У отрасли FinTech – большие перспективы, но важно действовать без промедления

У отрасли FinTech в Латвии есть огромный потенциал – такое заключение было озвучено на прошедшем недавно форуме Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), участником которого являлся LPB Bank. Подробнее о последних событиях в отрасли FinTech рассказал руководитель Департамента продаж и регионального развития LPB Bank Станислав Синякович.

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«Мы рады, что наш регулятор организовал такое мероприятие в сотрудничестве с ЛАИР – это позитивный сигнал для рынка и потенциальных инвесторов, задумывающихся о входе на латвийский рынок и получении лицензии, а также для тех предпринимателей, которым не хватает информации о происходящем в нашей стране. Развитие отрасли FinTech является приоритетом на ближайшие годы; на форуме прозвучала мысль о том, что в следующем году планируется ввод лицензирования виртуальных валют, работа с которыми сейчас привлекает внимание во всём мире», – подчеркнул С. Синякович.

На форуме о своём опыте рассказали многие предприятия, а участники дискуссий обсудили ряд вопросов, актуальных в данной сфере: о достигнутом и предстоящем в латвийской сфере FinTech, о роли государства, регулирования и привлечения финансирования в развитие FinTech, об инновационных технологиях в финансовой отрасли и многом другом. Участники форума отметили существенный потенциал развития FinTech и преимущества местного рынка.

Приняли участие известные Европейские компании и стартапы

В первом FinTech-форуме приняли участие многие лидеры и стартапы, работающие в данной отрасли. Среди них – немало связанных с Латвией компаний, учреждённых в разных странах Европы (в том числе Соединённое Королевство, Эстония, Литва), и уже получивших значительный опыт в данной сфере. «Надеемся, что данная тенденция, в совокупности с активной работой Управления финансовых инноваций КРФК, привлечёт больше внимания предпринимателей к нашей стране», – отметил С. Синякович.

«На форуме, посвящённом сфере FinTech, предприниматели проявили большой интерес к проекту регулирования виртуальной валюты. Была признана необходимость в надзоре и лицензировании участников виртуального рынка, уже обеспеченная в ряде стран. В Латвии этого пока нет, для развития отрасли FinTech требуется привести рынок в порядок, ввести контроль пунктов обмена виртуальных валют, бирж и участников рынка. Сейчас подходящий момент для того, чтобы учесть опыт других стран в создании латвийского регулирования FinTech. При этом нельзя упускать возможность создать конкурентоспособный рынок, не вводя чрезмерных ограничений. Все стороны должны чётко понимать, кто из участников данного рынка находится под надзором контролирующих инстанций, тогда и другие участники рынка финансов будут чувствовать себя защищёнными, начнут по-другому относиться к этой сфере деятельности. На данный момент уровень риска остаётся высоким, и для того, чтобы управлять рисками и вести успешное сотрудничество с компаниями, действующими на рынке виртуальных валют, требуются специфические знания. Мы ждём и надеемся, что регулирование виртуальных валют скоро будет доступно и в Латвии», – наметил актуальные темы С. Синякович.

Инвестиции в FinTech превысили 132 млрд. USD

«Мировая индустрия FinTech развивается быстрыми темпами, и объём инвестиций в данный сектор в 2021 году, согласно данным «CBS Insights», превысили 132 миллиардов долларов США,» – подчеркнул С. Синякович, добавив, что аналитическая компания опубликовала также данные о 250 наиболее многообещающих игроках в отрасли. «Top 250 компаний FinTech и хорошо финансированные «единороги» во всём мире с 2016 года привлекли 74 миллиардов долларов в ходе почти 1200 сделок финансирования.»

«Латвийские специалисты также непрерывно накапливают опыт, и LPB Bank уже значительное время настаивает на приоритетности данного сектора на рынке финансов, вкладывая большие ресурсы в технологии, разработку новых услуг, освоение и передачу знаний», – указал С. Синякович.

«Чем больше таких мероприятий будет проведено, тем больше выгоды получат государственный и частный сектор – как в виде обмена информацией, так и в виде привлечённого капитала. Мы открыты для сотрудничества и рады поделиться своим опытом как на форумах, организуемых ЛАИР и КРФК, так и в рамках других отраслевых мероприятий. На международном уровне возможности Латвии в сфере FinTech пока не известны широко, но мы уже ощущаем как поддержку со стороны государства через организацию таких форумов, так и возрастающую конкуренцию в Латвии. LPB Bank на этом поле является одним из лидеров.

Для нас одна из главных задач – информировать отрасль. Мы приняли участие в «Money20/20» в Амстердаме – крупнейшем мероприятии финансовой отрасли в Европе – и заинтересовали государственные учреждения в совместном участии», – напомнил С. Синякович.

На европейском форуме представители LPB Bank заметили, что схожий подход применяют регуляторы и представители финансовых отраслей Эстонии и Литвы. «Это было бы не только интересно, но и полезно, поскольку надзорные учреждения Латвии и ЛАИР могли бы рассказать европейским компаниям, какие лицензии у нас можно получить, что для этого необходимо, каковы последние достижения и планы на ближайшее будущее,» – добавил С. Синякович.

Многие услуги FinTech – в разработке и тестировании

«Говоря о тенденциях, хотелось бы подчеркнуть, что многие услуги, о которых я рассказываю, находятся на стадии разработки, тестирования или планирования. Некоторые услуги мы уже обеспечиваем в рамках пилотных проектов», – пояснил С. Синякович.

В центре внимания LPB Bank – услуги краудфандинга, возможности Open Banking, а также vIBAN (виртуальный IBAN): благодаря генерации виртуального IBAN, финансовые учреждения могут предоставлять собственным клиентам уникальные реквизиты, то есть адреса для приёма и отправки клиентских платежей.

«vIBAN – это дополнение к обычному банковскому счёту в виде субсчета, он служит указателем на другой физический счёт. Виртуальный номер счёта можно привязать к реальному счёту для распределения денежных потоков. Виртуальный IBAN пригодится компаниям, принимающим платежи за разнообразные услуги, когда необходимо указание дополнительной информации (номер договора, месяц и т.п.). Его используют торговые и краудфандинговые платформы, а также торговцы виртуальными валютами с большим количеством клиентов – для того, чтобы разделять разного рода платежи намного быстрее, проще и удобнее, чем это позволяет единый счёт и указатель в платёжных поручениях. Сейчас мы тестируем данную услугу, она может пригодиться во многих отраслях», – ознакомил с новинками банка С. Синякович.

LPB Bank изучает потребности и сложности

«На фоне резкого развития услуг FinTech Банку важно понимать, какие потребности, задачи и вызовы есть в этом секторе. Предприниматели нуждаются в «опорном банке», в котором можно безопасно держать как собственные средства, так и средства своих клиентов. Например, процесс инициирования и приёма SEPA, SEPA Instant (мгновенные платежи) по Open Banking похож на работу сервиса по приёму карточных платежей, и многие торговцы предлагают этот метод оплаты. Как в латвийских, так и в зарубежных интернет-магазинах можно оплатить покупку картой или банковским перечислением, а также выбрать собственный банк и получить готовое платёжное поручение, чтобы подтвердить его с помощью Smart ID или другого средства подтверждения. Мы сейчас оцениваем возможности этой услуги,» – рассказал о текущих планах С. Синякович.

Работая с LPB Bank, FinTech-компания может подключиться к европейским платёжным системам, отправлять платежи SEPA и SEPA Instant. Несмотря на обширные возможности выбора в секторе финансовых услуг, далеко не многие финансовые учреждения могут обеспечивать полный перечень услуг в формате Banking as a Service (BaaS). Для клиентов LPB Bank расходы на интеграцию значительно снижаются, а поддержка инфраструктуры требует меньших человеческих ресурсов и капиталовложений.

Предприниматели, пользующиеся отдельными услугами нескольких поставщиков, сталкиваются с дополнительными финансовыми и временными затратами на рассмотрение, согласование, тестирование и поддержку каждого коммерческого решения. В большинстве случаев техническая интеграция требует дополнительных IT-ресурсов и времени как на стороне самого заказчика, так и на стороне поставщика услуги.

Подробнее о решениях FinTech можно ознакомиться на сайте LPB Bank.