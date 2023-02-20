The Magic of SANREMO — знаменитое итальянское шоу едет в Латвию

Хиты всемирно известного музыкального фестиваля Сан-Ремо прозвучат в Риге! Почувствовать магию итальянской музыки на концерте в современном и модернистском зале Hanzas Perons — что может быть лучше в Международый день прекрасных женщин?

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Зрители смогут услышать легендарные хиты в исполнении четырех звезд из Италии под живую музыку симфонического оркестра JP Magic Orchestra под управлением дирижера из Венеции. Это великолепные голоса, покорившие мировые площадки и идеально передающие настроение самых известных песен!

На один вечер вы переместитесь в итальянский городок Сан-Ремо, окунетесь в атмосферу праздника, испытаете чувство сладкой ностальгии и вспомните историю итальянской музыки с момента зарождения фестиваля до наших дней. А еще сможете подпеть любимым композициям. Со сцены прозвучат песни известных итальянских исполнителей: Volare, Felicità, L'italiano, Solo Noi, Libertà, Ti Amo, Il mondo, Ci Sara и многие другие.

История фестиваля Сан-Ремо насчитывает более 70 лет. Он стал одним из самых популярных песенных конкурсов в мире и даже вдохновил на создание Евровидения. Участие в фестивале Сан-Ремо положило начало карьере многих ныне известных итальянских исполнителей. Уже много лет это одно из главных культурных событий в стране, а для всего мира фестиваль стал одним из символов Италии. Маленький город Сан-Ремо, в честь которого назван фестиваль, стал известен на весь мир.

Коллектив состоит из талантливых итальянских певцов и певиц, а также дирижера:

Дэн Рапопорт (Dan RAPOPORT) — дирижер и художественный руководитель ансамбля Quadribium в Венеции, Италия. Главный приглашенный дирижер камерного оркестра "Симфониетта Флоренции" с 2000 по 2013 год. Дирижировал в итальянских оперных театрах и с другими оркестрами по всему миру.

Джованни Скрибано (Giovanni SCRIBANO) — певец, пианист и композитор. За свою многолетнюю карьеру Джованни успел дать тысячи концертов: от выступлений в знаменитом амфитеатре "Arena di Verona" перед аудиторией в 10 000 человек и зала Falwella Auditorium в Турине до мировых туров с мюзиклом "Ромео и Джульетта". Является художественным директором и солистом музыкального шоу AVANSPETTACOLO.

Лара Паскуали (Lara PASQUALI) — певица и актриса. Благодаря своему уникальному голосу певица раскрывает свой талант в абсолютно разных стилях: от поп-музыки и джаза до соула и госпела. Она много участвует в постановках на итальянском телевидении: "Удивительная гонка", "Моцарт в джунглях" и многих других.

Стефано Берсола (Stefano BERSOLA) — певец. С 1998 года голос Стефано появился в десятках фильмов, телешоу и сериалов, транслируемых в интернете. Благодаря многочисленным записям он приобрел популярность на международной сцене и среди мировых звукозаписывающих компаний как Amazon Prime Video, Yamato Video, Sony Music, Warner Music.

Мартина Стриано (Martina STRIANO) — неаполитанка в душе, певица с разнообразным сценическим репертуаром: от итальянской поп-музыки до американского рока, от клубов Нью-Йорка до Оперного театра Неаполя. Мартина также блистала в роли Амнерис в мюзикле Элтона Джона "Аида".



В Женский день гостей концерта будут также ожидать приятные сюрпризы от продюсерской компании Amber Way.

Вход для зрителей с 18:00, до начала концерта будет возможность посидеть в уютном баре, послушать ностальгическую музыку и насладиться номерами иллюзиониста и мимов.

Больше информации: https://jpmagicorchestra.com/ru/

Продажа билетов: The Magic of Sanremo — 08.03.2023 — Hanzas Perons — Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv)