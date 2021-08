TSI расширяет сотрудничество с британским университетом UWE

Второй год подряд в июле в институте Транспорта и связи (TSI) проходит международная валидация программ. В прошлом году это была бакалаврская программа BSc Computer Science: Artificial Intelligence, которая продолжает успешно реализовываться. В этом году специальная комиссия SUVP (Special University Validation Panel University of West of England) "экзаменовала" две магистерские программы TSI: MSc Aviation Management and Sustainability и MSc Computer Science: Data Analytics and Artificial Intelligence. К своему логическому завершению подошла многомесячная ежедневная работа, в которой были задействованы практически все структуры института и большая часть преподавательского состава. Комиссия, особо отметив командную работу преподавателей университетов TSI и UWE, систему поддержки студентов, разработанную в TSI и полностью соответствующую современным тенденциям образования международного уровня, приняла решение об открытии двух программ двойного диплома магистерского уровня в TSI.

В прошлом году (2020), TSI уже успешно прошел валидацию одной из своих топовых программ - "Бакалавр компьютерных наук". И вот уже первая группа студентов успешно завершила первый год обучения по программе двойного диплома. По британским стандартам все результаты студентов должны пройти проверку внешнего экзаменатора (External Examinator), который высоко оценил уровень преподавания и уровень интеграции британских стандартов в TSI. Полученный опыт и внедренные британские стандарты качества позволили TSI, зимой 2021 года подать заявку на открытие двух программ двойного диплома магистерского уровня: "Магистр компьютерных наук" и "Магистр в области авиационного менеджмента". Приняв во внимание успешное сотрудничество в 2020/2021 учебном году, обе заявки одобрили/приняли к рассмотрению.

Валидация магистерских программ, несомненно, отличается от бакалаврских: требования и стандарты обучения здесь намного выше. Пересматривалась структура программ, методические подходы, результаты обучения и т.д. Каждый предмет подвергался детальному изучению со стороны партнеров из UWE. Анализировалось содержание каждого предмета, стратегия заданий, методы оценивания, используемая в курсе литература, наличие программного и технического обеспечения для реализации курса, компетенции преподавательского состава и многое другое.

"Результатом такой кропотливой работы стала возможность реализации в TSI двух программ двойного диплома: Магистр в области Авиационного менеджмента и устойчивого развития (MSc Aviation Management and Sustainability) и Магистр в области компьютерных наук со специализацией в Аналитике данных и искусственном интеллекте (MSc Computer Science: Data Analytics and Artificial Intelligence)", — поясняет руководитель и координатор проекта по разработке программ двойного диплома Михаил Саврасов.

Первые студенты начнут свое обучение на совместных программах в 2021/2022 году (зимний набор) на базе TSI в Риге, на английском языке. Обучение на совместных программах TSI и UWE — возможность для студентов, прежде всего, стран Балтийского региона получить образование британского качества по доступной цене вблизи от дома. Выпускник программ получит два диплома от обоих вузов, которые позволяют строить карьеру в любой стране мира по выбору. Набор на программы двойного диплома начнется с октября 2021 года, уже совсем скоро, поэтому следите за новостями на сайте TSI — http://www.tsi.lv.

"Уверена, что это не только очередная маленькая победа TSI, но и значимый этап в развитии образования в Латвии. Мы задаем новую высокую планку качества обучения на всех уровнях. Выигрывают все — высшие учебные заведения, индустрия и, в первую очередь, студенты. Все это соответствует стратегии развития нашего института, основанной на многогранном сотрудничестве с нашим ключевым партнером в Великобритании — UWE", — говорит председатель правления TSI Ирина Яцкив. "Главное, что отмечают наши британские партнеры, — это взаимовыгодное сотрудничество: не только мы перенимаем их лучший опыт, но и они признают, что и им есть чему у нас поучиться!"

Ректор TSI Юрис Канелс дополняет: "В рамках сотрудничества с UWE мы планируем не только развивать спектр программ двойного диплома, а также уделяем большое внимание развитию проектной и научной деятельности с нашими партнерами из UWE. Мы ставим перед собой амбициозную цель — отход от классического университетского образования и внедрение в процесс обучения новых методик, основанных на лучших практиках английского образования".

Институт транспорта и связи был основан в 1999 году. Сегодня это крупнейшее аккредитованное негосударственное высшее техническое учебное заведение в Латвийской Республике. TSI зарекомендовал себя как частный университет, известный своей академической и научной работой в области STEM. TSI предлагает академические и профессиональные программы всех уровней в области компьютерных наук, электроники и телекоммуникаций, транспорта и логистики, авиационного транспорта и менеджмента. TSI предоставляет своим партнерам по бизнесу и мировому сообществу обширные исследовательские и консультационные услуги. Цель TSI — стать ведущим частным техническим университетом прикладных наук в регионе Балтийского моря.

Университет Западной Англии — это современный динамичный вуз, расположенный недалеко от Бристоля, с оборудованными по последнему слову техники учебными помещениями и образовательной базой мирового класса. Университет широко известен своими связями с ведущими мировыми компаниями, такими как Airbus, и качеством своих исследований. В университете учатся более 30 тысяч студентов, он предлагает более 600 учебных программ, охватывающих широкий спектр предметов. Это один из самых больших и известных вузов Великобритании. Университету был присвоен золотой статус TEF в новейшем государственном рейтинге вузов — это самая высокая позиция в рейтинге, учитывающем качество преподавания и удовлетворенность студентов (Teaching Excellence and Student Outcomes Framework — TEF 2018).