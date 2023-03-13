Труппа Cirque du Soleil OVO, которая отправится в Ригу, уже выступила в Дубае

Этим летом в Ригу приедет самый большой в мире цирк — Cirque du Soleil, который за год дает сотни представлений по всему миру. Одно из таких представлений — проходившее в Дубае шоу OVO — посетил руководитель предприятия, занимающегося организацией представлений этого цирка в странах Балтии, который поделился своими впечатлениями и сравнил цены.

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С 15 по 18 июня в Риге Cirque du Soleil даст шесть представлений за четыре дня, в то время как в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае цирк дал целых 11 шоу за семь дней. В столице мы увидим ту же труппу OVO, которую видели жители ОАЭ.

"В начале января я посетил одно из шоу OVO в Дубае. Там за то, чтобы увидеть представление Cirque du Soleil, люди платят от 60 до 400 евро, в то время как в Риге цены варьируются от 41 до 112 евро. Насколько мне известно, билеты на все представления были распроданы, что свидетельствует о качестве и исключительности представлений этого цирка", — утверждает Томас Инчикас, руководитель предприятия Seven Live, организующего представления цирка в странах Балтии.

"По моему мнению, Cirque du Soleil — это просто отдельное произведение искусства. Спектакль сам по себе очень игривый, музыкальный и затягивает как малышей, так и взрослых. Публика в Дубае очень многонациональна, поэтому там я слышал самую разнообразную иностранную речь всех возрастных групп. Отличное мероприятие", — делится своими впечатлениями Т. Инчикас.

Шоу OVO, которое впервые было представлено в 2009 году в Канаде, уже увидели вживую свыше 7 миллионов человек в 155 городах в 26 странах. А с 15 по 18 июня в Arēna Rīga смогут увидеть это исключительное цирковое шоу и жители Риги.

OVO — это красочное и проникновенное путешествие в мир насекомых, наполненный постоянным действием и фонтанирующей энергией. Название шоу по-португальски означает "яйцо", потому что яйцо — это символ жизни. Всего в труппе спектакля OVO задействовано 100 человек из 25 стран.

"Отрадно видеть, что люди в странах Балтии так любят Cirque du Soleil. С этим цирком мы работаем не первый год. Я восхищаюсь их профессионализмом и простотой, с их представителями мы встречаемся по несколько раз в год. Мы очень ценим такое теплое сотрудничество и доверие", — добавляет руководитель Seven Live.

CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil изменил мировое представление о цирке: от талантливой труппы из маленького городка до всемирно признанного бренда. Эта канадская организация, штаб-квартира которой по-прежнему находится в Монреале, стала мировым лидером в сфере развлечений, даря незабываемые впечатления как взрослой, так и детской аудитории на всех шести континентах.

Cirque du Soleil создает настоящую, инклюзивную и человечную связь со зрителем. Используя привилегию работать с артистами из 64 стран, этот цирк имеет возможность воплотить в жизнь творчество и воображение на сценах по всему миру, с целью оказать положительное влияние на людей, сообщества и планету, используя свои самые важные инструменты — искусство и воображение.

За годы существования Cirque du Soleil удалось вдохновить более 220 миллионов человек в более чем 70 разных странах мира. Для получения дополнительной информации посетите сайт cirquedusoleil.com.

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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ

Cirque du Soleil выражает благодарность партнеру Air Canada.