Тревога и депрессия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: как их уменьшить?

Тревога и депрессия часто сопровождают сердечно-сосудистые заболевания. Но эти спутники — далеко не лучшие союзники, так как они уменьшают мотивацию принимать активное участие в процессе лечения, ухудшая таким образом прогноз выздоровления. [1] В этой статье вы сможете познакомиться с причинами возникновения тревоги и депрессии и с возможностями их уменьшить.

Женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы чаще испытывают стресс

Исследования показывают, что тревога и депрессия — два самые частые нарушения у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.[2] Приблизительно у 30 % пациентов, которые попадают в больницу с диагнозом острoгo инфарктa миокарда, также констатируются симптомы депрессии, причем 15 — 20 % из их числа страдают тяжелой депрессией.[3] Женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы испытывают стресс чаще, чем мужчины.

Что представляют собой "красные сигнальные лампочки" — симптомы, указывающие на потенциальную опасность? Это чувство страха, повышенная раздражительность, тревожность по незначительнoму поводу, неспособность расслабляться или концентрироваться. Тревогу могут вызывать также соматические (ощущаемые и видимые) симптомы, например, головная боль или головокружение, сухость во рту, ощущение "комка" в горле, затруднения при приеме пищи (когда человек боится подавиться, поперхнуться, захлебнуться), нехватка дыхания, затрудненное дыхание, смертельный страх задохнуться, боль в груди, сильное сердцебиение и т.д. Депрессия и тревога, которые возникают после инфаркта миокарда, связаны с повышенным риском того, что нарушения сердечной деятельности могут повториться.

Причины страхов и тревоги

Не курить, правильно питаться, вести активный образ жизни, поддерживать оптимальный вес, принимать выписанные медикаменты — эти и им подобные рекомендации, несомненно, каждому приходилось слышать от своего кардиолога или семейного врача. Поначалу кажется: как все просто! Однако эти рекомендации — не лозунги для лечебной кампании сроком на месяц или два. Если с диагностированным заболеванием предстоит жить всю дальнейшую жизнь — а нередко именно так и происходит в случае сердечно-сосудистых заболеваний, — мотивация очень легко может сойти на нет и смениться тревогой. И это будет совершенно нормальной реакцией.

Данные опросов свидетельствуют, что люди, у которых поставленный диагноз приводит к сильнейшему психологическому стрессу, вероятнее всего, не будут соблюдать указания врача. Ведь так много вопросов, которые могут вызывать страх: "Смогу ли я вести обыденную жизнь так, как вел до сих пор? Нужно ли будет принимать лекарства всю жизнь? Не попаду ли я в зависимость от используемых медикаментов? Каков прогноз моего заболевания?"

Что же в этой ситуации делать? Желательно откровенно поговорить со своим врачом, ибо такой разговор уменьшит волнение и успокоит. Правильный прием медикаментов и медицинский надзор — это главные факторы, позволяющие успешно контролировать само заболевание и то, как его переносит организм человека.

Научитесь жить с заболеванием и поддерживать психологическое равновесие

У некоторых пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы депрессия возникает вскоре после постановки диагноза, у других она развивается со временем, но в любом случае она затрудняет процесс лечения. Исследования показывают, что пациенты с высоким кровяным давлением и депрессией имеют в четыре раза больший риск пережить сердечный приступ. [4] Негативные мысли появляются не у всех пациентов, но все же такие случаи бывают. Что делать?

Важно осознать, что с хронической болезнью можно жить, к тому же жить полноценно и качественно. Если научиться жить вместе с хронической болезнью, то она перестанет быть центральным пунктом жизни. Тогда свои личные ресурсы — эмоциональные, временные, финансовые — можно не посвящать одной только болезни, но вкладывать в отношения, семью, работу, хобби. В свою очередь все эти стороны жизни работают как защитные факторы против хронической болезни. Получается чудесный волшебный круг, который приводит к лучшему прогнозу заболевания и более высокому качеству жизни. [5,6] Имеет смысл попробовать!

На помощь безусловно можно призвать как семью и друзей, так и врачей, которые помогут вам уменьшить психологическую нагрузку, сохранить трезвый рассудок и точно придерживаться цели лечения.

Возможность делиться опытом улучшает психологическое самочувствие

Человек — социальное существо, и для нас всех важно взаимодействовать друг с другом: делиться мыслями, опытом, быть вместе, особенно в случае болезни. Так как психологическое состояние существенно влияет на общий ход болезни и на процесс лечения, о нем необходимо заботиться. Хороший способ позаботиться о себе, — это найти единомышленников в группах пациентов в социальных сетях и на интернет-порталах. Для тех, кто конкретным заболеванием болеет не слишком долго, такие группы являются отличным средством, чтобы получить опыт и уменьшить тревожность, в свою очередь для тех, кто живет с хронической болезнью уже длительное время, это возможность поделиться опытом и кому-нибудь помочь.

