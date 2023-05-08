Топ-3 беспроводных наушников: какие тенденции учитывать?

За последние несколько лет технология производства беспроводных наушников претерпела развитие от создания простейшего устройства для прослушивания до высококачественной звуковой системы особо компактного размера. Желание иметь удобные и легкие наушники, провода которых не путаются в кармане куртки или сумке с другими предметами, возобладало, давая возможность пользователям наслаждаться использованием новой технологии на каждом шагу. Однако, хотя беспроводные наушники пережили стремительный скачок развития, все же ожидаются новые вехи совершенствования, поэтому эксперт технологической компании Huawei составил топ-3 трендов этого года.

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Качество звука — это, несомненно, самое главное

Прошло то время, когда шнур наушников нужно было сгибать в определенном положении, чтобы не потерять сигнал соединения. Теперь каждый, кто ищет новые наушники, может наслаждаться качественным звуком, причем на полках магазинов представлены устройства в разных цветовых и ценовых категориях. Это один из главных результатов технологического развития — возможность предложить потребителю высококачественные технологии по доступной цене. Зная о широком ассортименте, покупатель также стал более избирательным, анализируя технические характеристики каждого товара, чтобы найти наиболее подходящий для его вкуса и кошелька. Поэтому, чтобы не потеряться в мире наушников, качество звука еще долгое время будет оставаться одной из главных тенденций.

"Наушники прошли путь от устройства для прослушивания музыки до средства общения, предоставляя владельцу возможность комфортно разговаривать с родными и друзьями на разные повседневные темы, а также обеспечивая качество, которое особенно необходимо в видеозвонках с коллегами по работе при обсуждении хода проекта. Беспроводные наушники используются в различных сценариях повседневного общения, поэтому в новых Huawei FreeBuds 5 реализован специальный алгоритм, обеспечивающий пользователю адаптивный эквалайзер от 100 до 2000 Гц в течение двух секунд с учетом строения слухового прохода, положения пользователя и уровня громкости, что позволяет поддерживать постоянное качество звука для любого владельца наушников в любых условиях", — объясняет менеджер по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Дизайн с учетом потребностей владельца

Для беспроводных наушников, особенно вставных, очень важными факторами являются дизайн и удобство. В связи с изменением повседневных привычек наушники могут находиться в ушах владельца по несколько часов подряд, поэтому важен дизайн, позволяющий избежать дискомфорта и сильного желания вынуть устройство из ушей. В повседневной жизни удобство устройства является одним из важнейших факторов, поэтому в последние годы разработчики технологий искали способы обеспечить разным владельцам наушников индивидуальный опыт работы с одним и тем же продуктом.

"Хотя комфорт является приоритетом для каждого владельца, эстетический вид наушников не менее важен. Поэтому дизайн должен быть одновременно как практичным,так и привлекательным. Вот почему процесс разработки нового устройства занимает чрезвычайно много времени, чтобы найти наилучшее решение. Дизайн беспроводных наушников Huawei FreeBuds 5 вдохновлен формой капли воды, он разработан в ходе 10 000 эргономических симуляций, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт. Получившаяся форма открытого типа позволяет конструкции адаптироваться к формам разных ушей, тем самым обеспечивая необходимый комфорт при прослушивании", — отмечает эксперт.

Музыка на каждом шагу

В современном быстром темпе жизни одной из самых важных тенденций, несомненно, является время работы беспроводных наушников. Собираетесь ли вы на работу, занимаетесь обычной тренировкой или наслаждаетесь музыкой на прогулке в парке — время автономной работы аккумулятора является неотъемлемой частью поддержки владельца устройства во всех его повседневных делах. Именно поэтому беспроводным наушникам и их зарядному корпусу уделяется особое внимание в поисках путей обеспечения эффективности, отвечающей потребностям пользователя.

"Конечно, перед выходом из дома следует проверить, все ли устройства, которые вы берете с собой, имеют достаточный уровень заряда, но в суете повседневной жизни такие моменты легко забываются. Именно поэтому в беспроводных наушниках Huawei FreeBuds 5 улучшена производительность аккумулятора, который вместе с зарядным корпусом обеспечивает до 30 часов работы, а если все же нужно быстрое решение — пяти минут быстрой зарядки хватит для двух часов прослушивания. Таким образом, в непредвиденных экстренных ситуациях надежные наушники всегда будут готовы к работе!", — говорит М. Тиллерс.