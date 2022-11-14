В Латвии создается система государственного значения надзора за дронами

Государственное агентство гражданской авиации (Civilās aviācijas aģentūra) при поддержке Фонда кохезии в 2021 году приступило к реализации проекта "Создание системы управления и мониторинга за полетами беспилотных летательных аппаратов, или дронов". Руководитель проекта Ивета Канцена (Iveta Kancēna) рассказывает, что уже сделано в процессе создания системы и какие выгоды она обеспечит пользователям дронов, вовлеченным государственным учреждениям и латвийской авиационной отрасли в целом.

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1. Создание Системы управления и мониторинга за полетами беспилотных летательных аппаратов — расскажите, что в это входит?

В процессы управления и мониторинга за сферой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или дронов, вовлечено не только Агентство гражданской авиации (АГА), но и другие учреждения, например: государственное акционерное общество "Латвийское воздушное сообщение" (VAS Latvijas gaisa satiksme), Государственная и муниципальная полиция, Государственная пограничная охрана, Военная полиция, Центр защиты прав потребителей и др. Такое вовлечение самых разных учреждений и органов приводит к раздробленности системы управления, делает ее зачастую непонятной для пользователей дронов. Чтобы внедрить новые, динамичные веяния в латвийскую отрасль беспилотного воздушного сообщения, пару лет назад при поддержке Фонда кохезии и при участии Министерства сообщения был подготовлен проект создания системы управления и мониторинга за полетами беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего было необходимо создать такую систему, которая позволила бы пользователям дронов, Агентству гражданской авиации и другим вовлеченным сторонам удобным, понятным цифровым путем добиться лучшего понимания и выполнения требований нормативного регулирования, тем самым снизив риски, связанные с надежностью, безопасностью, конфиденциальностью и экологией.

В рамках этого проекта предусматривалось, что АГА станет одним из основных игроков, который в тесном взаимодействии с ответственными государственными органами будет управлять конкретной областью, а также оцифровывать связанные с ней услуги на одном портале.

В 2021 году Центральное агентство финансов и договоров (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) одобрило проектную заявку, после чего было выделено необходимое финансирование и начата реализация проекта. В рамках проекта уже проведено исследование нынешней ситуации в латвийской отрасли беспилотных летательных аппаратов – как с точки зрения пользователей, так и с позиции контролирующих органов и негосударственных организаций, а также были разработаны концепт и видение дальнейшего развития системы.

2. Какова основная цель проекта?

Основная цель проекта – разработать и развернуть в масштабе страны цифровую среду для нужд операционного обеспечения полетов дронов. Это будет единая информационная система, которая в дальнейшем поможет эффективнее управлять данными процессами. Важно, чтобы ею пользовались люди, которые пилотируют дроны на повседневной основе, поэтому она должна соответствовать их потребностям. Кроме того, с помощью системы управления и мониторинга за полетами беспилотных летательных аппаратов планируется свести вместе все вовлеченные стороны, которые в пределах своей компетенции отвечают за сферу дронов, – от пользователей до контролирующих и надзорных органов. Такая система облегчит им работу и поможет функционировать как единому целому, что позволит упорядочить отрасль и будет способствовать ее развитию.

3. Что даст этот проект? Каковы выгоды?

Отрасль беспилотных летательных аппаратов в Латвии – сравнительно новая отрасль авиации, которая, благодаря своему стремительному развитию, занимает все более важное место не только в авиационной сфере, но и в других экономических и народно-хозяйственных процессах в масштабе государства: в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, работе общественных СМИ и в повседневной жизни частных лиц. Создаваемая система, с одной стороны, поможет разъяснить пилотам, дистанционно управляющим БПЛА, единые правила игры, а с другой стороны, позволит государственным органам осуществлять эффективный надзор за беспилотным воздушным сообщением. Первоочередной выгодой от создания системы, несомненно, станет укрепление значения и увеличение объема беспилотного воздушного сообщения. Сегодня неотъемлемой частью авиации являются не только крупные пассажирские суда, но и такие летательные аппараты, как дроны, и управляющие ими дистанционно пилоты. Воздушное пространство у всех нас одно!

4. Что уже сделано для развития проекта и каковы ближайшие планы?

На данный момент мы завершили исследование текущей ситуации в этой сфере. В рамках исследования проведен опрос, участие в котором принял весьма широкий круг респондентов – начиная с пилотов и пользователей дронов и заканчивая государственными учреждениями, самоуправлениями и негосударственными организациями. Во время опроса вовлеченным сторонам были заданы вопросы относительно нынешней ситуации в сфере беспилотного воздушного сообщения, а также выяснялось их мнение о необходимых изменениях в будущем. При этом 80 % представителей латвийской отрасли дронов в рамках опроса подтвердили необходимость создания современной и удобной единой информационной платформы. Вместе с разработкой новой платформы будет модернизирована и доступность услуг АГА для клиентов. Вся команда, занятая реализацией данного проекта в настоящий момент, горит общим делом – создать перспективную, действующую и реально необходимую людям систему, а не систему лишь для галочки.

5. Сформировалось ли уже ясное видение относительно того, как создавать потенциальную систему управления и мониторинга за БПЛA?

При создании концептуального видения системы управления и мониторинга за БПЛА принимались во внимание данные проведенных опросов и мнение профессионалов отрасли. Проведенное исследование помогло нам понять, что важнейшим условием для пилотов дронов является цифровая, дружественная пользователю система, где в одном месте можно найти все связанные с отраслью услуги, такие как обучение, согласование полетов, запросы и создание географических зон. В свою очередь, представители государственных органов и учреждений в качестве приоритета при создании новой системы выделили удобство просмотра и контроля за полетами дронов и возможность взаимного обмена информацией на повседневной основе.

6. В марте 2022 года были установлены приемники сигналов БПЛА. Что изменилось с момента их установки? Помогают ли они? В чем их основные преимущества?

Между собой мы в АГА называем приемники сигналов БПЛА радарами: как у Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) сть свои радары скорости, которые служат безопасности дорожного движения, так и у нас приемники сигналов БПЛА следят за ситуацией в воздухе.

Дрон, слишком близко подлетевший к воздушному судну, в том числе к вертолету, воздушному шару и др., может стать причиной крупной аварии. Наша задача – сделать все возможное, чтобы не допустить таких случаев. Поэтому главным приоритетом при установке приемников сигналов дронов стало повышение безопасности среды в целом и безопасности в латвийских аэропортах в частности, чтобы избежать таких происшествий, как, например, в ноябре 2021 года, когда дрон совершал несанкционированный полет в опасной близости к аэропорту "Рига". Из-за этого инцидента все воздушное сообщение было остановлено на 30 минут, поскольку объект, который кружит над территорией и не поддается идентификации, воспринимается как источник риска и угрозы. В свою очередь, один нарушенный авиарейс приносит крупные финансовые убытки как аэропорту, так и перевозчикам. Пассажирам такой инцидент тоже может основательно расстроить деловые планы и поездку. А человеческую жизнь деньгами не измерить.

7. Существует ли успешный пример других стран, на котором можно (нужно) учиться, или, возможно, это уже происходит?

Ранее мы исследовали множество решений не только в Европе, но и в США, Австралии, консультировались с коллегами из Польши, где уже сейчас успешно работают аналогичные системы. Безусловно, мы учитываем их опыт и рекомендации, но создаем систему по собственной уникальной модели с учетом пожеланий клиентов и возможностей их реализации.

8. Какой вы видите отрасль дронов в Латвии после создания и внедрения новой системы?

Могу прогнозировать, что большинство владельцев и пилотов дронов будут заинтересованы в освоении основных правил использования дронов, а также в выходе из "серой зоны" и согласовании полетов своих беспилотных летательных аппаратов.

Во-первых, полеты дронов нужно воспринимать как неотъемлемую часть авиации. Во-вторых, создаются условия, позволяющие максимально упорядочить и согласовать их. Это делается не только для того, чтобы осуществлять надзор за полетами дронов, но и чтобы пользователь дрона стал легальным пилотом дистанционного управления. Как автоводителей останавливает дорожная полиция, так и "водители" дронов должны согласовывать свои полеты и предъявлять цифровые или печатные "права", чтобы не создавать ненужных помех или угроз воздушному движению. К тому же не надо быть Жюль Верном, чтобы прогнозировать: полеты людей на дронах станут реальностью уже в ближайшем будущем, когда все будет регулировать упорядоченная и эффективная совместимая система, – но это задача уже других проектов.

Ивета Канцена

Руководитель проекта

Телефон: 67507911

Эл.почта: iveta.kancena@caa.gov.lv