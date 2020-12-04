В Латвии производят многоразовые маски для лица, которые уменьшают количество вирусов группы А на 96%, в течении двух часов

Латвийское предприятие текстильной промышленности Rita уже с прошлой весны предлагает жителям многоразовые маски для лица, эти маски получили большой отклик также далеко за пределами страны.

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Materiāls, no kura tiek ražotas maskas, ir pārbaudīts Lielbritānijas laboratorijā atbilstoši ISO 18184:2019 standartam (pretvīrusu tekstila veiktspēja) un rezultāti pierāda, ka maskas divu stundu laikā samazina A grupas vīrusu par 96%. Drīzumā būs pieejamas arī jauna tipa maskas ar 90% filtrācijas līmeni (filtrācijas efektivitāte daļiņām (izmērā ap 3 (± 0,5) μm)).

Материал из которых производят маски проверен в Великобритании в соответствии со стандартом ISO 18184:2019 — определение противовирусной активности текстильных изделий — и результаты показывают, что материал масок уменьшают количество вирусов группы А на 96% в течение двух часов. Совсем скоро будут доступны маски с уровнем фильтрации 90% (PFE (эффективность фильтрации частиц в размере около 3 (± 0,5) μm)).

Также есть возможность персонализации масок — печать или вышивка логотипа предприятия на маске.

"Нам, как профессионалам текстильной отрасли, это кажется логичным шагом — начать создавать маски, поскольку в нашем распоряжении есть все необходимые для этого инструменты. С начала пандемии наши маски получили большую популярность в Финляндии, Германии и США, где мы продаем большую часть нашей продукции. И сейчас, когда использование масок во многих местах обязательно, считаем, что это лучшее решение, поскольку одну маску можно использовать многократно. В обработке ткани масок мы используем технологию Silverplus немецкой компании Rudolf GmbH, которая делает маски устойчивее, поэтому их можно использовать повторно до 50 стирок, что, на наш взгляд, является основной добавленной ценностью этого продукта", — отмечает председатель правления A/S Rita Александр Сазонов.

A/S Rita, которая является одним из ведущих балтийских предприятий текстильной промышленности. Маски, обработанные специальной ионно-серебряной технологией Silverplus, доступны в двух размерах, и могут быть использованы повторно до 50 раз, не теряя своих свойств. Маски получили большой отклик благодаря своему эргономичному дизайну. Антибактериальные маски доступны на сайте mask.lv, а также в магазине в Риге по адресу улица Маза Кулдигас, 4а.