерывно совершенствуются, что позволяет найти наиболее эффективные решения для экономии энергоресурсов (например, умные приборы, которые используются для регулировки включения и выключения других электроприборов). Сегодня, в условиях рекордного роста цен на ресурсы, особое значение приобрел вопрос потребления бытовыми электроприборами электроэнергии и воды.

"Критерии устойчивости и энергоэффективности доминируют на рынке бытовой техники в течение последних 3–5 лет. Производители не могут пренебрежительно относиться к таким потребностям пользователей, поэтому продолжают стремительно совершенствовать технику. К примеру, по сравнению с холодильниками класса Е новейшие холодильники класса А+ потребляют в год на 10–23 % электроэнергии меньше, чем 10 лет назад. Результаты, достигнутые производителями стиральных машин, впечатляют еще больше: за прошедшее десятилетие энергопотребление некоторых моделей снизилось на 43 %, а энергопотребление посудомоечных машин сократилось на 10–20 %.

В наше время все более актуальными становятся не только энергоэффективные электроприборы, но и электроприборы быстрого обслуживания. К примеру, производители стиральных машин теперь согласны с тем, что можно достаточно чисто постирать одежду всего за 1 час вместо использования 2,5-часового цикла. Поэтому продолжительность циклов при выполнении уборки, стирки и других функций бытовыми электроприборами станет еще короче. Для нас важно не только учитывать эти факты при формировании ассортимента, но и правильно доносить до покупателя информацию о создаваемой ценности в дальнейшем", – подчеркивает А. Юозельске.

Популярность ассортимента определяется привычками потребителей

Представитель компании отмечает, что на формирование ассортимента бытовой техники большое влияние оказывают не только новые решения, постоянно предлагаемые производителями, но и изменение приоритетов пользователей за последнее десятилетие. При выборе бытовой техники пользователи стали более требовательными, а самый главный критерий выбора того или иного прибора – экономия времени.

Это стало особенно заметно в период пандемии, которая резко изменила поведение пользователей. При снижении доступности сферы услуг рыночный спрос на бытовые электроприборы увеличился в несколько раз. Именно мелкая бытовая техника использовалась для выполнения кулинарных, оздоровительных и косметических, а также клининговых функций (уборка/мойка/стирка), в которых нуждались люди. К примеру, значительно увеличился спрос на хлебопечки, швейные машины, морозильные камеры, вакуумные упаковщики, роботов для мытья окон, охладители для вина и фритюрницы.

"В период пандемии люди оценили сильные стороны бытовой техники, и их привычки делать уборку, используя электроприборы, сохранились, поэтому электроприборы, которые набрали популярность за время пандемии, остаются востребованными на рынке до сих пор. Возросший в период пандемии спрос на электроприборы показал, насколько важна потребность в цифровизации торговли и процессов, а также оперативные поставки новой нишевой продукции. В такие периоды требуется особенно быстрое реагирование, если мы хотим быстро и без особых проблем удовлетворить возросший спрос", – говорит специалист по бытовой технике.

После пандемии в поведении пользователей произошли значительные изменения. Прежде наблюдалась тенденция к выбору более дешевых изделий и пользователи чаще свободно заменяли их на новые. А сейчас, прежде чем купить бытовую технику, пользователи больше времени уделяют анализу ее технических характеристик и выбирают более технологичные, долговечные, а также более дорогие бытовые электроприборы.

По словам А. Юозельске, важно обращать внимание не только на изменившиеся покупательские привычки, но и на выбор людей с точки зрения ценности изделий. В настоящее время отношение общества к устойчивому потреблению стремительно меняется. Все больше пользователей обращают внимание на материалы, из которых изготавливается бытовая техника, а тенденции в области устойчивого развития побуждают производителей электронных устройств создавать экологически чистую упаковку и отказываться от использования пенополистирола.

Представитель ACC Distribution указывает, что по мере усиления дискуссий в международных организациях о проблеме пищевых отходов производители бытовой техники продолжают совершенствовать свои технологические решения, связанные с вакуумной герметизацией. Этот процесс уже упростила компания Hitachi – интегрировала в холодильники решения для вакуумного хранения продуктов (в виде встроенных вакуумных отделений), что помогает продлить срок их хранения.

Тенденции: к инновациям и облегчению жизни

"Современный пользователь ищет инновационные решения, а не просто необходимую бытовую технику. Это умные устройства, управляемые с помощью приложений, которые подключены к Интернету вещей или используют технологии искусственного интеллекта. Выражение "умный дом" уже давно перестало быть просто словами. Это современная реальность, которая создается именно за счет использования инновационной бытовой техники и электронных устройств", – резюмирует Аушрине Юозельске.

По словам представителя компании ACC Distribution, новейшие рыночные тенденции в сфере инноваций лучше всего отразила последняя крупнейшая выставка – Международная выставка бытовой техники и электроники IFA, которая проходила в Берлине (Германия). Тема "умного дома" была в центре внимания мероприятия, и оно показало, что такие решения, как связь электронных устройств между собой посредством приложений (например, адаптация программ стиральных машин к программам сушильных машин), стали доступными. В настоящее время в системы "умный дом" интегрируются небольшие бытовые электроприборы (например, пылесосы и роботы для мытья окон). В такие системы также интегрируется большинство крупных бытовых приборов (например, холодильники, варочные панели, духовые шкафы).

Считается, что умные технологии должны регулировать функциональность электроприборов и способствовать их "общению" с пользователем, а также корректировать дизайн устройства – на выставке IFA уже были представлены холодильники с возможностью изменения цвета пользователем с помощью приложения. Таким образом, в будущем это поможет упростить решение вопросов, касающихся дизайна кухни. Электронные устройства имеют тенденцию приобретать упрощенные, правильные формы, что облегчает интеграцию бытовой техники в интерьер и адаптацию к его цветовой гамме. К примеру, на IFA были представлены образцы варочных панелей черного, серого и белого цветов, а также образцы, выполненные из искусственного камня и мрамора.

По словам представителя ACC Distribution, хотя на выставке IFA стало ясно, что сбои в поставках из-за пандемии значительно сократили пространство для электронных инноваций, некоторые новые и почти не встречавшиеся на рынке решения (например, отделение для стирки обуви, встроенное в нижнюю часть стиральной машины) все же были представлены. Кроме того, разработана обувница, в которой можно освежить обувь, и она уже предлагается в некоторых точках продаж обуви. Тем не менее в будущем это может стать решением, которое зачастую придется адаптировать под конкретные условия в домах пользователей.

Как говорит Аушрине Юозельске, для поддержания популярности бытовой техники на рынке продавцы, осуществляющие продажи в данной сфере, должны еще быстрее реагировать на потребности пользователей, а производители – создавать новые стандарты комфортной жизни. "Наша миссия – облегчить жизнь пользователя и сэкономить его время за счет использования бытовой техники. В современном быстро меняющемся мире это необходимо каждому", – резюмирует представитель компании ACC Distribution.