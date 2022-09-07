В Латвии состоится бизнес-форум узбекских предпринимателей "MADE IN UZBEKISTAN"

Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан при содействии посольства Республики Узбекистан в Латвии впервые организовывает в Риге бизнес-форум "Made in Uzbekistan".

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Латвия является одним из важных партнеров Узбекистана в странах Европейского Союза и постоянно поддерживает многоплановое развитие. По данным за 2021 год, объем внешнеторгового оборота между Узбекистаном и Латвией составил 115 млн. долларов США, в том числе экспорт — 49,3 млн. долларов США, импорт — 66,7 млн. долларов США.

Делегация торговой миссии в рамках предстоящего бизнес-форума представлена 46 экспортно-ориентированными предприятиями сельскохозяйственной, продовольственной, винно-водочной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, химической, металлургической отраслей и представителями крупных ассоциаций.

Основными целями организованной бизнес-миссии являются дальнейшее укрепление связей, наращивание двустороннего оборота и открытие новых перспектив взаимодействия между Узбекистаном и Латвией. Кроме того, мероприятие нацелено на продвижение туристического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Латвией.

В рамках бизнес-миссии в зале OMEGA отеля "RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL" состоятся презентации экспортных возможностей отраслей, инвестиционного потенциала и туристической привлекательности Республики Узбекистан. В ходе мероприятия представители деловых кругов Латвии смогут получить представление о текущем экономическом развитии Узбекистана, а также познакомиться с продукцией узбекских компаний.

В ходе работы бизнес-миссии пройдут B2B переговоры, где узбекские компании смогут ознакомиться с ключевыми особенностями рынка Латвии, опытом сотрудничества и направлениями кооперации в области поставок отечественной продукции различных отраслей в страны Балтии и ЕС.

Дополнительная информация:

Дата: 12 сентября 2022 года

Время: 10:00

Место проведения мероприятия: "RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL" зал OMEGA

Адрес: Elizabetes iela 55, Rīga, Latvija

Владимир Гальперин (Торговый Дом Узбекистана в Латвии)

Телефон +371 20313141

Email: info@tradehouseuz.eu