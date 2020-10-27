Удивительно: в каком возрасте уже невозможно научиться говорить по-английски?

Опрашивая латышей, которые пытались выучить английский язык после 30 и 40 лет, многие говорили, что так и не научились свободно говорить по-английски. Сами они считают, что самым большим препятствием является возраст, который уже не позволяет так легко выучить язык. Агата (42) из Риги доказала обратное, выучив английский всего за несколько недель. Читай и узнай, что она сделала иначе, чем другие!

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Агата, расскажите, пожалуйста, о своем предыдущем опыте изучения английского языка!

Английский язык немного учили в школе, но уровень был таким, каким был. Недавно попробовала одни курсы, но спустя несколько занятий поняла, что это несовместимо с работой и семьей. Чтобы не отставать от материала, нужно было очень много учиться дома. В голове уже все так просто не остается, поэтому я бросила это.

Почему решили изучать английский в интернете именно сейчас?

Все больше можно чувствовать, что английский язык нужен везде — на работе, в поездках к подруге в Ирландию, используя интернет — практически везде. Воспитываю дочь, которая уже говорит по-английски. Не хочу больше чувствовать себя неловко, когда кто-то просит что-то на английском, или когда нужно просить окружающих перевести. Хотела чувствовать себя свободно и понимать английский язык на таком же уровне как и русский язык. Поэтому и попробовала снова выучить язык, используя Швейцарский метод.

Почему решили использовать именно Швейцарский метод?

Видела, что в социальных сетях другие женщины говорили, что тоже научились говорить по-английски именно с помощью этого метода. Казалось, что есть хотя бы что-то новое, что стоит попробовать. Заинтересовали несколько факторов — и то, что могу выучить язык в удобное для себя время, и цена, и гарантия.

Действительно ли через пару недель могли уже говорить на английском языке?

Когда впервые увидела занятия, поняла, что метод очень интересный — нужно нажимать на картинки и всевозможные тесты. И так хорошо все остается в памяти. Затем, когда что-то уже получается, то все переходит в такой классный азарт. Подключалась каждый день, на минут 15, и выполняла задания. Очень классно и просто создана программа.

Теперь время от времени болтаю на английском по телефону с подругой из Ирландии. Раньше так не могла. Конечно, язык еще нужно улучшать, но это уже не преграда для разговора. Наконец-то чувствую себя хорошо за свой английский.

Что бы Вы пожелали читателям delfi.ru, которые хотят выучить английский язык?

Если хотите говорить по-английски — то вперед. Ничего подобного не знаю и лучшего метода, чем этот ,не могу посоветовать. Регистрируйтесь в программе прямо сейчас!

В программе обучение английскому языку происходит совсем по-другому — по Швейцарскому методу. НАЧНИ здесь и СЕЙЧАС с бесплатного теста!