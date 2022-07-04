У меня теперь зрение 4K

Привет! Меня зовут Янис Кривенс. Я участник группы Singapūras satīns, веду шоу Pāļa bazars, помимо этого у меня множество других увлечений.

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Жизнь до операции



Свое зрение я назвал бы ужасным. Люди пеняют мне, почему я не здороваюсь с ними на улице. Причина — я их не узнаю. В очках я хожу с седьмого класса. Перед операцией у меня было минус три диоптрии на оба глаза. Я не знаю, как это — утром открыть глаза и просто все четко видеть.

Последние семь лет я пользуюсь контактными линзами. Обычно я их использую, когда занимаюсь ежедневными делами вне дома, но, возвращаясь домой, предпочитаю носить очки.

По натуре я очень активный и подвижный человек. Люблю заниматься спортом. Но очки часто мешают в полной мере насладиться повседневным стремительным ритмом. Кроме того, без очков я чувствую себя намного увереннее.

Принять решение помог опыт окружающих

О лазерной коррекции зрения я задумывался уже давно. Рост популярности лазерных операций в последнее время, несомненно, был очень большим. Таким образом и среди моих знакомых появлялось все больше людей, сделавших эту операцию. Это вдохновило меня.

До консультации я был уверен, что лазерная операция — очень длительный процесс и займет очень много моего свободного времени. У меня сложилось ошибочное представление, что это микрохирургическое вмешательство с помощью скальпеля, и процесс восстановления будет напоминать восстановление после пластической хирургии — примерно неделя. Однако после консультации с доктором Соломатиным я понял, что операция продолжается примерно полчаса, и сразу после операции я смогу надеть свои солнечные очки и спокойно отправиться домой. Так как солнечные очки — один из моих любимых аксессуаров, то от операции я очень ждал зрения 4К. Это позволит не искать солнечные очки с соответствующими диоптриями или не использовать их "поверх" очков. Не могу дождаться, когда, отправляясь в дальние поездки, мне не придется приобретать запасные контактные линзы или переживать, что кто-нибудь случайно сядет на мою сумку и раздавит очки.

Сохранять спокойствие помогает коммуникация



Безусловно, во время операции я немного волновался. Но Др. Андрей Соломатин меня очень-очень быстро успокоил, ведь происходила постоянная коммуникация — он мне рассказывал, что происходит, какие ощущения ожидают меня в следующее мгновение. Сам процесс был очень быстрым. В операционном зале я находился около 20 минут, но, как сказал доктор, реальное время, в течение которого лазер воздействовал на мое зрение, составило всего несколько секунд.

Сейчас, когда мне уже сделали операцию, я, несомненно, со спокойной душой и без волнения сделал бы это еще раз. Страх всегда кроется в неизвестности, но в этом случае для него не было оснований.

Послеоперационный период очень индивидуальный и зависит от уровня чувствительности глаз каждого человека. У меня глаза всю жизнь были чрезвычайно чувствительными. Поэтому не стану отрицать, что, когда вернулся домой после проведенной лазерной операции, меня охватили интересные ощущения. В первое мгновение я почувствовал жжение и казалось, что глаза разошлись каждый в "свою сторону". Однако этот дискомфорт длился совсем недолго. Операция у меня закончилась около 15.00. Дискомфорт я испытывал до 19.00, а уже в 20.00 я смог заняться повседневными делами — вывести собаку, постирать белье и выполнить другие работы по дому.

На следующее утро после операции я одним глазом видел очень четко, а второй казался слегка затуманенным. Когда я пришел в клинику, медсестра убрала вставленные после операции линзы и вдруг зрение вторым глазом тоже стало совсем ясным. Позже у меня проверили зрение, и я видел лучше, чем с линзами. Зрение у меня 120 %. По сути, я супергерой.

Людям, которые интересуются лазерной коррекцией зрения, я посоветовал бы не бояться и прийти на консультацию. Это вклад в будущее. Это инвестиция в твое здоровье.