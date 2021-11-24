Традиции и два миллиона ножей в день: история качества Tramontina

Ничто не сравнится с возможностью вкусно поесть в кругу семьи и друзей. Особенно если еда подана в качественной и красивой посуде с удобными столовыми приборами. Это наполняет проведенное за столом время незабываемыми эмоциями, вкусами, ароматами и цветами. Бренд посуды и кухонных принадлежностей Tramontina предлагает все, что нужно для таких моментов, потому что вот уже более века передает свое мастерство из поколения в поколение.

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Бренд Tramontina, родившийся в Бразилии, в этом году празднует 110-летний юбилей, его безупречная репутация и качество продукции высоко ценится во всем мире. Более 12 тысяч работников, сплоченные команды профессионалов, уважение к разнообразию и отличиям – это все составляет вдохновляющую историю бренда Tramontina в наши дни в более 120 странах мира.

В Латвии находится 13-й по счету дистрибьюторский центр предприятия, который обеспечивает стремительно растущий спрос на балтийском рынке, гарантируя бескомпромиссное качество мирового уровня.

«Наш бренд в этом году празднует 110-ый юбилей. Эта круглая цифра не стала бы реальностью без вашей поддержки, поэтому хочется сказать большое спасибо всем за то, что вы так долго выбираете Tramontina! В честь праздника в крупнейших латвийских магазинах наш ассортимент будет доступен со скидкой 25%. Спасибо каждому из вас за признание, доверие и сотрудничество!»

Линда Роде, руководительница Tramontina в Латвии

История семьи Трамонтина

История национальной гордости Бразилии – Tramontina – началась в 1911 году, когда в городе Карлус-Барбоза на юге Бразилии поселился сын итальянских иммигрантов Валентин Трамонтина и его жена Элиза. Молодая пара открыла небольшую кузницу, в которой можно было починить бытовую утварь, сделать лошадиную подкову или ножи.

После смерти Валентина в 1939 году семейным предприятием начала руководить Элиза, которая начала тщательно и целенаправленно работать над улучшением производственных стандартов и качеством продукции. Через 19 лет управление компанией перешло к Иво – сыну Элизы и Валентины – и его коллеге Рю Скомаззону.

Поднимая планку качества все выше и выше, предприятие со временем превратилось в бренд Tramontina и потихоньку начало завоевывать рынок США, Европы и других стран. Бело-синий логотип и девиз «Качественные товары с 1911 года» передавались из поколения в поколение, таким образом компания стала всемирным символом качества, основанного на традициях, инновациях и выдающемся дизайне.

В целом компания выпускает более 22 тысяч разных товарных единиц: кухонные принадлежности, посуду для готовки – кастрюли и сковородки, столовые принадлежности, специальные столовые принадлежности для детей, продукты для сервировки и др. Все это изготавливается их нержавеющей стали высочайшего качества. Все это как нельзя лучше помогает готовить дома, а ведь нет ничего лучше домашней еды!

В целом компания выпускает более 22 тысяч разных товарных единиц: кухонные принадлежности, посуду для готовки – кастрюли и сковородки, столовые принадлежности, специальные столовые принадлежности для детей, продукты для сервировки и др. Все это изготавливается их нержавеющей стали высочайшего качества. Все это как нельзя лучше помогает готовить дома, а ведь нет ничего лучше домашней еды!



Два миллиона ножей в день и неповторимое качество

Tramontina особенно гордится своими ножами. И это понятно – именно с них началась история компании! В наши дни Tramontina является одним из крупнейших производителей ножей в мире, который ежедневно производит два миллиона ножей.

Что делает эти ножи такими особенными? Более века в компании оттачивали метод их производства, который в итоге обеспечил безупречную остроту. Толщина режущего края лезвия Tramontina в три раза меньше, чем у стандартных ножей, а технология изготовления этих ножей передается по наследству, поэтому ее невозможно подделать.

Лезвия ножей изготавливаются из разной нержавеющей стали, которую компания Tramontina улучшила с помощью многоэтапной термической обработки, чтобы сталь не была мягкой и не теряла остроту, как продукция других предприятий.

Особое внимание нужно обратить на сковородки и кастрюли, которые произведены из тех же уникальных материалов, что и ножи. Термоаккумулирующее дно посуды состоит из трех слоев, которые соединены особым методом прессования – под грузом в 3 тысячи тонн. Таким образом достигается отсутствие полостей или щелей между слоями. Благодаря этому при готовке происходит равномерное распределение и поддержание температуры – еда однозначно не подгорит, а кроме этого уменьшается расход электроэнергии.

При готовке в этой посуде не требуется много масла и воды, поэтому еда – более сочная и более богатая витаминами, потому что продукты лучше сохраняют свои полезные свойства. И что немаловажно – эта посуда является долгосрочной инвестицией в ваше домохозяйство, ведь срок ее службы гораздо дольше, чем у схожей продукции конкурентов.

Больше информации о праздничной кампании можно найти на tramontinadienas.tramontina.lv.