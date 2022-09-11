Узбекская делегация торговой миссии Made in Uzbekistan в Риге

12 - 13 сентября 2022 года в зале OMEGA отеля «RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL» начинает свою работу бизнес миссия «Made in Uzbekistan» представителей деловых кругов Узбекистана.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Организатором данного мероприятия выступает Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при содействии посольства Республики Узбекистан в Латвии.

В ходе двусторонних визитов представителей разных уровней делегаций Узбекистана и Латвии неоднократно обозначалась приверженность к активизации взаимодействия с целью создания максимально благоприятных условий для привлечения латвийских и узбекских предпринимателей и инвесторов к практическому сотрудничеству, имея в виду реализацию взаимовыгодных проектов в перспективных отраслях, а также увеличение объемов взаимной торговли.

Бизнес миссия "Made in Uzbekistan" нацелена на дальнейшее укрепление внешнеторговых связей, наращивание двустороннего оборота и открытие новых перспектив взаимодействия между Узбекистаном и Латвией.

Узбекская делегация торговой миссии представлена 46 экспортно-ориентированными предприятиями сельскохозяйственной, продовольственной, винно-водочной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, химической, металлургической отраслей и представителями крупных ассоциаций.

В рамках бизнес-миссии состоятся презентации экспортных возможностей отраслей, инвестиционного потенциала и туристической привлекательности Республики Узбекистан, а также B2B переговоры.