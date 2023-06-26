Усадьба "Кришьяни" — жемчужина Курземе

Добро пожаловать в усадьбу "Кришьяни" — ваш идеальный уголок отдыха! Усадьба расположена в 11 км от Кулдиги, на территории заповедного лесного массива в 40 га. "Кришьяни" находится в нескольких часах езды от Вентспилса, Лиепаи и Риги, что делает ее привлекательным местом для путешественников из разных стран, включая Германию, Голландию и Швецию.

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Всего в усадьбе можно разместить с ночевкой до 55 гостей. Наша усадьба подходит для семейного отдыха с детьми от 0 лет, для отдыха больших компаний друзей, для романтического отдыха, для рабочих мероприятий и даже для удаленной работы, поскольку во всех домах есть стабильный интернет.

На территории усадьбы находятся 7 комфортных домов, у каждого из которых свой шарм и свои преимущества. Например, в Доме с канделябром романтическую атмосферу обеспечивает огромный подсвечник с 60 свечами. Дом Охотника знаменит большим бильярдным столом и мини-футболом. В Детском Домике есть экран и проектор для бизнес-встреч, а также оборудование для вечеринок: дым-машина, диско-шар, музыкальная аппаратура. Замок является единственным каменным домом усадьбы, а его Библиотека поражает своей архитектурой — готический стиль, витражи, деревянный резной потолок и гигантский камин. Ферма находится на огороженной территории, где расположен не только дом, но и дровяная бочка, яблоневый сад, навес со столом для трапез на улице, качели, а в летнее время — каркасный бассейн и батут. Какой бы дом вы ни выбрали, ваш отдых в усадьбе "Кришьяни" будет незабываемым и полным впечатлений!

Усадьба стоит на берегу потрясающе красивой и длинной реки Венты, которая впадает в Балтийское море. Гости могут взять лодку напрокат, чтобы пройти по Венте на веслах. На реке можно ловить рыбу, наблюдая за водной гладью и погружаясь в мечты. У гостей усадьбы есть уникальная возможность приготовить свой свежий улов в коптильне на территории усадьбы — получается поистине королевское угощение!

К услугам гостей усадьбы — зона барбекю с грилем Ofyr, столом и скамьями, мангалы около каждого дома, открытый теннисный корт — волейбольная площадка, всесезонный бассейн, тренажерный зал, СПА-комплекс с видовой баней, купелью, джакузи и хамамом. По запросу гостей можно пригласить банщика, массажиста или персонального тренера. На территории есть и прачечная. Очень удобна для гостей большая бесплатная парковка с круглосуточной охраной 365 дней в году. Гостям всегда готов помочь администратор усадьбы.

В окрестных лесах можно собирать грибы и ягоды, наслаждаясь чистейшим воздухом и пением птиц. Еще в средние века именно эти леса были охотничьими угодьями немецких баронов, которые охотились тут на пятнистых оленей. Гости усадьбы и сейчас могут встретить таких оленей на территории и в лесу. Кроме того, в местных лесах водятся зайцы, лисы, белки и другие животные.

Организация всевозможных мероприятий в "Кришьяни" пользуется спросом — тут неоднократно праздновали свадьбы, устраивали девичники и мальчишники, праздновали дни рождения и юбилеи, проводили бизнес-конференции и корпоративы, а среди наших клиентов были MBF Latvia, YPO (Latvia), Young Folks и другие.

В усадьбе "Кришьяни" вы найдете все условия для комфортного и незабываемого отдыха в окружении природы. Не упустите возможность побывать в этом уникальном месте!

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