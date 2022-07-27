В этом году сотрудничая с польским портом Гдыня в Рижском порту планируется дополнительно перевалить 5 млн тонн угля

6 июля с.г. министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и сопровождающая его делегация предпринимателей, в том числе и руководители Управления порта Гдыня, посетили Рижский порт с рабочим визитом. В рамках визита польская делегация встретилась с руководством Рижского Свободного порта, чтобы обсудить возможности сотрудничества между двумя портами. В рамках рабочей встречи Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс и Председатель Правления порта Гдыня Яцек Садай подписали меморандум о намерениях, предусматривающий укрепление и развитие сотрудничества между портами, а также перевалку не менее 5 миллионов тонн каменного угля в Рижском порту до конца этого года.

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Принимая во внимание нестабильную ситуацию на мировом энергетическом рынке, нарушения в потоках поставок грузов, а также резервы перевалочных и складских мощностей портов Риги и Гдыни, руководители портов приняли решение о сотрудничестве в сфере перевалки, хранения и сортировки грузов в 2022 году.

"Мы высоко ценим эту инициативу сотрудничества с нашими польскими коллегами и портом Гдыня. Укрепление сотрудничества с надежными деловыми партнерами принесет пользу обеим сторонам и позволит легче и эффективнее преодолевать вызовы, вызванные глобальной неопределенностью. В рамках меморандума мы поставили цель до конца этого года перевалить несколько миллионов тонн угля в Рижском порту. Наше преимущество — современный и многофункциональный терминал на острове Криеву, резервные мощности которого позволяют эффективно переваливать внушительные объемы грузов", — отметил Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

Многофункциональный терминал на острове Криеву был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Инфраструктура терминала по перевалке, дроблению, транспортировке и хранению угля является одной из самых современных и экологически безопасных в Балтийском регионе. На терминале острова Криеву перевалка угля происходит в закрытых помещениях с помощью автоматизированной системы саморазгрузающихся вагонов. Закрытая конвейерная линия используется для транспортировки угля на суда и в обратном направлении. Для того чтобы уменьшить пылеобразование на открытых площадках хранения угля, уголь регулярно поливают водой или используют снеговые пушки в зависимости от сезона. Пылезащитное ограждение высотой 23 метра эффективно предотвращает попадание угольной пыли в окружающую среду. На территории острова Криеву также находится и станция мониторинга качества воздуха.