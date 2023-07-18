В Италии представили не имеющий аналогов в мире экспериментальный проект

В одном из основных сухих портов Италии и Европы — Interporto Padova — был торжественно открыт уникальный парк солнечных электростанций. Крупнейший в Европе сухой порт, отмечающий свой 50-летний юбилей, разработал и реализовал данный проект вместе с одной из ведущих европейских компаний в секторе зеленой энергетики OmnisPower.

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Не имеющий аналогов в мире экспериментальный проект обеспечит энергетическую безопасность стратегически важного порта. Новая фотовольтовая электростанция будет поставлять чистую электроэнергию собственного производства круглосуточно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Interporto Padova представляет собой технологически передовой порт Италии, соединяющий Падую с крупными итальянскими и европейскими портами, а также с важными сухопутными терминалами в Центральной и Северной Европе. Порт ежегодно обслуживает около 8 000 грузовых поездов и 500 000 контейнеров.

Управляемая государством компания уже много лет работает с прибылью — в 2022 года ее оборот достиг 35,7 млн евро.

Вице-президент региона Венето Элиза Де Берти (Elisa De Berti) высоко оценила стратегическое значение инфраструктуры данного порта не только для региона Венето и всей Италии, но и в мировом масштабе. Она подчеркнула важность инвестиций в устойчивость.

Уникальность новой экспериментальной электростанции, построенной компанией OmnisPower - в интегрированной системе накопления электроэнергии, произведенной фотовольтовыми панелями, благодаря которой энергия может использоваться даже ночью, а также — когда погодные условия не позволяют произвести ее столько, чтобы удовлетворить потребности терминала. Это первая такая система, установленная на терминале или в порту Италии.

Президент Interporto Padova Франко Паскуалетти (Franco Pasqualetti), выступая с речью на праздновании открытия парка, проходившем в историческом здании Падуанского университета Палаццо дель Бо, заявил, что реализованный экспериментальный проект стал еще одним шагом и настоящим качественным скачком на пути к устойчивости, который поможет повысить производственные мощности терминала и привести его в соответствие с потребностями рынка, снизив при этом уровень воздействия на окружающую среду, — ведь именно такой должна быть современная логистика.

За последние 15 лет порт инвестировал около 100 млн евро в передовую инфраструктуру, а также в управленческие и технологические инновации.

"Именно благодаря этому мы стали сегодня в Италии самым передовым в плане перевозки грузов городом", — не скрывает радости директор Interporto Padova Роберто Тозетто (Roberto Tosetto), выражая надежду на то, что инвестиции в альтернативные источники энергии вскоре позволят порту обрести независимость.

"Гвоздем" экспериментального проекта является передовая система распределения электроэнергии OmnisPower. Для всех операций порта Interporto Padova требуется непрерывная поставка электроэнергии мощностью 20 МВт. Часть энергии добывается из традиционных источников, но львиная ее доля — уже из возобновляемых. Решающая роль в проекте досталась новаторской технологии OmnisPower.

В этих процессах задействован и искусственный интеллект, который оптимизирует энергопотоки, делая их более эффективными, надежными и экологичными. Искусственный интеллект, анализируя время суток и погодные условия, направляет энергопоток на конкретные потребности порта. Это решения будущего не только для сферы логистики.

"Данный проект — просто ошеломляющее достижение, которое доказывает всю мощь технологий и инноваций. Не имеющий аналогов в мире парк солнечной энергетики стал смелым экспериментом, который, несомненно, потрясет весь мир и изменит глобальный подход к обеспечению устойчивого развития.

Сегодня, когда устойчивость, социальная ответственность и сохранение природы стали приоритетами для всего мира, наш проект является вдохновляющим примером не только для Европы, но и на глобальном уровне", — утверждает генеральный директор OmnisPower Оринта Эйвайте (Orinta Eivaitė).

В рамках реализации данного проекта Interporto Padova и OmnisPower взялись за невероятно смелый эксперимент, целью которого было достижение полной энергетической независимости и, возможно, даже отключение терминала от общественных электросетей, что повышает конкурентоспособность порта в условиях, когда цены на рынке электроэнергии становятся такими непрогнозируемыми.

"Данный проект является уникальным, первым в Европе. В будущем мы вместе с партнерами планируем реализовать еще несколько проектов, неотъемлемой частью успеха которых станет искусственный интеллект. Уникальный проект Interporto Padova доказал, что обрести независимость от общественного поставщика электроэнергии в ближайшее время сможет любое предприятие, государственный объект или частное домохозяйство", — рассказала журналистам после открытия глава OmnisPower Оринта Эйвайте.

Группа предприятий OmnisPower - один из лидеров среди европейских производителей солнечных электростанций, батарей и инверторов. Эта компания особенно выделяется своей инновационной деятельностью в сфере научных исследований, разработки новых технологий и конкурентоспособных продуктов возобновляемой энергетики.

Компания OmnisPower, накопившая более чем за десять лет своего существования серьезный опыт работы на международном уровне, расширяет рамки деятельности, наращивает объем инвестиций и стремится занять еще более прочные позиции в Европе.

До конца текущего года в Италии будет открыт первый завод по производству солнечных модулей нового поколения, производственная мощность которого достигнет 500 МВт в год. Здесь будут действовать потребовавшие немалых инвестиций эксклюзивные — полностью автоматизированные и роботизированные — линии производства фотовольтовых панелей. Создатели завода также задействуют технологию искусственного интеллекта, который поможет управлять фотовольтовыми системами как домохозяйствам, так и промышленным энергетическим предприятиям.

Стремительно растущая и набирающая силу компания уже открыла свои офисы в Италии, Германии, Литве, Эстонии и Скандинавских странах, устанавливая и развивая партнерские отношения по всему миру.

Подробнее об OmnisPower

Компания OmnisPower отличается от других успешными разработками самых инновационных продуктов, внедрением передовых технологий и искусственного интеллекта. Компания буквально сотрясает и без того разогретый рынок солнечных установок, выпуская на рынок все более инновационные продукты — сегодня это двусторонние солнечные модули нового поколения Top con N-Type, обеспечивающие более эффективное производство электроэнергии.

У этих модулей нет резкого снижения эффективности производства, так называемой деградации, которая обычно характерна для первого года эксплуатации. Одним из главных свойств данных модулей нового поколения является то, что за год их эффективность снижается максимум всего на 0,4 %.

Солнечные модули Top con N-Type более устойчивы к воздействию высоких температур и даже в самые жаркие дни производят электроэнергию равномерно. Они не теряют эффективности и при менее интенсивном освещении, а также отличаются более высоким коэффициентом полезной деятельности, нежели модули Perc type предыдущего поколения.

В производстве солнечных модулей OmnisPower используется только высококачественное стекло Saint-Gobain и пленка DU PONT, гарантирующие их долговечность. Это как раз те факторы, благодаря которым на изделия OmnisPower предоставляется гарантия сроком на 25–30 лет. Упомянутое высококачественное стекло позволяет OmnisPower выпускать двусторонние солнечные модули нового поколения, которые к тому же гораздо легче, чем у других производителей.

"Устойчивость и инновации — это два краеугольных камня, на которых держится сегодняшний мир и бизнес. Они принципиально изменили правила игры в предпринимательстве, и мы рады быть частью процесса продвижения инноваций и обеспечения устойчивости во всем мире. Мы разрабатываем инновационные продукты, внедряем передовые технологии, задействуем искусственный интеллект", — рассказывает О. Эйвайте.

Последний позволяет избегать ненужной траты электроэнергии. Ожидается, что такое решение оптимизирует и снизит уровень вмешательства человека, повысит эффективность использования энергоресурсов. Рынку будет предложен более широкий выбор изделий, отвечающих самым разным потребностям.

OmnisPower не ограничивается лишь производством оборудования — в рамках сотрудничества компании с университетами и разработчиками инноваций создаются новые технологии, которые, как прогнозируется, совершат настоящую революцию на рынке в самое ближайшее время.

В планы компании OmnisPower на ближайшие годы входит ее интенсивное развитие в Европе. В 2024 году ожидается открытие еще одного завода в странах Балтии, а в Италии OmnisPower в следующем году вместе с ведущей компанией отрасли HOYpower приступит к производству инновационных батарей. Компании OmnisPower и HOYPower совместно разработали прогрессивную систему накопления электроэнергии, управляемую искусственным интеллектом.

Генеральный директор OmnisPower Оринта Эйвайте Президент Interporto Padova Франко Паскуалетти

Генеральный директор OmnisPower Оринта Эйвайте с вице-президентом OmnisPower Europe Ван Хоангом и мэром Падуи Серджио Джордани