Территория исторического Дома печати превращается в современный деловой квартал

На левом берегу Даугавы, на территории бывшего Дома печати, уже в конце 2023 года откроется первая очередь современного "Preses Nama Kvartāls". Офисное здание класса А и многофункциональный центр будут сочетать в одном месте бизнес, активный образ жизни и культуру, привлекая самые яркие умы на рынке труда и превращая Кипсалу в современное место социализации. Архитектура и инфраструктура проекта разработаны в соответствии с последними тенденциями дизайна бизнес-центров и высочайшими стандартами энергоэффективности, чтобы обеспечить сотрудникам компаний баланс работы и досуга, когда все необходимое находится в шаговой доступности, а так же комфортный климат. Вдохновляющая рабочая среда, удобная инфраструктура и озелененная территория – лишь часть запланированных преимуществ нового квартала.

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Современные офисы и комфортная среда

На первом этапе развития проекта возводится 11-этажный бизнес-центр класса «А», который уже в конце 2023 года разместит на площади 26 000 м2 около 2 600 сотрудников. Офисное здание будет отвечать требованиям стандарта устойчивости BREEAM "Excellent", обеспечивая самые высокие стандарты офисных помещений с естественным освещением и индивидуально регулируемым климат-контролем. Кроме того, в здании применены новейшие технологические решения, которые обеспечат практически нулевое потребление энергии. Проект бизнес-центра предусматривает эластичные возможности адаптации планировки под нужды компаний, предлагая услуги коворкинг-пространства, просторные помещения конференц-центра и пространство для неформальных бесед в современном интерьере атриума, где будут расположены рестораны и кафе.

Все необходимое в шаговой доступности

Атриум соединяет бизнес-центр с многофункциональным центром площадью 40 000 м2, на первом этаже которого будут расположены торговые площади, фитнес-клуб и заведения, оказывающие медицинские и косметические услуги, а также велопарковка с душевыми кабинами и ремонтной веломастерской. На следующих трех этажах будет оборудована автопарковка на 1000 мест с зарядными станциями для электромобилей. На крыше здания на 5-м этаже будет создана спортивная инфраструктура - единственное в Балтии футбольное поле на крыше, а также появятся террасы, кафе и зоны отдыха с живописными видами на Старую Ригу.

Благоустроенная городская среда для жителей и гостей города

Квартал расположен в стратегически важном месте - в десяти минутах езды на автомобиле от международного аэропорта «Рига» и в десяти минутах ходьбы от Старого города. Рядом с кварталом пролегает главная городская магистраль и расположена центральная остановка общественного транспорта на Кипсале. Проект окружат зеленые насаждения, здесь будет оборудован благоустроенный сквер, а вдоль берегов канала Зундс появится променад с зонами отдыха. Это сделает "Preses Nama Kvartāls" привлекательным не только для работы, но и для досуга горожан. Новый квартал станет деловой артерией Риги, отличающейся устойчивыми, энергоэффективными и дружественными для окружающей среды решениями.

О развитии квартала на следующих этапах

Застройка "Preses Nama Kvartāls" будет проходить в три этапа. Параллельно со строительством первой очереди проекта ведутся проектные работы второй очереди, строительство которой начнется в начале 2023 года. Вторая очередь будет включать в себя десятиэтажное офисное здание и современное учебное заведение. В свою очередь бывшее здание Дома печати обретет вторую жизнь, превратившись в современный отель с панорамным видом на Ригу.