У поисковика лекарств есть будущее

Во время ограничений, вызванных пандемией, частота использования системы поиска лекарств на сайте и в мобильном приложении Mēness aptieka подтвердила необходимость этой услуги.

Каждое посещение аптеки сейчас связано с еще большим планированием и целенаправленностью, чем прежде. Как действовать, чтобы без лишних поисков получить нужный медикамент или другой аптечный продукт как можно быстрее? Прежде чем отправиться в аптеку, важно подготовиться — продумать список необходимых покупок и адресованные фармацевту вопросы, чтобы в аптеке лишний раз не задерживаться. И еще — узнать, есть ли необходимый товар в той аптеке, в которую планируется идти.

Невозможно, чтобы везде все было

Мы можем только представить, насколько большими должны были бы быть все аптеки Латвии и как дорого для нас всех это стоило бы, если в один прекрасный день необдуманно решить — в каждой аптеке должны быть все доступные в Латвии лекарства и другие аптечные продукты. Ни удобно, ни выгодно это никому бы не было. Но можно найти другие пути, как действовать, чтобы лекарства стали более доступными и покупки в аптеке были все более удобными для жителей.

Есть поисковик лекарств!

Одним из современных решений является электронный поисковик лекарств, разработанный Mēness aptieka. Используя этот инструмент, можно легко найти аптеки, в которых есть необходимый медикамент, узнать адреса этих аптек и, используя приложение, также зарезервировать нужный медикамент.

Введя название нужного медикамента в разделе "Поисковик товаров" (Preču meklētājs) в окне выбора "Поиск товаров" (Preču meklēšana) на сайте www.menessaptieka.lv, можно посмотреть доступность товара. Используя функцию "Фильтр" (Filtrs), можно выбрать как желаемый город, так и район.

С помощью поисковика лекарств стены Mēness aptieka стали как бы прозрачными, и пациент виртуально может заглянуть в запасы различных аптек, чтобы увидеть, доступны ли необходимые медикаменты и сколько упаковок в аптеке есть. Прежде всего, написав в поисковике название нужного лекарства, можно выяснить все Mēness aptieka в Латвии, в которых необходимые лекарства доступны. Показываются аптеки, в которых нужный товар есть, а также доступный в каждой аптеке остаток. Пациент или его близкий могут отправиться в одну из аптек. Однако если видно, что в аптеке есть, например, одна упаковка нужных лекарств, то нет надежной гарантии, что через пару часов или через день эти лекарства там действительно еще будут. Надо считаться с тем, что остаток товаров может меняться, поэтому перед тем, как идти приобретать лекарства или какой-либо иной аптечный продукт, рекомендуется связаться с выбранной аптекой и убедиться в доступности этого товара. Поисковик товаров может показать, что в ближайшей к вам аптеке нужного медикамента нет, но он есть в какой-то другой аптеке. Там же можно получить информацию о времени работы аптеки, есть номер телефона аптеки для связи и можно узнать, принимает ли эта аптека медикаменты для утилизации.

Особенно удобно мобильное приложение

Для особого удобства можно использовать приложение для мобильного телефона Mēness aptieka. В приложении можно выбрать наиболее удобное для себя место приобретения лекарств и зарезервировать необходимые лекарства, заполнив совсем простую анкету, в которой указывается имя и контакты пациента для связи, а также необходимое количество товара. Также указан номер телефона, чтобы связаться с аптекой.

Мог бы быть у всех аптек…

"Это решение для удобства пациента. В интересах жителей Латвии было бы, если бы такой поисковик лекарств был для всех работающих в Латвии аптек, обеспечивая прозрачность в плане доступных в аптеках медикаментов и их запасов", — говорит председатель правления Mēness aptieka Дмитрий Юсковец.

Во время кризиса подтвердилось, что чаще всего жители Латвии пользуются поисковиком лекарств для выбора ближайшей и удобной для себя аптеки для приобретения необходимого медикамента. Возможностью резервировать товар жители пока пользуются реже, главным образом в случаях, если в запасах конкретной аптеки он есть всего в нескольких экземплярах.

Доступность можно выяснить во всех категориях аптечных товаров — рецептурные, безрецептурные, компенсируемые и некомпенсируемые лекарства, пищевые добавки, косметика и другие товары.