Только мечтать — этого мало, давайте танцевать, Бачата-Рига ждет вас!

Танцевать, мечтать, раскрывать свой потенциал и это еще не все…
Хотели бы Вы научиться красиво танцевать? Тогда не откладывайте, сделайте это прямо сейчас!
Завораживающие ритмы бачаты, вечера, наполненные "флюидами" танца, атмосфера страсти и перевоплощения, все это в центре Риги, в танцевальной студии "Бачата-Рига" — поспешите поймать эти объединяющие, наполняющие жизненной энергией чувства и эмоции! Вы спросите, сложно ли научиться танцевать? Определенно — нет! Базовые шаги можно выучить уже на первом уроке и ощутить вкус танца под зажигательную музыку. Добиться значительного роста и гордиться своим результатом вы сможете уже через несколько месяцев регулярных занятий.
Студия "Бачата-Рига" работает уже шестой год, за это время здесь обучилось несколько тысяч желающих танцевать. С уверенностью можно сказать, что вы влюбитесь в этот красивый, чувственный танец с первых шагов. Бачата уходит своими корнями в далекую Доминиканскую Республику и завораживает нежной и страстной хореографией. Когда-то этот танец был под запретом в высших кругах. Но мир меняется, как и все вокруг. И теперь вечеринку в стиле латино сложно представить без бачаты. Ее танцуют все, кто живет настоящими и искренними чувствами.
Профессиональная и отзывчивая команда студии "Бачата-Рига", на данный момент состоит из 10 высококвалифицированных инструкторов и администраторов. Терпеливо, с пониманием и индивидуальным подходом к каждому вас введут в волшебный мир танца. И не только это, в "Бачата-Рига" вы получите даже больше, чем ожидали и на что рассчитывали в самых смелых мечтах! Студийное пространство для многих становиться уютным и родным "вторым домом", а ранее чужие, незнакомые люди, становятся близкими друзьями. Атмосфера студии привлекает уютом и домашним теплом и от этого хочется присутствовать на каждом мероприятии, проводимом здесь, снова и снова встречать знакомых и друзей. С открытым сердцем в студии встречают каждого, будь то человек обремененный жизненными трудностями или ежедневными заботами, или кто-то испытывающий страх войны. Руководство и администрация студии с особым трепетом и пониманием поддерживает эмигрантов из Украины, предоставляя им особые условия и так необходимую атмосферу единения, принадлежности, поддержки и ощущения "дома". Одним из ведущих тренеров студии "Бачата-Рига", является опытный, профессиональный тренер и замечательная девушка из Украины, Катерина.
Если у вас нет танцевального опыта, можете не беспокоиться! Каждый месяц в студии "Бачата-Рига" организуются новые группы для начинающих. Никаких ограничений и условий! Просто ваше желание прийти и учить танцевальные движения в сопровождении профессиональных инструкторов.
Занятия в группе для начинающих, как правило, проходят два раза в неделю, но в студии "Бачата Рига" вы можете приобрести абонемент сразу на месяц и посещать другие группы разных уровней, предварительно объективно оценив свой уровень и способности. В этом случае настоятельно рекомендуется приходить на повторные занятия в группы для начинающих, также, кроме этого, возможны индивидуальные занятия с высококвалифицированными инструкторами по танцам.
В конце каждого занятия движения и шаги изучаемой танцевальной комбинации снимаются на видео для личного пользования, чтобы впоследствии каждый мог просмотреть ее и продолжить изучение самостоятельно. Такое танцевальное выступление или "демонстрационный танец" под музыку, часто публикуется в социальных сетях и набирает большое количество просмотров, которое может достигать 2-3х миллионов!
Кроме позитивного настроя, решимости и неутолимого желания научиться танцевать, вам нужна будет удобная сменная обувь и свободная, не сковывающая движения одежда. Кстати, профессиональную танцевальную обувь можно посмотреть, примерить и купить прямо в студии. Все модели представлены в широком ассортименте, есть выбор на любой вкус, размер и бюджет, но для начала подойдет любая спортивная или другая удобная обувь.
Скажете — нет пары? Не беспокойтесь об этом! В студии "Бачата-Рига" почти всегда отличное соотношение мальчиков и девочек, также в течении урока происходит ротация (смена) партнеров, таким образом вам удастся потанцевать со многими партнерами и быстрее обучиться новым шагам, движениям и сигналам. На самом деле желающих танцевать парами приходят в студию меньше, и парам также советуют (но не настаивают) участвовать в ротации танцевальных партнеров, в которой они меняются друг с другом во время урока. Ведь танец — это не только техника, но и доверие, общение, раскрытие и отдача.
Студия "Бачата-Рига" — это место, где можно получить заряд положительных эмоций, научиться хорошо владеть своим телом и освоить новые движениями, а также научиться взаимодействовать и чувствовать своего партнера в танце. И что самое приятное — учиться можно не только на занятиях, ведь каждую пятницу вы сможете практиковать и совершенствовать полученные навыки на вечерах социальных танцев, на классных вечеринках "Бачата Рига" и тематических мероприятиях, летом — на фантастических, специально организованных морских прогулках по Даугаве, и на мероприятиях в сотрудничестве с друзьями и партнерами студии. Это танцевальные мероприятия на открытом воздухе, профессионально организованные шоу, фестивали и грандиозные балы!
Здесь кипит жизнь, настоящие, позитивные эмоции и много радости!
Станьте частью всего этого волшебства и перевоплощения, войдите на http://www.BachataRiga.lv и узнайте больше! Присоединяйтесь к одной из групп, организуемых каждый месяц, и, возможно, это будет лучшим решением в вашей жизни!
Вы всегда хотели научиться красиво танцевать? Тогда не откладывайте, приходите сейчас!