Тестируем: Cтокгольмская диета - маркетинговый трюк или на шаг впереди науки?!

Cтокгольмская диета зарегистрирована как полноценное медицинское учреждение и имеет статус "Патент заявлен". Программа StockholmDiet.com обещает полностью индивидуальный подход, новые рецепты и даже более быстрые результаты с учетом типа телосложения каждого человека. Но как это работает на самом деле? Действительно ли будущее диетологов находится под угрозой и созданы ли инновации в мире похудения, — рассказывают два читателя rus.delfi.lv. Читайте дальше и узнайте, как это на самом деле.

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Мама троих детей Дигна не верит рекламе, поэтому "попробовала на собственной шкуре":

"Была уверена, что лишний вес — это не моя проблема. Однако понемногу лишние килограммы добрались и до меня, и я чувствовала себя все хуже. Слышала о разных способах похудения, но долгое время не была готова что-либо предпринять.

После рождения третьего ребенка прошел год, но мой вес не изменился. Поняла, что, наконец, пришло время что-то менять, поэтому решила найти способ для быстрого и эффективного результата. В Интернете заметила информацию о положительном опыте со Стокгольмской диетой других людей, и, конечно, тоже захотела таких результатов! На веб-сайте заполнила анкету о своем весе и заказала индивидуальную диету. Так просто!

Мне очень понравился предложенный в плане ассортимент продуктов и возможность бесплатного общения со специалистами в тех случаях, когда возникает желание заменить какое-то блюдо или появляются другие вопросы. Придерживаясь плана Стокгольмской диеты, не возникало чувства голода или усталости. Это действительно было легко! Примерно через неделю стали заметны первые результаты — вес снизился и самочувствие значительно улучшилось. Это мотивировало продолжать, и на данный момент в целом я сбросила 22 килограмма! Чувствую себя превосходно!"

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Иного мнения придерживается Виктор Хрусталов из Лиепаи:

"Я раньше слышал о Стокгольмской диете и видел ее рекламу в интернете, но не задумывался о том, что она может решить мои проблемы. Поэтому я не обращал на нее особого внимания. Потом неожиданно моя теща стала придерживаться Стокгольмской диеты. Ее результаты и отзывы не могли остаться незамеченными. При каждой встрече я отмечал, насколько она изменилась. Она была довольна своим самочувствием и состоянием здоровья. Я не из тех, кто верит в рекламу и сразу бежит в магазин. Но у меня перед глазами был реальный результат.

Я прошел тест на сайте и получил результаты. От меня не требовалось ничего, кроме как следовать четко изложенным инструкциям. Я без труда приобретал необходимые продукты в любом магазине. Оказалось, что правильно питаться — это даже выгодно.

Каждое утро я с большим интересом становился на весы. И результаты были действительно невероятными: в первую неделю я каждый день терял около килограмма. В это трудно было поверить, ведь я не питался целыми днями только морковью и салатами. Я бы даже посоветовал не называть Стокгольмскую диету "диетой", потому что это слово может многих отпугнуть. Это просто вкусный рецепт, правильно составленный опытными профессионалами и поэтому приносящий результаты. Я видел, как мои знакомые, желавшие сбросить лишние килограммы, безрезультатно потели в тренажерном зале. Все удивляются, когда я говорю, что своим преображением я обязан не спортзалу."

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Мнение Виктора: Выбирайте проверенных советников для достижения своих целей. Поначалу это может показаться сложным — изменить свой образ жизни, но когда вы начинаете следовать советам стокгольмских диетологов, оказывается, что изменение очень небольшое, но очень значительное.

Мнение Дигны: Если хочешь что-то изменить в своей жизни, надо делать это прямо сейчас! Благодаря Стокгольмской диете, я распрощалась с 22 кг лишнего веса, и теперь мне действительно приятно смотреться в зеркало! Всем рекомендую эту программу. Просто попробуйте несколько дней. Диета научит вас, как добиться стройной фигуры минимальными усилиями.



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