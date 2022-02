Тесты для самостоятельного использования — это не компромисс цены в ущерб качеству

Эпидемия короновируса еще не закончилась, она постоянно видоизменяется. Это требует от общества определенной дисциплины и ответственности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поскольку лаборатории, проводящие PCR тесты, перегружены, незаменимыми в обиходе стали тесты для самостоятельного использования. Можно предположить, что большинство из нас уже попробовали в действии этот доступный инструмент. Мы привыкли, что можем купить тест на кассе супермаркета, в любой аптеке или киоске. Нам выдают тесты на работе, нашим детям — в школах и детских садах.

Уже скоро год, как жители Латвии получили возможность самостоятельно проверять себя на наличие инфекции коронавируса в разных его штаммах. Но, если в параметрах цен и качества продуктов питания, косметики и одежды мы можем разобраться самостоятельно,то в отношении коронавирусных тестов все оказалось запутано.

Давайте дадим каждому возможность осознанного выбора.

1) Тест — это медицинское изделие

Тесты являются медицинским изделием для диагностики in vitro. Это такой подтип медицинских изделий, который предназначен специально для исследования образцов тканей тела человека для медицинских целей, например, для диагностики или контроля лечения. In vitro не предназначены для прямого контакта с пациентом — они контактируют с образцами, полученными у пациента, (например, кровью или уриной) или анализируют данные, полученные по образцу. Все In vitro изделия регулируются специальными законами и директивами.

Тесты на определение коронавирусной инфекции основаны на анализе назофорингеальных и орофарингеальных мазков. Проще говоря, это тесты, где используется материал из носа или рта.

Использовать назальный тест можно без предварительной подготовки. Для использования слюнного теста требуется минимальное время, когда во рту ничего не должно быть.

2) Качество тестов и информирование населения — это важно

Качество теста — в его точности. Точность тестов для самостоятельного использования — self- use подтверждается статистикой подтверждений лаборатории PCR. В инструкции вы найдете показатели чувствительности и специфичности. Это простые показатели подтверждения при помощи лабораторного PCR точных и ошибочных результатов анализов self-use тестов, взятых у зараженных и здоровых людей. Но качественных параметров оценки намного больше и они требуют знаний микробиологии.

Поэтому специальные институты общественного здоровья разработали целые методологии по проверке достоверности результатов так называемых "домашних тестов". На основании этих данных институты составляют и публикуют сравнительные таблицы разных тестов от разных производителей. Такие сравнения очень полезны и удобны, так как потребителю довольно сложно самому разобраться в параметрах теста, указанных в инструкции.

В отдельных европейский странах анализируются и публикуются отчеты, подтверждающие то, что используемые в стране тесты выявляют актуальные штаммы. Сейчас это Омикрон.

Вот, например, ссылка на отчет от 16.12.2021 Национального Института Общественного Здоровья Нидерландов: https://www.rivm.nl

3) Какой тест выбрать для максимально точного результата.

Однозначно тот, о котором больше публично доступных исследований.

В Латвии все тесты проходят процедуру регистрации в Государственном агентстве лекарств. В супермаркетах и аптеках, как правило, предлагают тесты от 1-2 производителей. Розничная цена практически одинаковая: 5-6 евро за тест. Но закупочные цены очень разные. Мы это видим по результатам закупочных конкурсов.

Решение вопроса о том, какой тест выбрать, ложится на население.

Факт в том, что на нашем рынке встречаются тесты, которых нет в отчетах стран, регулярно оценивающих эффективность тестов для своих потребителей. И это, как правило, тесты с неоправданно низкой себестоимостью. Мы рады, что медиа привлекли внимание к теме эффективности тестов, так как главный смысл теста — его точный результат. Качество нельзя компрометировать.

4) Тесты Boson — одни из самых надежных и точных в мире. Латвийские и литовские потребители успели оценить качество и удобство Boson.

Производитель тестов — компания Xiamen Boson Biotech Co, разрабатывает и производит линейки продуктов, которые обеспечивают иммуноанализ в различных форматах для определения кардиомаркеров, наркотиков, гормонов фертильности, инфекционных заболеваний, маркеров опухолей. Тесты Boson прошли необходимые проверки, чтобы попасть на рынок Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и других стран мира, где требования к точности высоки.

Тест Boson имеет немецкий сертификат соответствия TÜV SÜD

Брэнд TÜV SÜD это гарантия безопасности и устойчивости продукта во всем мире.

Подтверждено, что тесты Boson выявляют Omicron. Приводим ссылку на заключение SSI — Statens Serum Institut: https://en.ssi.dk

5) Где купить Boson тест?

Спрашивайте тесты Boson в крупных аптечных сетях и супермаркетах Латвии. Тесты Boson имеют понятную пошаговую инструкцию по применению на латышском языке, специальное отверстие в коробочке, чтобы зафиксировать пробирку. Все это наряду с точностью минимизирует любой риск ошибочного результата.

Срок годности тестов — 1.5 года. Поэтому наличие пары упаковок тестов в домашней аптечке в любой момент внесет ясность относительно причин симптомов и стратегии их наблюдения, а также лечения..

Официальный импортер и распространитель тестов Boson в странах Балтии — SIA TN Venta, info@tnventa.lv