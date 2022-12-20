В этом году в развитие инфраструктуры Рижского порта вложено 5 миллионов евро

В 2022 году Управление Рижского Свободного порта инвестировало почти 5 миллионов евро в содержание и развитие портовой инфраструктуры, в том числе и в цифровые решения. Финансовые средства были вложены в реконструкцию и модернизацию существующих объектов, в строительство новых объектов, а также в различные "умные" решения.

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"Несмотря на различные глобальные геополитические вызовы и неопределенность на мировых рынках, в этом году нам удалось не только увеличить грузооборот в Рижском порту, но и инвестировать в развитие порта. Значительные средства были вложены в обустройство железнодорожной инфраструктуры порта, углубление судоходного канала, реконструкцию гидротехнических сооружений и улучшение инфраструктуры марин. С каждым годом мы также инвестируем все больше средств в тестирование и внедрение цифровых решений, тем самым автоматизируя портовые процессы и сокращая время, необходимое для обслуживания грузов. В 2023 году мы также планируем инвестиции в техническую и цифровую инфраструктуру порта", — отметил управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш.

Масштабные работы по обустройству железнодорожной инфраструктуры порта прошли в этом году на Кундзиньсале, где проведена реконструкция железнодорожных путей и стрелочных устройств, в рамках проекта также установлены новые светодиодные прожекторы и светильники в железнодорожном парке, что позволит улучшить качество освещения в будущем, обеспечив при этом экономию электроэнергии на 30-35% и сокращение выбросов CO2. Сотрудничая с ГАО "Latvijas Dzelzceļš" Управление Рижского Свободного порта начало интеграцию общих процессов обмена данными о железнодорожных грузах, создав решение для оцифрованного обмена данными о железнодорожных грузах и автоматизации.

В этом году также начались работы по реконструкции Саркандаугавского моста. Это единственный железнодорожный мост на территории порта, обеспечивающий движение железнодорожных грузов на Кундзиньсалу и в обратном направлении. Несущая часть моста будет восстановлена, что обеспечит безопасный и удобный проезд по мосту как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта, а также движение пешеходов. Планируется установка декоративного освещения металлоконструкций моста в темное время суток. Кроме того, начата реконструкция автодороги на Кундзиньсале от Саркандаугавского моста до территории крупнейшего контейнерного терминала порта "Baltic Container Terminal". Также планируется сменить дорожное покрытие, построить систему ливневой канализации и установить дорожное освещение.

В этом году завершился ремонт второй очереди берегоукрепления Даугавгривы или дамбы BKRR. Ремонт гидротехнического сооружения был начат в 2020 году для восстановления почти 200-метровой береговой линии Даугавгривы, размытой штормом. В 2022 году работы были продолжены, и в настоящее время используя валуны и гранитную насыпь 300 метров берегоукрепления полностью восстановлены.

Продолжая работы по углублению судоходного канала Рижского порта и дноуглубительные работы у причалов, начатые в 2021 году, в сотрудничестве с датской компанией Rohde Nielsen работы были проведены в четырех местах акватории порта. В целом объем выемки грунта по акватории в 2022 году достигает 123 тысяч м3. В то же время, в рамках проекта ""Улучшение и популяризация сети портов Восточного побережья Балтийского моря" в 2022 году средства были инвестированы в улучшение инфраструктуры марины на улице Матрожу. Реализованные улучшения включают расширение существующего волнолома и строительство нового волнореза, а также установку дополнительного оборудования.

В 2022 году также начата разработка нескольких масштабных проектов, активная фаза строительства которых начнется в ближайшие годы. Продолжаются проектные работы по разработке строительного проекта реконструкции системы пожаротушения, водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации на Кундзиньсале, идет разработка строительного проекта реконструкции нескольких причалов (МС-11, МС-12 и МС-13), а также начата разработка проекта реконструкции улицы Флотес в Даугавгриве. В результате реконструкции улицы Флотес будет обеспечена современная транспортная инфраструктура, предусматривая строительство вместительной автостоянки и участка пешеходной дорожки, которая соединит парковку с существующей пешеходной дорожкой до природного парка "Piejūra".

В сотрудничестве с ассоциациями жителей Управление Рижского Свободного порта регулярно проводит работы по благоустройству прилегающих к порту территорий — строятся спортивные и детские площадки, оборудуются пешеходные дорожки и зоны отдыха, проводится уборка и озеленение территорий. В 2022 году был реализован еще один такой проект — создание детской площадки в жилом районе Кундзиньсалы.

Основной задачей Управления Рижского Свободного порта является содержание портовой инфраструктуры и управление. Это включает содержание как акватории порта — судоходных путей, средств навигации, гидротехнических сооружений — причалов, молов и дамб, так и автомобильных и железных дорог, а также сопутствующей им инфраструктуры — мостов, переездов, дорожного освещения, инженерных коммуникаций, включая их реконструкцию и модернизацию.