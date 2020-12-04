В Латвии производят многоразовые маски для лица, которые уменьшают количество вирусов группы А на 96%

Латвийское предприятие текстильной промышленности Rita уже с прошлой весны предлагает жителям многоразовые антибактериальные маски для лица, эти маски получили большой отклик также далеко за пределами страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Материал масок проверен в Великобритании в соответствии стандартам ISO 18184:2019 — определение противовирусной активности текстильных изделий — и результаты показывают, что маски уменьшают количество вирусов группы А на 96% в течение двух часов.

"Нам, как профессионалам текстильной отрасли, это кажется логичным шагом — начать создавать маски, поскольку в нашем распоряжении есть все необходимые для этого инструменты. С начала пандемии наши антибактериальные маски получили большую популярность в Финляндии, Германии и США, где мы продаем большую часть нашей продукции. И сейчас, когда использование масок во многих местах обязательно, считаем, что это лучшее решение, поскольку одну маску можно использовать многократно. В обработке ткани масок мы используем технологию Silverplus немецкой компании Rudolf GmbH, которая делает маски устойчивее, поэтому их можно использовать повторно до 50 стирок, что, на наш взгляд, является основной добавленной ценностью этого продукта", — отмечает председатель правления A/S Rita Александр Сазонов.

A/S Rita, которая является одним из ведущих балтийских предприятий текстильной промышленности, производит антибактериальные маски для лица в сотрудничестве с немецким предприятием Rudolf GmbH. Маски, обработанные специальной ионно-серебряной технологией Silverplus, доступны в двух размерах, и могут быть использованы повторно до 50 раз, не теряя своих свойств. Маски получили большой отклик благодаря своему эргономичному дизайну. Антибактериальные маски доступны на сайте mask.lv, а также в магазине в Риге по адресу улица Маза Кулдигас, 4а.