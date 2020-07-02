Умные коробки CleverBin – инновация для эффективной производственной логистики

Традиционно производственную логистику можно сделать эффективнее, увеличив объем и скорость работы, однако это решение краткосрочное. Долгосрочного эффекта можно достичь, используя технологические инновации, которые помогают оптимизировать и производственное сырье, и человеческие ресурсы.

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Инновации и технологические решения для улучшения эффективности предприятия лежат в основе LEAN подхода. LEAN — это общность управленческих принципов и методов (ее также называют умным или бережным управлением), чьей целью является уменьшение ресурсных вложений и производственных остатков, улучшение процесса производства и поставки продукта или услуги, которые совпадают с желаниями потребителя. Одновременно с этим делаются инвестиции в развитие персонала.

Финское предприятие Ferrometal, которое известно как поставщик специализированных креплений, — пионер подхода LEAN. Компания постоянно сталкивается с вызовами, которые бросает внутренняя логистика. Последняя инновация предприятия — CleverBin — одна из лучших в своей отрасли по мировым меркам, потому что самостоятельно генерирует заказ на доставку, таким образом предотвращая ошибки, вызванные человеческим фактором. Кроме того, она позволяет заранее предсказать время и объем заказа.

Умные коробки CleverBin оборудованы оптическими сенсорами, которые "мониторят" количество находящегося в них сырья и автоматически генерируют заказ на пополнение, когда достигнут лимит по остатку. К тому же, решение CleverBin обеспечивает прозрачность процесса, потому что у клиента есть доступ к онлайн-ресурсу, который в реальном времени показывает остаток, а также историю расхода. В свою очередь количество запасов можно оптимизировать на основе точных данных за определенный период.

"Более 10 лет назад мы ввели решение RFID, которое работает по принципу 2 коробочек. Когда коробка пустая, ее возвращают на полку станции возврата, а сигнал о заказе направляется поставщику. Есть и альтернативное решение — считывать штрих-код с этикетки на коробке и таким образом формировать заказ. Эти модели были эффективными, однако сейчас мы хотим вывести этот процесс на совершенно новый уровень", — рассказывает исполнительный директор Ferrometal Мика Брандт.

CleverBin целиком и полностью в автоматическом режиме заботится о пополнении запасов. Если раньше работник мог забыть доставить пустую коробку на станцию возврата или не сосканировать штрих-код с этикетки, то теперь это автоматические делает система CleverBin. У пользователей этой системы есть доступ к онлайн-ресурсу, который можно использовать, чтобы проследить историю расхода и оптимизировать заказы. Это в свою очередь позволяет быстро принимать решения на основе точной информации и наблюдаемых отклонений.

Новаторские умные коробки отличаются от предыдущих решений тем, что на их функциональность не влияет местонахождение. Коробка может находиться на полке, на рабочем месте или даже в машине клиентского сервиса, потому что автоматическое пополнение работает с помощью беспроводного соединения. Таким образом крепления и другие детали доступны именно там, где они нужны, и в соответствии с принципами LEAN экономятся определенные шаги — коробку не требуется перемещать, когда она пуста.

В коробке установлен оптический сенсор, который "мониторит" высоту поверхности насыпанных в коробку креплений и с помощью маршрутизатора передает заказ в систему Ferrometal ERP, когда достигнут уровень заданного остатка. Заказ на пополнение можно сделать удаленно из офиса Ferrometal, оценив данные об остатке в коробке и о планируемом расходе. В этом случае управление заказом мелких деталей не предусматривает вовлечение промышленных ресурсов предприятия.

Компания Bucher Municipal, которая производит доильные аппараты, снегоочистители и машины для вывоза мусора, активно поддерживает философию LEAN и внедряет ее в свои производственные процессы. Руководитель по закупкам и логистике Алисе Мачтама довольна системой RFID компании Ferrometal, которую в Bucher Municipal используют уже более 10 лет, потому что она делает процессы прозрачными и понятными.

"Мы хотим попробовать новую систему CleverBin, потому что она позволит почти на половину уменьшить остатки креплений на производстве Bucher Municipal. Болты для производства критические важны, и если их не хватает, то весь процесс нарушается. Экономия места — тоже очень важный фактор. Используя систему CleverBin, можно заменить большие полки на более маленькие и компактные. Если системе Kanban нужны две коробки для каждого артикула, то CleverBin достаточно одной коробочки", — рассказывает Мачтама.

Преимущества умной коробки CleverBin: