Услуга 220.lv "Fulfillment by Pigu" помогает увеличить продажи

Лидер электронной коммерции в странах Балтии "PHH Group", в которую также входит 220.lv, платформа Marketplace зарекомендовала себя как успешный канал продаж, на котором уже продают более 1800 различных латвийских предпринимателей — в странах Балтии это уже 4000 продавцов. Своим опытом о Marketplace делится Гунтис Офманис, директор ООО "Kiddy ABC", который отмечает, что благодаря логистической услуге 220.lv "Fulfillment by Pigu" компании удалось увеличить объемы продаж и успешно выйти на рынки Литвы и Эстонии.

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Компании, желающие присоединиться к Marketplace, могут зарегистрироваться ЗДЕСЬ

Компания ООО «Kiddy ABC», которая предлагает очень разнообразный ассортимент аксессуаров для мобильных телефонов, продажу на 220.lv начала в мае 2020 года. По словам директора компании Гунтиса Офманиса, благодаря Marketplace компании удалось значительно увеличить результаты продаж, то есть уже в первые месяцы оборот и объемы продаж выросли в два раза.

Г. Офманис указывает: «После успешного старта мы пришли к выводу, что продажу следует продолжать. Как высокие результаты продаж, так и профессиональное партнерское обслуживание 220.lv доказали, что мы можем добиться еще лучших результатов. Позже мы также поняли, что продажу нужно перевести в Литву и Эстонию, что оказалось правильным решением. Изначально мы не планировали сразу начинать продажу в соседних странах, но, посоветовавшись с партнерами Marketplace, пошли на этот шаг и поняли, что приняли правильное решение. Продажи продолжали расти.»

Позже компания также решила воспользоваться предлагаемой 220.lv логистической услугой «Fulfillment by Pigu». По словам Г. Офманиса, одним из основных преимуществ данной услуги является удобство, что позволяет только подготовить купленный покупателем товар, доставить его на склад в Риге, а 220.lv берет на себя дальнейшие процессы, а именно обработку и доставку товара покупателю – до дверей дома или ближайшего пункта выдачи товаров.

Г. Офманис: «Услуга «Fulfillment by Pigu» оказалась не только отличным помощником в логистике, но и увеличила оборот нашей компании. Расчеты показывают, что благодаря использованию этой услуги оборот увеличился на 20% за 4 месяца.»

Говоря о продавцах, для которых «Fulfillment by Pigu» был бы подходящим решением, Г. Офманис говорит, что это любой продавец, у кого более широкий ассортимент товаров и желание продавать на Marketplace в долгосрочной перспективе.

Также Гунтис Офманис отмечает, что для каждого нового продавца, особенно для тех, кто не продает товары известных брендов, большую роль играют фотографии товаров, поэтому он рекомендует инвестировать в создание фотографий товаров, чтобы покупатели могли четко видеть качество товара и гарантию продавца.