В целях эффективного планирования бизнеса Luminor предлагает предприятиям фиксированную процентную ставку по кредитам

Со времен глобального экономического кризиса 2008 года ставки Euribor оставались на рекордно низких уровнях, были даже отрицательными, но в настоящее время прогнозируется резкий рост ставок. Чтобы предприятия могли точнее спланировать свои будущие расходы и застраховаться от роста расходов в будущем, Luminor предлагает фиксированную процентную ставку по кредитам.

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"С отступлением пандемии Covid-19 в первые месяцы этого года была надежда на восстановление деловой среды, но мир потрясло вторжение на Украину. В настоящее время самые серьезные вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, связаны с восстановлением цепей, чтобы обеспечить новые возможности импорта и экспорта, резким ростом цен на энергию, сырье и товары, а также снижением покупательной способности жителей, поскольку цены растут быстрее средней заработной платы. Фиксированная процентная ставка по кредиту может быть одним из решений, которое даст предприятию возможность продолжить успешное развитие", — рассказывает Марекс Гураускас, руководитель Отдела обслуживания малых и средних предприятий.

По данным Европейского института денежных рынков, ставки Euribor за 6 и 12 месяцев в настоящее время превысили нулевой рубеж. Прогнозируется последующий резкий рост ставок, поэтому до конца этого года ставка может увеличиться до 1%, а к концу следующего года уже до 2%. Выбирая фиксированную, а не переменную процентную ставку, владельцы предприятий смогут планировать свое будущее и избежать нежелательных колебаний базовой процентной ставки.

Банковский эксперт подчеркивает, что фиксация процентной ставки подойдет не всем предприятиям, но есть случаи, когда она может оказаться выгодной, например, если заключены долгосрочные договоры поставки и на протяжении продолжительного срока действует фиксированная договорная цена.

"Исторически ставки Euribor были подвержены крупным колебаниям — самая высокая ставка Euribor за 6 месяцев — 5,4 процентов — зафиксирована в октябре 2008 года. После этого ставка начала снижаться, но предприниматели не были заинтересованы в фиксации процентных ставок, поскольку денежная политика подсказывала, что ставка сохранится на низком уровне в долгосрочной перспективе. В настоящее время ситуация изменилась. Хотя долгосрочные процентные ставки почти всегда будут выше краткосрочных, фиксация процентных ставок — это хорошая возможность для предприятий, которые хотели бы более эффективно управлять своими рисками, связанным с расходами", — комментирует Гураускас.

В настоящее время Luminor предлагает бизнес-клиентам фиксированную процентную ставку по кредитным линиям и по кредитам для финансирования инвестиций и оборотных средств, и чаще всего клиенты принимают решение о фиксации ставки на срок от трех до пяти лет. Ставку можно фиксировать на срок до пяти лет, и она применяется к кредитам на сумму до 3 миллионов евро. Если сумма кредита больше, Luminor предложит другие решения. Фиксация ставки на срок до одного года применяется и к кредитным линиям.

"Отраслевые эксперты проделывают огромную работу, чтобы прогнозировать экономические события в мире, тем не менее, каждый, кто привлекает инвестиции или берет кредит, должен быть готов к другому развитию ситуации. В настоящее время прогнозы говорят о том, что до конца года инфляция стабилизируется и темп роста цен с каждым месяцем будет сокращаться, поскольку исторического максимума цены на большую часть энергоносителей и товаров достигли уже в первой половине 2022 года. Мы готовы оценить возможности каждого отдельно взятого предприятия и предложить лучшие доступные решения", — рассказывает руководитель Отдела обслуживания малых и средних предприятий Luminor.

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