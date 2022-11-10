Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш займет пост вице-председателя ESPO

На этой неделе, 8 ноября, на ежегодном заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации морских портов (the European Sea Ports Organisation — ESPO) Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш был избран заместителем председателя ESPO. Зелтиньш будет занимать эту должность в ESPO в течение двух лет с 2023 по 2025 год.

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Европейская организация морских портов — ESPO, основанная в 1993 году, представляет европейские морские порты в Европейском союзе, защищая их интересы в европейских структурах, а также популяризируя видение и ценности европейских портов среди европейских политиков. За время своей деятельности ESPO стала уникальной площадкой для обмена идеями и знаниями, обеспечивающей постоянный диалог со всеми игроками европейской портовой и морской индустрии.

Управление Рижского Свободного порта активно участвует в работе ESPO с 1998 года, когда Рижский порт стал первым латвийским портом — ассоциированным членом ESPO. С 2004 года и вступления Латвии в Европейский Союз Управление Рижского Свободного порта является полноправным членом ESPO.

Ансис Зелтиньш: "Для меня большая честь занимать эту высокую должность. Благодарю коллег из других портов Европы за доверие и оценку моей профессиональной деятельности. Я считаю, что в ближайшие годы роль ESPO значительно возрастет — ведь сейчас, столкнувшись с геополитическими и экономическими вызовами, порты переживают стремительные изменения. На данный момент диалог между европейскими портами, осуществляемый ESPO, особенно важен для того, чтобы быстрее прийти к общим предложениям для европейских организаций. Кроме того, в такие кризисные моменты возрастает и роль ESPO как защитника интересов европейских портов".

Генеральная ассамблея также избрала Дзено Д'Агостино — президента Управления портовой сети Восточной Адриатики (Италия) — председателем ESPO, а также переизбрала вторым заместителем председателя на очередной срок Даана Шалька — генерального директора North Sea Port (Нидерланды, Бельгия).