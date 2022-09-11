Узбекская делегация торговой миссии Made in Uzbekistan в Риге

12 - 13 сентября 2022 года в зале OMEGA отеля «RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL» начинает свою работу бизнес миссия «Made in Uzbekistan» представителей деловых кругов Узбекистана.
Организатором данного мероприятия выступает Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при содействии посольства Республики Узбекистан в Латвии.
В ходе двусторонних визитов представителей разных уровней делегаций Узбекистана и Латвии неоднократно обозначалась приверженность к активизации взаимодействия с целью создания максимально благоприятных условий для привлечения латвийских и узбекских предпринимателей и инвесторов к практическому сотрудничеству, имея в виду реализацию взаимовыгодных проектов в перспективных отраслях, а также увеличение объемов взаимной торговли.
Бизнес миссия "Made in Uzbekistan" нацелена на дальнейшее укрепление внешнеторговых связей, наращивание двустороннего оборота и открытие новых перспектив взаимодействия между Узбекистаном и Латвией.
Узбекская делегация торговой миссии представлена 46 экспортно-ориентированными предприятиями сельскохозяйственной, продовольственной, винно-водочной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, химической, металлургической отраслей и представителями крупных ассоциаций.
В рамках бизнес-миссии состоятся презентации экспортных возможностей отраслей, инвестиционного потенциала и туристической привлекательности Республики Узбекистан, а также B2B переговоры.