В этом году в Рижском порту побиты рекорды предыдущих круизных сезонов

Согласно статистическим данным Управления Рижского Свободного порта, в этом году в Рижском порту было установлено несколько новых сезонных рекордов для круизных судов. Активный круизный сезон в Риге в этом году длился 175 дней — он начался 12 апреля и закончился 3 октября. Всего было зарегистрировано 99 заходов круизных судов, что является самым высоким показателем в истории Рижского порта. В этом сезоне 75 730 круизных пассажиров из 128 стран посетили Ригу, большинство из них прибыли на круизных лайнерах из Германии (46%), США (21%) и Великобритании (8%), также зарегистрировано значительное количество пассажиров из Италии, Канады, Швеции, Мексики, Франции и Испании.

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Наибольшее количество заходов круизных судов в порт в этом сезоне наблюдалось в июле, когда было зарегистрировано 30 заходов круизных судов. Это абсолютный месячный рекорд по прибытию круизных судов в Рижский порт.

Самый большой по валовой вместимости круизный лайнер, посетивший Ригу в этом году, — это Voyager of the Seas (311 м, 138 194 GT) оператора Royal Caribbean International, самый маленький — Clio (100 м, 3504 GT), рассекающий волны под флагом Мальты.

Больше всего пассажиров — 2630 человек за одну поездку — в этом сезоне доставило судно Mein Schiff 6 немецкого оператора TUI Cruises.

Французский круизный лайнер Le Champlain посещал Рижский порт чаще всего — десять раз, Voyager of the Seas — восемь раз, Mein Schiff 6 (оператор TUI Cruises) и Marina (оператор Oceania Cruises) посещали Ригу по семь раз каждый. Несколько судов были в Риге в этом сезоне от трех до шести раз, 9 судов посетили нас дважды и 7 судов — один раз.

Всего в этом сезоне в порту были 30 различных круизных лайнеров. 13 из них посетили Ригу впервые. 21 круизный лайнер в рамках одного визита оставался в Риге на два дня, что также является рекордом сезона.

Этим летом Рижский порт приветствовал 10-миллионного пассажира с момента создания Управления Рижского Свободного порта (в 2000 году). Этим пассажиром оказалась Таня Кассандра Карина Биттнер из Вайхерхаммера (Бавария), которая отправилась в круиз по Балтийскому морю из порта Киля со своим мужем Кристианом и 8-летним сыном Паулем. Семья прибыла в Ригу утром в воскресенье, 7 августа, на борту COSTA FASCINOSA итальянской круизной компании Costa Cruises.

"Это был сложный сезон для всех нас. На количество заходов круизных лайнеров существенно повлияла геополитическая ситуация, в то же время благодаря сотрудничеству с круизными компаниями, международными отраслевыми ассоциациями и СМИ многое было сделано для популяризации Риги на фоне других портов региона", — отметил Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

В конце сезона в Управлении Рижского Свободного порта традиционно состоялась встреча ответственных сотрудников Рижского порта, Рижского городского самоуправления, круизной и туристической индустрии и портовых терминалов. Участники встречи обсудили итоги сезона, положительно оценили сотрудничество всех сторон и решили начать подготовку к круизному сезону 2023 года, продолжая начатую​​работу по улучшению туристической и пассажирской инфраструктуры как в порту, так и в городе Риге.