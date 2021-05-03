В Марупе открылся современный лечебно-оздоровительный салон-магазин

В марте в центре Марупе открылся салон-магазин крупнейшей в Латвии сети медицинских и косметических товаров DYNASTY. Отныне каждый житель Марупе и близлежащей Пардаугавы, заботящийся о качестве своей жизни, под руководством профессиональных консультантов сможет купить более 30 различных всемирно известных брендов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для покупателей, которые ценят качество жизни и комфорт ног, магазин предлагает обувь для работы и повседневной жизни популярных брендов ''Berkemann'' и ''Nursing Care''. В свою очередь, для физически активных клиентов и пациентов после различных медицинских манипуляций - ортезы, подставки, спортивные носки и компрессионные колготки марки ''Bauerfeind''.

Особой находкой для женщин станет нижнее белье для беременных от немецкого бренда ANITA - при создании каждого изделия особое внимание уделяется мельчайшим деталям, чтобы обеспечить функциональность, великолепный внешний вид и комфорт.

В дополнение к вышеупомянутым качественным и медицинским товарам, магазин Mārupe предлагает широкий выбор косметических средств по уходу, в том числе от торговых марок "Peclavus", "Camillen 60", "Mesoestetic" и "Skinbetter Science".

Все товары в ассортименте "DYNASTY" по-прежнему можно приобрести в интернет-магазине www.dynasty.lv, но, учитывая особый ассортимент товаров, примерка и снятие правильных размеров под руководством наших профессиональных консультантов по продажам очень важно.

Магазин Dynasty будет частью нового ,современного доктората в Марупе,который распологается на улице Pededzes 10.

О "DYNASTY"

Компания входит в сеть "Veselības centrs 4", которая предлагает оптом и в розницу высококачественные медицинские и косметические товары, произведенные в Европейском Союзе.

Компания сотрудничает с крупнейшими медицинскими учреждениями Латвии, частной практикой врачей, центрами красоты и СПА, тем самым доказывает высокое качество и эффективность продуктов.

