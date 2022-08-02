В это воскресенье всех жителей Латвии приглашают принять участие в постановке настоящего рекорда Гиннесса

В воскресенье, 7 августа, латвийский производитель акупрессурных товаров Pranamat ECO в Риге, на Луцавсале, проведет крупнейший в мире сеанс акупрессурного массажа, который будет официально фиксироваться для Книги рекордов Гиннесса. Все желающие могут бесплатно принять участие в мероприятии и стать частью рекорда.

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"Регистрация рекорда Гиннесса — серьезный процесс. Мы вложили много ресурсов в реализацию этого мероприятия, ведь нам важно показать, что Латвия может многое — как создать современный продукт для улучшения качества жизни людей, так и собрать сильное сообщество, ценностями которого являются благополучие и сплоченность. Мы хотим, чтобы мир узнал о Латвии, и наш бренд ассоциировался со счастливыми, спокойными и здоровыми людьми. Будем ждать всех желающих на Луцавсале, где можно будет стать частью рекорда Гиннесса и просто хорошо провести время, участвуя в различных мероприятиях для всей семьи", — приглашает Ольга Григоренко, совладелица Pranamat ECO.

На мероприятие приглашаются как давние клиенты Pranamat ECO, так и новички, а также те, у кого еще нет собственного массажного коврика. Посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться на домашней странице. После успешной регистрации на электронную почту будет выслан QR-код, который будет необходимо предъявить на месте проведения мероприятия.

Сбор участников мероприятия начнется в 11:00. Открытие планируется в 11:45, в 12:00 начнется занятие йогой под руководством преподавателей Мадары Абеле и Ливы Ясмане, а главное мероприятие — рекорд Гиннеса в категории самого массового сеанса акупрессурного массажа — начнется в 12:30. В рамках мероприятия также планируется множество различных сюрпризов, конкурсов, подарков и других развлечений.

Во время мероприятия можно будет получить бесплатные консультации физиотерапевтов, а в зоне отдыха Pranamat ECO специалисты ответят на все вопросы о товарах для акупрессуры.

Мероприятие предназначено для всей семьи. Пока родители будут устанавливать рекорд Гиннеса (участвовать в сеансе акупрессурного массажа), дети смогут принять участие в играх и эстафетах вместе с аниматорами и сказочными персонажами — Эльзой и Щенячьим патрулем. В развлекательной зоне для детей будут бесплатно доступны надувные аттракционы и песочные лампы.

Во время мероприятия также можно будет выразить поддержку Украине, сделав пожертвование через общество "Tavi draugi". В свою очередь Государственный центр донорства крови обеспечит возможность сдать кровь, при этом доноры в благодарность получат в подарок акупрессурный массажный коврик в форме сердца.

О Pranamat ECO

Производитель и экспортер акупрессурных товаров Pranamat ECO — семейное предприятие, которое основано в Латвии в 2009 году. Pranamat ECO вдохновляет заботиться о здоровье и хорошем самочувствии, окружающих людях и планете. Продукция компании разработана учеными, а ее полезные для здоровья свойства подтверждены клиническими исследованиями. Компания выпустила более 2 млн продуктов, которые пользователи в 130 странах уже оценили как эффективное средство в борьбе с мышечным напряжением, головными болями и другими доставляющими дискомфорт проблемами.