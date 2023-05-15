В клинике Northway каждый может победить бесплодие!

Бесплодие — это не только медицинский диагноз, но и проблема, влияющая на множество аспектов жизни человека, например, часто этим является эмоциональное здоровье — столкнувшись с данным диагнозом, многие пары испытывают серьезный психологический шок. К сожалению, иногда могут пострадать и отношения в семье. Однако врачи снова и снова подчеркивают, что, услышав диагноз "бесплодие", не нужно воспринимать его как приговор. Следует понимать, что это состояние, из которого нужно выйти, и вероятность этого весьма велика — нужно лишь целенаправленно найти и устранить причину бесплодия. И здесь большую роль играют опытные и высококвалифицированные врачи, современные технологии и прогрессивные методы лечения, а также, конечно, участие будущих родителей.

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В сотрудничестве с гинекологом-репродуктологом и специалистом по лечению бесплодия клиники Northway д-ром Неллией Сеймушкиной мы уже рассказывали о наиболее распространенных причинах бесплодия и возможных решениях. На этот раз мы подробнее расскажем о медицинском оплодотворении, его видах, подготовительной процедуре и ее течении в клинике Northway.

Что такое Northway?

Группа Northway включает в себя 17 компаний, которые на протяжении уже 17 лет успешно развивают свою деятельность в сфере медицины, здравоохранения, биотехнологий, фармации и инвестиций. В ее кластерах медицины, биотехнологий и инвестиций работают более 800 талантливых профессионалов — высококвалифицированных ученых, опытных врачей, для которых медицина является зовом души. Компании группы Northway работают как в Латвии и Литве, так и в Великобритании и США. В настоящее время медицинский кластер Northway объединяет семь клиник, которые находятся в Риге, Вильнюсе, Кретинге, Клайпеде и Лондоне. Пациентам клиники предоставляются комплексные услуги высокого уровня — начиная от профилактики и диагностики заболеваний и заканчивая реабилитацией и медицинским оплодотворением. Все компании группы Northway объединяют общие ценности — лидерство, открытость к переменам, креативность, стратегическая дисциплина и выдающиеся достижения.

Клиника Northway — самые современные методы лечения и медицинские технологии в борьбе с бесплодием

Клиника Northway является учреждением репродуктивного здоровья и лечения бесплодия, в распоряжении которого находятся самые современные методы лечения и медицинские технологии, позволяющие предлагать пациентам наиболее эффективные индивидуальные решения. Для диагностики и лечения нарушений фертильности в клинике широко применяется гистероскопия — малоинвазивный метод, с помощью которого можно диагностировать патологию полости матки, которая зачастую не просматривается во время УЗИ. По словам д-ра Нелли Сеймушкиной, в опыте клиники нередко бывали случаи, когда пациентке удавалось забеременеть естественным путем, не прибегая к медицинскому оплодотворению. Однако иногда медицинское оплодотворение является единственным путем решения проблемы. В любом случае специалисты клиники разрабатывают индивидуальный план лечения и поддерживают своих пациентов на протяжении всего курса лечения. "Мы можем решить вашу проблему даже в самых сложных или даже безнадежных случаях, когда вам отказали в помощи в силу неподходящего возраста или сложных патологий. Благодаря заботе наших специалистов, их знаниям и технологиям, родились первые в Латвии здоровые дети у родителей, болеющих гемофилией", — рассказывает д-р Н. Сеймушкина. Она добавляет, что в клинике Northway практикуется особый подход и к преодолению мужского бесплодия — в 2014 году в клинике была проведена первая в Латвии операция Micro TESE, после которой родились здоровые дети — первые в Балтийском регионе.

Какие методы медицинского оплодотворения применяются в клинике Northway?

В клинике Northway доступны все признанные в мире методы медицинского оплодотворения, такие как IUI (вниутриматочная инсеминация), IVF (in vitro fertilisation) и ICSI (intracytoplasmic sperm injection).

IUI, или внутриматочная инсеминация является методом медицинского оплодотворения, в рамках которого мужская сперма инструментально вводится в полость матки женщины. Существуют два варианта подготовки к процедуре — во время естественного менструального цикла или после стимуляции овуляции. Процедура проводится без анестезии. В процессе применения этого метода оплодотворения очень важно соответствующим образом подготовить сперму. В матку вводится небольшое количество стерильной питательной среды с очищенными самыми активными сперматозоидами. Этот метод лечения бесплодия максимально приближен к естественному оплодотворению.

IVF, или in vitro fertilisation является традиционным методом медицинского оплодотворения в лабораторных условиях. Сперма партнера или донора помещается в емкость с яйцеклетками, где происходит оплодовторение. После чего эмбрион, уже находящийся на стадии развития, помещается в матку. Этот метод используетсся в тех случаях, когда качество спермы приближается к норме.

В свою очередь, метод медицинского оплодотворения ICSI, или intracytoplasmic sperm injection, используется в случае тяжелых форм мужского бесплодия — если уменьшено количество сперматозоидов, они малоподвижны или констатированы аномалии развития, уменьшающие способность сперматозоидов к самостоятельному оплодотворению яйцеклетки. Процедура ICSI является методом медицинского оплодотворения, в рамках которого сперматозоид вводится непосредственно в цитоплазму яйцеклетки с помощью специального микроманипулятора. Сперматозоид для процедуры ICSI может быть получен из эякулята или из семенника с помощью операции MicroTESE или TESA.

Как выбирается наиболее подходящий в конкретном случае метод медицинского оплодотворения?

Во время консультации специалисты клиники вместе с пациентами составляют план диагностики, исследований и лечения, а также дают рекомендации индивидуально каждому пациенту. Д-р Неллия Сеймушкина подчеркивает, что пациентам предлагается наиболее подходящий и эффективный метод — в чем бы ни заключалась причина нарушения фертильности, для специалистов клиники Northway безнадежных случаев нет!

Важно добавить, что если однажды было проведено медицинское оплодотворение, это вовсе не означает, что в будущем, при планировании еще одного ребенка, оно понадобится снова. "Все зависит от диагноза, из-за которого в первый раз было проведено экстракорпоральное оплодотворение, но если причиной бесплодия был фактор, из-за которого беременность никоим образом не могла наступить естественным путем, например, азооспермия или непроходимость обеих маточных труб, то, конечно, у пары есть возможность зачать малыша и естественным путем", – разъясняет процесс лечения бесплодия специалист.

Как подготовиться к медицинскому оплодотворению?

Процесс подготовки к медицинскому оплодотворению начинается уже с первой встречи с врачом. "Чтобы первая встреча с врачом-репродуктологом была максимально эффективной, мы рекомендуем паре взять с собой результаты предыдущих обследований — например, анализов крови, послеоперационные выписки, а также результаты других обследований. Накануне визита рекомендуем обдумать и записать вопросы, потому что в моменты волнения можно забыть спросить у врача что-то важное", — говорит гинеколог-репродуктолог. Она поясняет, что в процессе планирования беременности необходимо оценить свое общее состояние здоровья и иммунитет, чтобы улучшить их еще до зачатия ребенка. Поэтому рекомендуется посетить своего семейного врача и сделать полный анализ крови, убедиться в том, что в организме хватает витаминов, особенно витамина D3 и железа, определить уровень гемоглобина, а также проверить щитовидную железу. Также важно исключить такие риски, как гепатиты B и C, СПИД, и определить иммнутитет к краснухе. Нужно помнить о том, что раз в год необходимо делать рентген легких или флюорограмму, чтобы проверить здоровье легких. Мужчине нужно пройти все те же самые проверки здоровья, что и женщине. Также будет полезным заглянуть в свой прививочный паспорт и проконсультироваться с семейным врачом по поводу необходимых вакцин. За три месяца до зачатия ребенка рекомендуется начать принимать фолиевую кислоту, чтобы предотвратить дефекты развития нервных трубок и обеспечить необходимое развитие плода. Обоим следует отказаться от алкоголя и курения (и активного, и пассивного), потому что эти вещества оказывают существенное влияние на качество половых клеток.

Как происходит медицинское оплодотворение?

Процедура медицинского оплодотворения проводится в несколько этапов. Все начинается со стимуляции яичников и ультрасонографического контроля роста фолликулов, говорит гинеколог, поясняя, что целью стимуляции яичников является достижение роста не одного, а нескольких фолликулов, а также образования и созревания имеющихся в них яйцеклеток. Для этого женщине обычно ежедневно на протяжении 10-14 дней приблизительно в одно и то же время нужно делать инъекции гормонов в переднюю стенку живота. Чтобы стимуляция яйцеклеток была безопасной и эффективной, во время нее необходимы в среднем от трех до пяти визитов к врачу, который проводит ультразвуковое исследование и по мере необходимости корректирует дозу применяемого медикамента.

Следующим этапом является пункция фолликулов яичников и получение яйцеклеток. Чтобы оплодотворить яйцеклетки в лабораторных условиях, их необходимо получить незадолго до их естественной овуляции. Во время пункции фолликулов откачивается их содержимое и получается фолликулярная жидкость и яйцеклетки. Эмбриолог под микроскопом отделяет яйцеклетки от фолликулярного содержимого, переносит их в специальную среду, предназначенную для роста яйцеклеток, и помещает в инкубатор. Параллельно этому процессу происходит лабораторная подготовка сперматозоидов. Во время пункции, до нее или сразу после нее партнер женщины сдает сперму. Перед сдачей спермы в течение 3-5 дней рекомендуется не вызывать эякуляцию, чтобы обеспечить наличие как можно большего количества качественных сперматозоидов. В лаборатории производится очищение сперматозиодов от жидкости спермы, неподвижных сперматозоидов, сопутствующих клеток и микробов. Обычно подготовка спермы занимает от одного до двух часов.

Когда женский и мужской материал готовы, происходит оплодотворение яйцеклеток и культивация эмбрионов. В случае IVF примерно через три-четыре часа после пункции фолликулов к яйцеклеткам добавляют сперматозоиды, чтобы произошло естественное оплодотворение. В случае ICSI под контролем микроскопа с большим увеличением выбираются самые здоровые сперматозоиды, которых инъицируют непосредственно в цитоплазму яйцеклетки. Чере 18-20 часов эмбриолог оценивает оплодотворение яйцеклетки. Через пять дней уже формируется бластоциста, состоящая из эмбриопласта (клеток будущего эмбриона) и трофобласта (клеток будущей плаценты).

Последним этапом является введение эмбрионов в полость матки (эмбриотрансфер) — обычно это происходит на пятый или шестой день после оплодотворения яйцеклетки (могут быть исключения). Это делается без обезболивания. Эмбрион, находящийся в специальной жидкости, с помощью катетера и под ультрасонографическим контролем через шейку матки вводится в ее полость. Обычно вводят один-два эмбриона. Oставшиеся эмбрионы хорошего качества замораживаются.

Что нужно соблюдать после медицинского оплодотворения?

"После введения эмбриона в матку женщина должна продолжать прием прогестероносодержащих препаратов, а иногда и других медикаментов — или до дня сдачи подтверждающих беременность анализов, или как минимум до 9-й недели беременности. После введения эмбриона в матку рекомендуется на некоторое время воздержаться от половой жизни, чрезмерной физической нагрузки и занятий спортом. Уже на 10-14-й день после трансфера эмбриона можно определить, наступила ли беременность, и делается это посредством определения уровня бета-хорионического гонадотропина в крови женщины. В моче он станет позитивным позже, поэтому тест на беременность с помощью образца мочи не является самым быстрым методом определения беременности после медицинского оплодотворения", – поясняет доктор Неллия Сеймушкина.

Она подчеркивает, что беременность, наступившая после медицинского оплодотворения, требует тщательного контроля и медицинской поддержки, потому что в ряде случаев естественная выработка гормонов организмом будет ограничена. Зачастую пациентам необходима медикаментозная терапия из-за протекающих параллельно иммунологических расстройств. Течение беременности тщательно контролируется с учетом всех возможных рисков. "Сохранить беременность под присмотром заботливого акушера-гинеколога и родить здорового ребенка — наша общая главная задача!", — говорит гинеколог.

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