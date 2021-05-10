Удовольствие на кухне с NEFF
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В этом году мы отметили Международный день без диеты! Немецкий бренд высококачественного кухонного оборудования NEFF создает возможность порадовать своих клиентов и любителей кухни вкусным сюрпризом. Фанатам был отправлен фантастический подарок, который порадовал вкусовые рецепторы всей семьи и улучшил настроение хозяев в то время, когда атмосферу ресторана приходилось создавать в их собственных домах.

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С особой заботой друзьям NEFF была предоставлена ​​партия избранных продуктов из трех блюд, вкусное вино для душевной радости и книга рецептов для новых экспериментов.

Каждый из участников трапезы также получил специальную книгу рецептов, разработанную шеф-поваром NEFF в Латвии, шеф-поваром Гатисом Гросбергсом, в которой собраны рецепты, посвященные всем латвийским праздникам, чтобы вы могли успешно приготовить достойный обед для своих близких, как в ресторане.

За кухней NEFF можно было удаленно следить и работать с шеф-поваром Neff Гатисом Гросбергсом и позитивным помощником шеф-повара Андрисом Були. Во время прямой трансляции была возможность задать интересные вопросы о приготовлении еды и секретах работы шеф-повара на кухне, на которые ответил посол NEFF, шеф-повар Гатис Гросбергс.

NEFF — популярный в Европе немецкий бренд кухонного оборудования с многолетним опытом и популярностью среди покупателей, который представлен на латвийском рынке уже два года.

Он может похвастаться более чем 140-летним опытом кулинарии, при этом основной принцип бренда довольно прост — приготовление пищи вдохновляет людей, а люди вдохновляют NEFF.

NEFF предлагает духовки, различные варочные поверхности, пароварки, полностью автоматические кофеварки, посудомоечные машины, нагревательные полки, холодильники и морозильники, микроволновые печи и вытяжки.

Инновационные продукты NEFF дают возможность приготовить блюда достойные ресторана у себя дома!

https://www.neff-home.com/lv/

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